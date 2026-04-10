ব্যাটারিতে চলবে Royal Enfield, লঞ্চ হল Flying Flea C6
Published : April 10, 2026 at 11:29 AM IST
হায়দরাবাদ : Royal Enfield লঞ্চ করল তাদের প্রথম ইলেকট্রিক বাইক ৷ নতুন ওই EV বাইকের নাম দেওয়া হয়েছে Flying Flea C6 ৷ যার এক্স শোরুম প্রাইস রাখা হয়েছে 2.79 লাখ টাকা ৷ Battery-as-a-Service হিসেবে বাইক কিনলে এর দাম পড়বে 2.79 লাখ টাকা ৷ ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল সেগমেন্টে এই গাড়িটি লঞ্চ করার ফলে বাইকার্সদের কাছে আরও জনপ্রিয়তা বাড়বে বলেই মনে করছে সংস্থাটি ৷
Flying Flea C6: Range, Specs
Flying Flea C6 এ দেওয়া হয়েছে 15.4kW (20hp) PMMSM ইলেকট্রিক মোটর ৷ এবং বাইকের সঙ্গে রয়েছে 3.91lWh ব্যাটারি প্যাক ৷ সংস্থার তরফে যে স্পেসিফিকেশনের বিষয়ে জানানো হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 60 কিমি স্পিড তুলতে গাড়িটির সময় লাগবে 3.7 সেকেন্ড ৷ এবং প্রতিঘণ্টায় সর্বাধিক 115 কিমি স্পিড তুলতে পারবে ৷ IDC রেঞ্জ 154 কিলোমিটার ৷ বাইকটির অনবোর্ড চার্জার 20 শতাংশ থেকে 80 শতাংশ চার্জ সম্পূর্ণ হতে সময় লাগবে 65 মিনিট ৷
Flying Flea C6: Features
আর্বান রাইডার্সদের কথা ভেবে একাধিক ফিচার যুক্ত করা হয়েছে নতুন এই মডেলটিতে ৷ মূলত এই বাইকটি একটি কমপ্যাক্ট স্টাইলে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ অরিজিন্যাল ফ্ল্যাইং ফ্লি-এর অনুকরণে এই EV গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এক্সপোস্ড ফ্রেম, গ্রিডার টাইপ ফ্রন্ট সাসপেনশন, ফ্লোটিং সিট এবং ডিটাচেবল পিলিয়ন সিট দেওয়া হয়েছে ৷
ব্যাটারি প্যাকে অ্যালুমিনিয়ম কেসিং ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷ এর ফলে মোটরসাইকেলের এয়ারোডায়নামিক্স এবং কুলিং এফিসিয়েন্ট আরও বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ বাইকটির ডিজাইনের জন্যও Gen Z-র রাইডারদের আকর্ষণ বাড়বে বলে দাবি সংস্থার ৷ সব ফিচার্স সহ এই বাইকটির ওজন 124 কেজি ৷ তবে রয়েল এনফিন্ডের এত কম ওজনের বাইক এই প্রথম ৷ 10 এপ্রিল থেকে এই বাইকটির অনলাইন বুকিং ও টেস্ট ড্রাইভ শুরু হয়েছে ৷ সারা দেশের প্রতিটি শো-রুম থেকই মিলবে নতুন এই বাইকটি ৷ তবে এই মুহূর্তে শুধুমাত্র বুকিং ওপেন হচ্ছে ৷ মে মাস থেকে শুরু হবে ডেলিভারি ৷