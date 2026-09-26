Renault Duster Hybrid লঞ্চ হবে শীঘ্রই, কী কী রয়েছে গাড়িটিতে ?

Renault Duster Hybrid লঞ্চ হবে শীঘ্রই, কী কী রয়েছে গাড়িটিতে ?
রেনলের মতে, তাদের ক্রেতাদের মধ্যে বেশিরভাগই শহরাঞ্চলের । হাইব্রিড ভ্যারিয়েন্টের 39 শতাংশ মেট্রো শহর থেকে বুকিং হয়েছে ।
Published : September 26, 2026 at 9:05 PM IST
হায়দরাবাদ : Duster SUV-র একটি হাইব্রিড ভার্সন লঞ্চ করছে Renault । চলতি বছরের অক্টোবর মাসের 17 তারিখ এই গাড়িটি লঞ্চ হতে পারে বলে জানানো হয়েছে । নতুন ইঞ্জিনটির নাম দেওয়া হয়েছে E-tech 160 । এটি ডাস্টার লাইনআপের থার্ড পাওয়ারট্রেইন অপশন । এছাড়াও সংস্থার 1.0 লিটার এবং 1.3-লিটার টার্বো পেট্রল ইঞ্জিন রয়েছে ।
সংস্থার তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও লঞ্চ ডেট জানানো হয়নি । তবে, বিভিন্ন প্রতিবেদনে এই গাড়িটির লঞ্চ ডেট উল্লেখ করা হয়েছে । Carwale-এর একটি প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে বিভিন্ন অটোমোবাইল প্রকাশনা সংস্থাকে একটি গাড়ি লঞ্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে 17 অক্টোবর । আর সেখান থেকেই অনুমান করা হচ্ছে 17 অক্টোবর ওই গাড়িটি উদ্বোধন করা হবে ।
সংস্থার ভাইস প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সিকো হিডালগো চলতি বছরের শুরুর দিকে একটি গাড়ি লঞ্চের ইভেন্টে জানিয়েছেছিলেন, হাইব্রিড পাওয়ারট্রেইন কাস্টমারদের কাছ থেকে অত্যন্ত ভালো রেসপন্স পাচ্ছে । তিনি এই প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, ইতিমধ্যে হাইব্রিড পাওয়ারট্রেইনের সবকটি মডেল তারা বিক্রি করেছে । এবং গাড়িটি আউট অফ স্টক হয়ে গেছে । ফলে তারা নতুন করে ফের গাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে ।
রেনলের মতে, তাদের ক্রেতাদের মধ্যে বেশিরভাগই শহরাঞ্চলের । হাইব্রিড ভ্যারিয়েন্টের 39 শতাংশ মেট্রো শহর থেকে বুকিং হয়েছে ।
Hybrid powertrain details
হাইব্রিড সিস্টেমে রয়েছে 1.8-litre GDI petrol engine । যেখানে রয়েছে 1.4kWh battery pack । দুটি মিলিয়ে 158bhp পাওয়ার এবং 172Nm টর্ক জেনারেট করতে পারে । 8-speed অটোমেটিক ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে । এবং দুটি ইলেকট্রিক মোটর রয়েছে । রেনল জানিয়েছে, তাদের হাইব্রিড ভ্যারিয়েন্টটি 1000 কিলোমিটার রেঞ্জ রয়েছে । যাঁরা নিয়মিত শহরের মধ্যে ড্রাইভ করেন তাঁদের জন্য এই গাড়িটি বেস্ট অপশন হতে পারে ।