ভারতে লঞ্চ Royal Enfield Himalayan 750, প্রায় 5 লাখের এই বাইক কি অ্য়াডভেঞ্চার ট্রিপের জন্য বেস্ট ?
Royal Enfield Himalayan 750 মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে। জানুন বিস্তারিত তথ্য-
Published : November 28, 2026 at 5:44 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে নতুন Himalayan 750 লঞ্চ করল Royal Enfield (RE)। বাইকটির এক্স-শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 4.89 লাখ টাকা থেকে। এটি সংস্থার নতুন অ্যাডভেঞ্চার-ট্যুরার মোটরসাইকেল। সম্প্রতি EICMA 2026 ইভেন্টে বিশ্বমঞ্চে বাইকটির প্রথম ঝলক দেখিয়েছিল Royal Enfield।
গোয়ার Vagator-এ অনুষ্ঠিত Motoverse-এর প্রথম দিনেই Himalayan 750 প্রকাশ্যে আনা হয়। সেখানে উপস্থিত দর্শকদের জন্য ইতিমধ্যেই বুকিং শুরু হয়েছে। তবে অনুষ্ঠানের বাইরে থাকা ক্রেতাদের বুকিংয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে 1 ডিসেম্বর 2026 পর্যন্ত। মোট পাঁচটি রঙের অপশনে এই বাইকটি বিক্রি শুরু হবে । কালারের উপর নির্ভর করে বাইকটির দামের তারতম্য থাকবে ।
তিনটি ভ্যারিয়েন্টে মিলবে Himalayan 750
Royal Enfield Himalayan 750 মোট তিনটি ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে। মূলত রঙ, চাকার ধরন এবং টায়ারের ক্ষেত্রে এই তিনটি সংস্করণের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বেস ভ্যারিয়েন্টে অ্যালয় হুইল এবং CEAT Crossrad AT টায়ার দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ক্রস-স্পোক হুইলযুক্ত ভ্যারিয়েন্টগুলিতে রয়েছে Vredestein Centauro XR টায়ার। তিনটি ভ্যারিয়েন্টেই সামনের চাকায় 19 ইঞ্চি এবং পিছনের চাকায় 17 ইঞ্চি রিম রয়েছে।
দাম (চেন্নাই এক্স শো-রুম) ও ভ্যারিয়েন্টের তালিকা:
- অ্যালয় হুইলযুক্ত বেস ভ্যারিয়েন্ট: 4 লাখ 89 লাখ 490 টাকা ।
- টিউবলেস ক্রস-স্পোক হুইলযুক্ত মিড ভ্যারিয়েন্ট: 5 লাখ 14 হাজার 495 টাকা।
- টপ ভ্যারিয়েন্ট: 6 লাখ 29 হাজার টাকা ।
|Variant
|Price (ex-showroom, Chennai)
|Colours
|Base variant
|Rs 4,89,490
|Tectonic Black
|Aztec Green
|Mid variant
|Rs 5,14,495
|Viking Bronze
|Siberia White
|Top variant
|Rs 6,29,000
|Antarctic Silver
টপ ভ্যারিয়েন্টে বিশেষ GIVI অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে টপ বক্স, প্যানিয়ার, হিটেড গ্রিপস, হ্যান্ড গার্ড এবং অ্যালুমিনিয়াম স্কিড প্লেট। ক্রেতারা চাইলে বেস ও মিড ভ্যারিয়েন্টেও এই অ্যাক্সেসরিজ লাগাতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হবে।
নতুন 743cc প্যারালাল-টুইন ইঞ্জিন
Himalayan 750-তে রয়েছে নতুন 743cc-র প্যারালাল-টুইন ইঞ্জিন। সংস্থার বর্তমান 648cc ইঞ্জিনের তুলনায় এটি অনেকটাই পরিবর্তিত এবং আকারেও বড়। নতুন ইঞ্জিন থেকে 7000 rpm-এ সর্বোচ্চ 54.2 bhp শক্তি এবং 5,000 rpm-এ 63 Nm টর্ক পাওয়া যায়।
Royal Enfield-এর দাবি, মাত্র 3,500 rpm থেকেই ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ টর্কের 90 শতাংশ পাওয়া সম্ভব। বাইকটির ইঞ্জিনের আইডলিং স্পিড 1,300 rpm।
ফিচার ও সাসপেনশন
Himalayan 750-কে এখনও পর্যন্ত সংস্থার তৈরি সবচেয়ে বেশি ফিচারসমৃদ্ধ মোটরসাইকেল বলে দাবি করেছে Royal Enfield। এতে রয়েছে Cruise Control, Cornering-sensitive Anti-lock Braking System (ABS) এবং Traction Control।
এছাড়া বাইকটিতে নতুন LED হেডলাইট দেওয়া হয়েছে। সংস্থার দাবি, বর্তমান মডেলের তুলনায় এটি আরও বেশি উজ্জ্বল আলো দিতে সক্ষম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফিচারের মধ্যে রয়েছে ডুয়াল ফ্রন্ট ডিস্ক ব্রেক এবং অ্যাডজাস্টেবল Showa সাসপেনশন। অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিংয়ের কথা মাথায় রেখেই এই ফিচারগুলি যুক্ত করা হয়েছে।
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