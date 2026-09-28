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Renault Triber 100PS লঞ্চ হল ভারতে, প্রায় 8 লাখের এই গাড়ি ফ্যামিলি ট্রিপের জন্য বেস্ট অপশন

নতুন Triber Turbo-তে রয়েছে 1.0-লিটার তিন সিলিন্ডারের TCE (TCe) টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন । এটি 100 power এবং 180Nm torque জেনারেট করতে সক্ষম ।

Renault Triber 100PS launched in India with 7 lakh 84 thousand
Renault Triber 100PS (ছবি - Renault India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 28, 2026 at 9:07 PM IST

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হায়দরাবাদ : Renault লঞ্চ করল তাদের 7 সিটার SUV Triber এর টার্বো পেট্রল ভার্সন । ভারতের বাজারে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে Triber 100PS নামে । এর এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 7.84 লাখ টাকা ।

এই গাড়িটি আগেও বিক্রি হত । কিন্তু ক্রেতাদের কাছে খুব একটা গ্রহণযোগ্য ছিল না । কারণ গাড়িটির পাওয়ার কম ছিল বলে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন । পরিবারের একাধিক সদস্য ও অনেক বন্ধু মিলে এই গাড়িটিতে চড়লেও তেমন উপভোগ করতে পারতেন না । আর সেই কারণে Triber এর নতুন একটি ভ্যারিয়েন্ট লঞ্চ করা হয়েছে ।

New engine, more power

নতুন Triber Turbo-তে রয়েছে 1.0-লিটার তিন সিলিন্ডারের TCE (TCe) টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন । এটি 100 power এবং 180Nm torque জেনারেট করতে সক্ষম । এই গাড়িটিতে দেওয়া হয়েছে 5-speed manual gearbox । আগের সাধারণ পেট্রল মডেলটিতে ছিল শুধুমাত্র 72 PS পাওয়ার এবং 96 টর্ক জেনারেট করার ক্ষমতা ।

সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে প্রতি ঘণ্টায় এই গাড়িটি 21 কিলোমিটার করে মাইলেজ দেবে । Renault Kiger এর ক্ষেত্রে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে এই গাড়িটিতেও একই ইঞ্জিন রয়েছে । কিন্তু বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে । এই গাড়িটি সংক্রান্ত একটি রিপোর্টে প্রকাশ করা হেয়েছে, ওভারটেক করা, পাহাড়ি খাড়া রাস্তায় ওঠার ক্ষেত্রে এই গাড়িটিতে কোনও সমস্যা হবে না ।

বর্তমানে শুধুমাত্র টার্বো ইঞ্জিনে manual gearbox দেওয়া হয়েছে । নর্মাল পেট্রল মডেলে CNG কিট লাগানোর অপশন ছিল । গাড়ি বিক্রির সময় ডিলাররা ওই কিট সংযুক্ত করতে পারতেন । কিন্তু নতুন টার্বো মডেলে এই সুবিধা দেওয়া হয়নি ।

Price and Variants

টার্বো ইঞ্জিনের গাড়িটি Evolution, Techno এবং Emotion ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে । কম দামের মধ্যে রয়েছে Authentic (Authentic) ভ্যারিয়েন্ট ।

Variants1.0 Petrol MT1.0 Petrol AMT1.0 Turbo Petrol MT (New)
Authentic5.80 lakhs of Rs--
Evolution6.73 lakh rupees-7.84 lakh rupees
Techno7.44 lakh rupees-8.53 lakh rupees
Emotion8.05 lakh rupees8.52 lakh rupees8.99 lakh rupees
SpecialtyInformation
Engine1.0 liter TCE Turbo Petrol
Power and torque100 PS and 180 Nm
Gearbox5-speed manual
Mileage21 kmpl (company claim)
PlatformRGEP
Ground clearance182 mm
Boot spaceUp to 625 liters (5 seat configuration)
Touchscreen8 inch, wireless Android Auto and Apple CarPlay
Driver display7 inch digital
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