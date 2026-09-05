Royal Enfield Himalayan 440: 443cc ইঞ্জিন, 21-ইঞ্চি চাকা ও 220mm গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স

Royal Enfield Himalayan 440: 443cc ইঞ্জিন, 21-ইঞ্চি চাকা ও 220mm গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স
Royal Enfield Himalayan 440-এ LED headlamp এবং digital-analogue instrument panel দেওয়া হয়েছে।
Published : September 5, 2026 at 8:26 PM IST
হায়দরাবাদ : Royal Enfield শুক্রবার লঞ্চ করল তাদের নতুন Himalayan 440 ৷ ভারতে এই মডেলটির এক্স শো-রুম দাম রাখা হয়েছে 2 লাখ 29 হাজার টাকা ৷ নতুন এই বাইকটির ইঞ্জিন তুলনামূলক বড় করা হয়েছে ৷ এবং সিক্স-স্পিড গিয়ারবক্স দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও নতুন সাসপেনশন এবং ব্রেকিং কম্পোনেন্ট দেওয়া হয়েছে ৷
Himalayan 440 cc-তে দেওয়া হয়েছে সিঙ্গল সিলিন্ডার 443cc-র ইঞ্জিন ৷ যেটা 25.4 bhp এবং 34 Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে ৷ Himalayan 411-র আপরাইড রাইডিং স্টেন্স এবং অ্যাডভেঞ্চার ডিজাইন দেওয়া হয়েছে ৷
Himalayan 440-তে কী কী ফিচার রয়েছে ?
Royal Enfield Himalayan 440-এ LED headlamp এবং digital-analogue instrument panel দেওয়া হয়েছে। Route guidance-এর জন্য থাকছে Tripper navigation ফিচার । এছাড়াও smartphone সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস চার্জ করার জন্য দেওয়া হয়েছে USB Type-C port ।
Adventure touring-এর চাহিদা অনুযায়ী Royal Enfield-এর তরফে একাধিক accessories-ও দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়েছে । তার মধ্যে রয়েছে hard panniers, top box, touring seats, adventure handguards, engine guards, sliders এবং tapered mirrors।
443cc ইঞ্জিনের সঙ্গে 6-speed gearbox
Himalayan 440-এর মডেলটির সবচেয়ে বড় পরিবর্তনগুলির মধ্যে অন্যতম হল নতুন 443cc long-stroke single-cylinder engine । সংস্থার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এই ইঞ্জিনটি 6,250 rpm-এ 25.4 bhp প্রতি লিটার এবং 4,000 rpm-এ 34 Nm torque উৎপন্ন করে।
সংস্থার দাবি, নতুন ইঞ্জিনে NVH বা Noise, Vibration and Harshness characteristics-ও উন্নত করা হয়েছে। ইঞ্জিনের সঙ্গে রয়েছে six-speed gearbox ।
Long-travel suspension ও dual-channel ABS
Rough-road এবং adventure riding-এর কথা মাথায় রেখে Himalayan 440-এ দেওয়া হয়েছে 41 mm telescopic front forks, যার wheel travel 200 mm। পিছনে রয়েছে linkage-type monoshock এবং 180 mm হুইল ট্রাভেল।
Braking-এর জন্য এই বাইকটির সামনের চাকায় রয়েছে 300 mm ডিস্ক এবং two-piston floating calliper। পিছনে দেওয়া হয়েছে 240 mm ডিস্ক ব্রেক । নিরাপত্তার জন্য ডুয়েল চ্যানেল ABS স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে থাকছে।
এছাড়াও নরম সারফেসে গাড়ি চালানোর সময় ABS-এর সেটিং পরিবর্তন বা সুইচ করার সুবিধা রয়েছে।
In 2016, a motorcycle was born in the Himalayas. In 2026, the icon is back. Unchanged in spirit. Stronger at heart.— Royal Enfield (@royalenfield) September 5, 2026
🏔️ Himalayan 440 | Starting from ₹2,29,000, ex-showroom Chennai#Himalayan440 #RoyalEnfieldHimalayan #RoyalEnfield #RidePure #125YearsOfPureMotorcycling pic.twitter.com/23cYVx57J1
Adventure touring-এর জন্য তৈরি
443cc engine, 21-ইঞ্চি front wheel, long-travel suspension এবং 220 mm ground clearance—এই সবকিছুর সমন্বয়ে Himalayan 440-কে adventure touring এবং খারাপ রাস্তার জন্য সক্ষম একটি motorcycle হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। একই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে uncluttered design রাখার চেষ্টা করেছে Royal Enfield।