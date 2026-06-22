নতুন ফোন লঞ্চ করবে না Nothing ? বড় ঘোষণা কো-ফাউন্ডারের
সম্প্রতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন অ্যাকিস ৷ সেখানে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন তিনি ৷
Published : June 22, 2026 at 1:39 PM IST
হায়দরাবাদ : 2025 সালে লঞ্চ হয়েছিল CMF Phone 2 Pro ৷ Nothing এর এই মডেলটি ছিল অন্য বিভিন্ন মডেলগুলির তুলনায় বেশি জনপ্রিয় ৷ প্রচুর ব্যবহারকারী ফাইভস্টার রেটিং দিয়েছেন এই মডেলটিতে ৷ মনে করা হয়েছিল চলতি বছরে ফোনটির একটি সাকসেশর লঞ্চ করা হবে ৷ কিন্তু Nothing এর কো-ফাউন্ডার অ্য়াকিস ইভানগেলিডিস জানিয়েছেন এই চলতি বছরে এই মডেলটির কোনও আপডেটেড ভার্সন বা সাকসেশর লঞ্চ করা হবে না ৷
সম্প্রতি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেন অ্যাকিস ৷ সেখানে তিনি লেখেন, প্রতিটি স্মার্টফোনের মেমোরি চিপের দাম অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ সেই কারণে CNF Phone 2 Pro-র এই বছরে কোনও সাকসেশর লঞ্চ করা হবে না ৷
কেন এই সিদ্ধান্ত ?
এই বিষয়টিও খোলসা করেছেন অ্যাকিস ৷ তিনি জানিয়েছেন, স্মার্টফোনের মেমোরি চিপের ঘাটতি রয়েছে বিশ্বজুড়ে ৷ ফলে প্রতিটি স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাও অতিরিক্ত দামে ওই মেমোরি চিপ কিনছে ৷ ফলে ফোনের হার্ডওয়্যারের খরচ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ৷ এবং এর প্রভাবে স্মার্টফোনের বিক্রয়মূল্য বাড়াতে বাধ্য হতে হচ্ছে স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলিকে ৷
অ্যাকিস জানিয়েছেন, ফোনের দাম বাজেট প্রাইসের মধ্যে রাখতে হলে গুনগত মান কমাতে বাধ্য হবেন তাঁরা ৷ কিন্তু তা করতে রাজি নয় Nothing ৷
এর পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, এই জনপ্রিয় ফোনটি লঞ্চ না করলেও একাধিক নতুন প্রডাক্ট তারা চলতি বছরে লঞ্চ করবে ৷ যা সম্পূর্ণ নতুন ক্যাটাগরির ডিভাইস হতে চলেছে ৷ খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে তথ্য জানানো হবে ৷
এদিকে সম্প্রতি Nothing এর b সিরিজ ভারতে লঞ্চ করার জন্য পরীক্ষা চালানো হচ্ছে ৷ যেগুলি Nothing Phone (4a), Phone (4a) Pro, Nothing Ear (a) এর মতোই b সিরিজের ডিভাইস লঞ্চ করা হতে পারে ৷
এর আগে Nothing Phone এর সহকারী প্রতিষ্ঠাতা কার্ল পেই (Carl Pei) বিশ্বব্য়াপী মেমোরি চিপের ঘাটতির কথা জানিয়েছিলেন ৷ 13 জুন নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করেছিলেন তিনি ৷ সেখানে তিনি লিখেছিলেন, বিশ্বব্যাপী মেমোরি চিপের ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ তার ফলে স্মার্টফোন সংস্থাগুলিকে চড়া দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে প্রয়োজনীয় মেমোরি চিপ ৷ এবং সেই কারণে প্রতিটি স্মার্টফোনের দাম বৃদ্ধি হবে ৷