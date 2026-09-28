Renault Triber 100PS লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 8 লাখের এই গাড়ি ফ্যামিলি ট্রিপের জন্য বেস্ট অপশন

Renault Triber 100PS লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 8 লাখের এই গাড়ি ফ্যামিলি ট্রিপের জন্য বেস্ট অপশন
নতুন Triber Turbo-তে রয়েছে 1.0-লিটার তিন সিলিন্ডারের TCE (TCe) টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন । এটি 100 power এবং 180Nm torque জেনারেট করতে সক্ষম ।
Published : September 28, 2026 at 9:07 PM IST
হায়দরাবাদ : Renault লঞ্চ করল তাদের 7 সিটার SUV Triber এর টার্বো পেট্রল ভার্সন । ভারতের বাজারে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে Triber 100PS নামে । এর এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 7.84 লাখ টাকা ।
এই গাড়িটি আগেও বিক্রি হত । কিন্তু ক্রেতাদের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য ছিল না । কারণ গাড়িটির পাওয়ার কম ছিল বলে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন । পরিবারের একাধিক সদস্য ও অনেক বন্ধু মিলে এই গাড়িটিতে চড়লেও তেমন উপভোগ করতে পারতেন না । আর সেই কারণে Triber এর নতুন একটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ।
New engine, more power
নতুন Triber Turbo-তে রয়েছে 1.0-লিটার তিন সিলিন্ডারের TCE (TCe) টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন । এটি 100 power এবং 180Nm torque জেনারেট করতে সক্ষম । এই গাড়িটিতে দেওয়া হয়েছে 5-speed manual gearbox । আগের সাধারণ পেট্রল মডেলটিতে ছিল শুধুমাত্র 72 PS পাওয়ার এবং 96 টর্ক জেনারেট করার ক্ষমতা ।
সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে প্রতি ঘণ্টায় এই গাড়িটি 21 কিলোমিটার করে মাইলেজ দেবে । Renault Kiger এর ক্ষেত্রে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে এই গাড়িটিতেও একই ইঞ্জিন রয়েছে । কিন্তু বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে । এই গাড়িটি সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে প্রকাশ করা হেয়েছে, ওভারটেক করা, পাহাড়ি খাড়া রাস্তায় ওঠার ক্ষেত্রে এই গাড়িটিতে কোনও সমস্যা হবে না ।
বর্তমানে শুধুমাত্র টার্বো ইঞ্জিনে manual gearbox দেওয়া হয়েছে । নর্মাল পেট্রল মডেলে CNG কিট লাগানোর অপশন ছিল । গাড়ি বিক্রির সময় ডিলাররা ওই কিট সংযুক্ত করতে পারতেন । কিন্তু নতুন টার্বো মডেলে এই সুবিধা দেওয়া হয়নি ।
Price and Variants
টার্বো ইঞ্জিনের গাড়িটি Evolution, Techno এবং Emotion ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । কম দামের মধ্যে রয়েছে Authentic (Authentic) ভ্যারিয়েন্ট ।
|Variants
|1.0 Petrol MT
|1.0 Petrol AMT
|1.0 Turbo Petrol MT (New)
|Authentic
|5.80 lakhs of Rs
|-
|-
|Evolution
|6.73 lakh rupees
|-
|7.84 lakh rupees
|Techno
|7.44 lakh rupees
|-
|8.53 lakh rupees
|Emotion
|8.05 lakh rupees
|8.52 lakh rupees
|8.99 lakh rupees
|Specialty
|Information
|Engine
|1.0 liter TCE Turbo Petrol
|Power and torque
|100 PS and 180 Nm
|Gearbox
|5-speed manual
|Mileage
|21 kmpl (company claim)
|Platform
|RGEP
|Ground clearance
|182 mm
|Boot space
|Up to 625 liters (5 seat configuration)
|Touchscreen
|8 inch, wireless Android Auto and Apple CarPlay
|Driver display
|7 inch digital