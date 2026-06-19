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JioHotstar-এ আসছে GenAI Media Studio, AI দিয়েই তৈরি হবে কনটেন্ট

Reliance-এর দাবি, নতুন GenAI Media Studio এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হবে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে দ্রুত কনটেন্ট তৈরি, সম্পাদনা এবং কাস্টমাইজ করা যাবে।

RIL AGM 2026 JioHotstar Launches GenAI Media Studio
প্রতীকী ছবি (ছবি - JioHotstar)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 19, 2026 at 5:27 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের ডিজিটাল ও মিডিয়া ইকোসিস্টেমে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল Reliance Industries। সংস্থার AGM 2026-এ ঘোষণা করা হয়েছে JioHotstar GenAI Media Studio এবং Snapshot নামে নতুন AI-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম। লক্ষ্য— কনটেন্ট তৈরি, দর্শকের অভিজ্ঞতা এবং ডিজিটাল কমার্সকে আরও পার্সোনালাইজ়ড ও ইন্টারঅ্যাকটিভ করে তোলা।

Reliance-এর দাবি, নতুন GenAI Media Studio এমন একটি প্ল্যাটফর্ম হবে যেখানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে দ্রুত কনটেন্ট তৈরি, সম্পাদনা এবং কাস্টমাইজ করা যাবে। এর মাধ্যমে মিডিয়া সংস্থা, নির্মাতা এবং ব্র্যান্ডগুলি কম সময়ে বড় পরিসরে কনটেন্ট তৈরি করতে পারবে।

সংস্থার মতে, এই প্ল্যাটফর্ম শুধু ভিডিয়ো বা ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট তৈরিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। AI ব্যবহার করে দর্শকের পছন্দ অনুযায়ী কনটেন্ট উপস্থাপন, বিজ্ঞাপন কাস্টমাইজেশন এবং ইন্টারঅ্যাকটিভ মিডিয়া অভিজ্ঞতাও তৈরি করা যাবে।

AGM-এ আরও ঘোষণা করা হয়েছে Snapshot নামে নতুন একটি AI-নির্ভরশীল ফিচার। এটি মূলত কনটেন্ট এবং কমার্সকে একসঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ। উদাহরণ হিসেবে, কোনও শো বা ভিডিয়ো দেখার সময় ব্যবহারকারী স্ক্রিনে দেখা কোনও পণ্য সম্পর্কে তথ্য জানতে পারবেন বা সরাসরি কেনাকাটার সুযোগও পেতে পারেন।

Reliance জানিয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে JioHotstar-কে শুধু একটি ভিডিয়ো স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল অভিজ্ঞতা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে বিনোদন, কনটেন্ট ডিসকভার এবং কমার্স— সবকিছু এক জায়গায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বিশ্বজুড়ে মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলি এখন AI-ভিত্তিক পার্সোনালাইজড এবং কনটেন্ট ক্রিয়েশনের দিকে দ্রুত এগোচ্ছে। সেই প্রতিযোগিতায় নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করতে Reliance-এর এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যদিও এখনই এগুলি রোলআউট করা হয়নি ৷ এগুলি রোলআউট হতে আরও কয়েকমাস সময় লাগবে বলে জানানো হয়েছে ৷

শুক্রবার 49 তম বাৎসরিক জেনেরাল মিটিং (Annual General Meeting) আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানেই সংস্থার প্রযুক্তিগত উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জানানো হয়েছে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিকাঠামো গঠন ও তার প্রয়োগ নিয়ে একাধিক ভাবনাচিন্তা জানানো হয়েছে রিলায়েন্সের তরফে ৷

ওই মিটিংয়ে পাঁচটি AI নির্ভরশীল অ্যাপের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ যেগুলি 22টি ভারতীয় ভাষা সাপোর্ট করবে ৷ এরমধ্যে JioBharat IQ অ্যাপটি পার্সোনাল AI অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে ৷ ব্যবহারকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে সাহায্য করবে এটি ৷

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TAGGED:

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