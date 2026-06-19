RIL AGM 2026 : চাষিদের ফসল ফলাতে সাহায্য করে AI, Jio-র নতুন ফিচার লঞ্চ
RIL AGM 2026 পাঁচটি AI নির্ভরশীল অ্যাপের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ যেগুলি 22টি ভারতীয় ভাষা সাপোর্ট করবে ৷
Published : June 19, 2026 at 4:59 PM IST
হায়দরাবাদ : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতির লক্ষ্যে বড়সড় ঘোষণা করল রিলায়েন্স জিও ৷ মোট পাঁচটি নতুন AI প্ল্যাটফর্মের ঘোষণা করা হল সংস্থার তরফে ৷ ওই পাঁচ AI প্ল্যাটফর্ম হল JioBharat IQ, AI Vyapar, JioHealth IQ, JioLearn IQ, এবং JioKrishi IQ ৷ এছাড়াও জিও-র নিজস্ব টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাতেও AI প্রযুক্তি চালু করার বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷
শুক্রবার 49 তম বাৎসরিক জেনেরাল মিটিং (Annual General Meeting) আয়োজন করা হয়েছিল ৷ সেখানেই সংস্থার প্রযুক্তিগত উন্নতির লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জানানো হয়েছে ৷ উল্লেখযোগ্যভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পরিকাঠামো গঠন ও তার প্রয়োগ নিয়ে একাধিক ভাবনাচিন্তা জানানো হয়েছে রিলায়েন্সের তরফে ৷
ওই মিটিংয়ে পাঁচটি AI নির্ভরশীল অ্যাপের বিষয়ে জানানো হয়েছে ৷ যেগুলি 22টি ভারতীয় ভাষা সাপোর্ট করবে ৷ এরমধ্যে JioBharat IQ অ্যাপটি পার্সোনাল AI অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে ৷ ব্যবহারকারীর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে সাহায্য করবে এটি ৷
🚨 Reliance AGM 2026: Here's everything that was announced today 👇— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) June 19, 2026
📄 Jio's IPO is officially moving ahead. Reliance's board has approved the DRHP, which will be filed with SEBI today.
📱 Jio now has 524 million+ users, including 268 million+ 5G users and 13 million… pic.twitter.com/GvmNWf1Rfq
- AI Vyapar : ছোটো ব্যবসায়ীদের কথা মাথায় রেখেই এই AI টুলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ফলে ব্যবসায়ীরা তাঁর প্রতিষ্ঠানের জন্য এই টুল ব্যবহার করে প্রচারকাজ চালিয়ে যেতে পারবেন ৷
- JioHealth IQ- নাম যেমন কাজও তেমন ৷ অর্থাৎ শরীরের দিকে নজর রাখবে এই AI টুলটি ৷
- JioLearn IQ- পড়ুয়াদের কথা মাথায় রেখে তৈরি এই AI টুল ৷ যেখানে পড়ুয়ারা নিজেদের মাতৃভাষায় বিভিন্ন তথ্য পাবেন ৷
- JioKrishi IQ- চাষিদের জন্য এই টুলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ AI প্রযুক্তির মাধ্যমে চাষিরা বিভিন্ন চাষবাস সম্পর্কে তথ্য পাবেন এই অ্যাপের মাধ্যমে ৷
এর পাশাপাশি জিও টেলিপরিষেবায় সরাসরি AI প্রযুক্তি যোগ করার ঘোষণা করা হয়েছে ৷ এর ফলে ফোনে কথা বলার পাশাপাশি একই সঙ্গে ভয়েস কয়্যারির জবাব দিতে সক্ষম ৷ শুধুমাত্র Hey Jio বলে কথা শুরু করতে হবে ৷ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা খাবার অর্ডার, ক্যাব বুক, রেস্টুরেন্টে টেবিল বুক করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলতে পারবেন ৷ Jio নেটওয়ার্কে যেকোনও ভয়েস কলে এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ মূলত অ্যাজেন্টিক AI হিসেবে কাজ করবে এই AI টুল ৷
এরসঙ্গে MyJio অ্যাপটিও AI নির্ভরশীল করে তোলা হয়েছে ৷ eSIM অ্যাক্টিভেশন, রোমিং প্যাক অ্যাকটিভেশন, রিচার্জ-সহ একাধিক কাজ করতে পারবে অ্যাপটি ৷