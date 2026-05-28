বাইকপ্রেমীদের স্বপ্নের গাড়ি ! লঞ্চ হল Royal Enfield Bullet 650, দাম কত ?
বাঙালি বাইকপ্রেমীদের জন্য এই প্রতিবেদনে রইল নতুন Bullet 650-এর দাম, আকর্ষণীয় ডিজাইন এবং স্পেসিফিকেশনের খুঁটিনাটি বিবরণ ।
Published : May 28, 2026 at 5:00 PM IST
হায়দরাবাদ : বাইকপ্রেমীদের জন্য দুর্দান্ত সুখবর ! বহু জল্পনা-কল্পনার পর অবশেষে রয়্যাল এনফিল্ড ভারতের বাজারে নিয়ে এল তাদের অতি জনপ্রিয় বাইক Royal Enfield Bullet 650 । 2015 সালের 'মোটোভার্স' (Motoverse 2025) ইভেন্টে প্রথমবার এই বাইকের একঝলক দেখা গিয়েছিল । তারপর থেকে একাধিকবার এর লঞ্চ পিছিয়ে গেলেও, অবশেষে 2026-এর মে মাসের শেষে এসে ভারতের রাস্তায় দাপাতে প্রস্তুত এই নতুন 'বুলেট'।
রয়্যাল এনফিল্ড তাদের এই নতুন হেভিওয়েট বাইকের দাম রেখেছে 3,64,865 টাকা (ex-showroom, Chennai)। মজার বিষয় হলো, এই দাম কোম্পানির আর একটি জনপ্রিয় বাইক 'Classic 650'-এর বেস ভ্যারিয়েন্ট (Vallam Red এবং Bruntingthorpe Blue)-এর সঙ্গে হুবহু এক। তবে আপনি যদি Classic 650-এর টপ-স্পেক 'Black Chrome' কিনতে যান, তার থেকে এই নতুন বুলেটটি প্রায় 14,496 টাকা সস্তা পড়বে।
কলকাতায় এই বাইকের অন-রোড দাম শুরু হচ্ছে আনুমানিক 4,26,403 টাকা থেকে ।
ডিজাইনের দিক থেকে রয়্যাল এনফিল্ড তাদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে । Bullet 350-এর সেই চেনা আইকনিক লুকটাই এখানে আরও বড় ও শক্তিশালী আকারে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ।
ডিজাইন হাইলাইটস : সিগনেচার গোল হেডলাইট, তার সঙ্গে 'টাইগার আই' পজিশন লাইট, টিয়ার-ড্রপ শেপের ফুয়েল ট্যাঙ্ক এবং চওড়া পেছনের ফেন্ডার। Classic 650-এর মতো স্প্লিট সিট নয়, বুলেটের ঐতিহ্য মেনে এতে দেওয়া হয়েছে একটি আরামদায়ক সিঙ্গেল-পিস সিট (Single-piece seat)।
রঙের অপশন: বাইকটি আপাতত দুটি দারুণ কালার স্কিমে বাজারে এসেছে—ব্যাটেলশিপ ব্লু (Battleship Blue) এবং ক্যানন ব্ল্যাক (Cannon Black) ।
এই বাইকের আসল আকর্ষণ লুকিয়ে রয়েছে এর ইঞ্জিনে । ইন্টারসেপ্টর বা শটগানের মতো এতেও ব্যবহার করা হয়েছে রয়্যাল এনফিল্ডের পরীক্ষিত 647.95cc-র এয়ার এবং অয়েল-কুলড, প্যারালাল-টুইন ইঞ্জিন ।
হার্ডওয়্যার এবং ব্রেকিং সিস্টেম
Bullet 650-টি তৈরি করা হয়েছে একটি মজবুত ডুয়াল-ক্র্যাডল ফ্রেমের ওপর। স্মুথ রাইডের জন্য সামনে রয়েছে টেলিস্কোপিক ফর্ক এবং পেছনে টুইন শক অ্যাবসর্বার । ক্লাসিক লুক ধরে রাখতে এতে অ্যালয় হুইল নয়, বরং দেওয়া হয়েছে স্পোক-হুইল (সামনে 19 ইঞ্চি এবং পেছনে 18 ইঞ্চি)।
নিরাপত্তার দিক থেকেও কোনো কমতি রাখা হয়নি । বাইকটিতে রয়েছে সামনে 320 মিমি এবং পেছনে 300 মিমি ডিস্ক ব্রেক, যা ডুয়াল-চ্যানেল এবিএস (Dual-channel ABS) প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত।