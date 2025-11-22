পাহাড়েও উঠবে তড়তড়িয়ে, 450 Mana Black Edition লঞ্চ করল Royal Enfield

পাহাড়েও উঠবে তড়তড়িয়ে, 450 Mana Black Edition লঞ্চ করল Royal Enfield
Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition : মডেলটির নাম Mana রাখার পিছনে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ৷ কী সেই কারণ ? জানুন প্রতিবেদনে ৷
Published : November 22, 2025 at 4:42 PM IST
হায়দরাবাদ : রয়েল এনফিল্ড ভারতে লঞ্চ করল তাদের Himalayan 450 Mana Black Edition ৷ Motorverse 2025 এ এই বাইকটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এর আগে EICMA তে এই বাইকটি প্রদর্শিত হয়েছিল ৷ যাঁরা মূলত অফ রোডিং পার্বত্য অঞ্চলে ড্রাইভ করতে পছন্দ করেন তাঁদের কথা ভেবেই এই গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে ৷
মডেলটির নাম Mana রাখার পিছনে রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ৷ উত্তরাখন্ডের মানা পাসের অনুকরণে এই মডেলটির নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে ৷ ওই মানা পাস সমুদ্রপৃষ্ট থেকে 18 হাজার 478 ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ৷ যেখানে রয়েছে একাধিক খাদ ৷
Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition: Price, bookings, availability
Royal Enfield (RE) Himalayan 450 Mana Black Edition এর দাম শুরু হচ্ছে 3 লাখ 37 হাজার টাকা থেকে ৷ যা এক্স শো-রুম প্রাইস ৷ রয়েল এনফিল্ড হ্যানাল ব্ল্য়াক এডিশনের থেকেও এটা 17 হাজার টাকা দাম বেশি ৷ ইতিমধ্যে Royal Enfield এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে, অ্য়াপে এবং ডিলারশিপের কাছে এই বাইকটির বুকিং শুরু হয়েছে ৷ যদি এই বাইকটি কেউ কিনতে আগ্রহী হয় তাঁদের জন্য টেস্ট রাইডেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷
Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition: What’s new
যাঁরা অ্য়াডভেঞ্চার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য এই গাড়িটি বেস্ট অপশন হতে পারে ৷ গাড়িটির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য় রেখে পুরো গাড়িটির রং কালো রাখা হয়েছে ৷ এছাড়াও ফ্রেম, সাসপেনশনেও কালো টাচ দেওয়া হয়েছে ৷ ফুয়েল ট্যাঙ্কের উপর হাল্কা গ্রে কালারের গ্রাফিক্স দেওয়া হয়েছে ৷
Himalayan 450 Mana Black Edition এর সঙ্গে বেশ কিছু ফ্যাক্টারি ফিটেড অ্য়াকসেসরিজ দেওয়া হয়েছে ৷ চাক মধ্যে রয়েছে কালো হ্যান্ডগার্ড, একটি র্যালি সিট, একটি র্যালি স্টাইল ফ্রন্ট ফাইন্ডার এবং র্যালি ইনস্পায়ার্ড রিয়ার সেকশন ৷ এছাড়াও ফ্য়াক্টারি ফিটেড প্যাকেজে রয়েছে টিউবলেস স্পোক হুইলস ৷
Royal Enfield Himalayan 450 Mana Black Edition: Specifications
স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সঙ্গে তুলনায় এই বাইকটিতে কোনও মেকানিক্যাল অর্থাৎ ইঞ্জিনের কোনও পরিবর্তন করা হয়নি ৷ সেক্ষেত্রে নতুন এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 452cc র সিঙ্গল সিলিন্ডার, লিকুইড কুলড শেরপা ইঞ্জিন ৷ যা 8000 rpm এ 39.5 bhp এবং 5000 rpn এ 400Nm টর্ক উৎপন্ন করতে পারে ৷ 6 স্পিড গিয়ার বক্স রয়েছে এই গাড়িটিতে ৷