লাদাখ ভ্রমণে নয়া নিয়ম জারি, একটু অনিয়ম হলেই জেল, জরিমানা !

লাদাখ ভ্রমণে নয়া নিয়ম জারি, একটু অনিয়ম হলেই জেল, জরিমানা !
অফরোডিংয়ের কারণে মাটির ভারসাম্য নষ্ট, উদ্ভিদ ধ্বংস হওয়া এবং স্থানীয় বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক আবাসস্থলে বিঘ্ন ঘটে। তাই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করাই মূল লক্ষ্য।
Published : June 29, 2026 at 5:20 PM IST
হায়দরাবাদ : লাদাখের সংবেদনশীল পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। এখন থেকে প্যাংগং লেক এবং অন্যান্য সংরক্ষিত বন্যপ্রাণী এলাকায় অফরোডিং (Off-roading) করলে সর্বোচ্চ 2 লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হতে পারে।
পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং পর্যটনের কারণে হওয়া ক্ষতি কমাতেই এই কঠোর নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। লাদাখের এই এলাকাগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে যানবাহনের অনিয়ন্ত্রিত চলাচল দীর্ঘদিন ধরেই পরিবেশের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছিল।
নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নির্ধারিত রাস্তার বাইরে গিয়ে গাড়ি চালানো বা অফরোডিং করলে সেটিকে গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। বিশেষ করে প্যাংগং লেকের আশপাশ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষিত এলাকাগুলিতে এই নিয়ম আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হবে।
প্রশাসনের মতে, অফরোডিংয়ের কারণে মাটির ভারসাম্য নষ্ট, উদ্ভিদ ধ্বংস হওয়া এবং স্থানীয় বন্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক আবাসস্থলে বিঘ্ন ঘটে। তাই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করাই মূল লক্ষ্য।
পর্যটকদের জন্য জনপ্রিয় গন্তব্য হলেও লাদাখের পরিবেশ অত্যন্ত সংবেদনশীল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পরিবেশগত চাপও বেড়েছে। সেই কারণেই এই নতুন জরিমানার ব্যবস্থা আরও কঠোর করা হয়েছে।
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়ম ভাঙলে শুধু জরিমানাই নয়, পরিস্থিতি অনুযায়ী অন্যান্য আইনি ব্যবস্থাও নেওয়া হতে পারে।
বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং দায়িত্বশীল পর্যটন নিশ্চিত করতে এই ধরনের পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। তবে পর্যটকদেরও স্থানীয় নিয়ম মেনে চলা এবং পরিবেশের প্রতি সচেতন থাকা জরুরি।
2026 সালের 23 জুন একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটে লাগাখে ৷ সেখানকার বন্যপ্রাণী বিভাগের কর্মীরা দেখেন একটি মহিন্দ্রা থার গাড়ি রাস্তা ছেড়ে প্যাংগং লেকের জলে চালানো হচ্ছে । অভিযোগ ওঠে, অফরোডিং-মজা নিতেই চালক ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়িটিকে জলের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন ৷ এর ফলে হ্রদের জল দূষিত হয় এবং সংবেদনশীল বন্যপ্রাণী আবাসস্থলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। চালককে প্রাথমিকভাবে বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইনের অধীনে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়।
এই কারণে নতুন নিয়ম জারি করা হয়েছে লাদাখে ৷ সেখানে স্পষ্ট জানানো হয়েছে অফরোডিং করলেই জরিমানা দিতে হবে ৷