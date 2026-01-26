ETV Bharat / technology

ভারতের বাজারে এবার Renault Duster 2026, মিডসাইজ এই SUV-তে কী কী থাকছে ?

Renault Duster 2026 Feature : অনুমাণ করা হচ্ছে এক্স শোরুম প্রাইস হতে পারে 10 লাখ টাকার আশপাশে ৷

Renault Duster 2026 launched in India
এক্স শোরুম প্রাইস হতে পারে 10 লাখ টাকার আশপাশে (ছবি - Renault)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 26, 2026 at 5:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : গাড়ি প্রস্তুতকারী সংস্থা রেনল ভারতে লঞ্চ করবে থার্ড জেনারেশন ডাস্টার ৷ 26 জানুয়ারি এই নতুন গাড়িটি লঞ্চ করা হবে ৷ মিডসাইজ SUV হিসেবে এই গাড়িটির পরিচয় সবথেকে বেশি ৷ গাড়িটি লঞ্চের সময় থেকেই অতি দ্রুত SUV প্রেমীদের পছন্দের গাড়ি হয়ে ওঠে এটা ৷ এরপর 2022 সাল থেকে গাড়িটির উৎপাদন বন্ধ রাখা হয় ৷ চলতি বছরে অর্থাৎ 2026 সালে ফের গাড়িটির থার্ড জেনারেশন লঞ্চ করা হবে ৷

সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, নতুন মডেলটি লঞ্চ করার ফলে এই গাড়িটি Kia Seltos, Hyundai Creta, Maruti Suzuki Grand Vitara, Maruti Suzuki Victoris, Skoda Kushaq এবং Volkswagen Taigun এর সঙ্গে রীতিমতো টক্কর দিতে পারবে ৷

Renault Duster 2026 price

New Renault Duster 2026 এর দাম এখনও নির্দিষ্ট করে জানা যায়নি ৷ তবে অনুমাণ করা হচ্ছে এক্স শোরুম প্রাইস হতে পারে 10 লাখ টাকার আশপাশে ৷

Renault’s 2026 Duster: Engine options

মনে করা হচ্ছে প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র পেট্রল ভ্যারিয়েন্টে গাড়িটি লঞ্চ করা হবে ৷ এবং পরবর্তীতে ডিজেল ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হতে পারে ৷ যদিও এবিষয়ে নিশ্চিত করে এখনও কিছু জানা যায়নি ৷ বিশ্বের অনেক দেশেই ইতিমধ্যে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে সব জায়গাতেই 1.2 লিটার থ্রি-সিলিন্ডার টার্বো পেট্রল মাইল্ড হাইব্রিড টেকনোলজিতে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ যার সঙ্গে রয়েছে 1.2 কিলো ওয়াটের দুটি ইলেকট্রিক ব্যাটারি ৷

India-specific platform and design

Renault Duster 2026 ইতিমধ্যে বিশ্বের অনেক দেশেই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তবে ভারতের ক্ষেত্রে যে ডিজাইনে গাড়িটি লঞ্চ করা হচ্ছে তা তুলনামূলক একটু আলাদা ৷ যে টেস্ট ভেহিক্যালগুলো লঞ্চ করা হয়েছিল সেখানে দেখা গিয়েছে গাড়িটির LED হেডল্যাম্প, টেল ল্যাম্প, DRL, বাম্পার, ডোর, হ্যান্ডেল এবং অ্যালয় হুইলে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে ৷ বাঁদিক থেকে ডানদিক পর্যন্ত টানা একটি ব্যাকলাইট দেওয়া হতে পারে ৷

Renault Duster 2026 interiors

সফট টাচ এলিমেন্টের পরিমাণ বাড়ানো হতে পারে ৷ 10.1 ইঞ্চির একটি টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম দেওয়া হতে পারে ৷ 7.0 ইঞ্চির ফুল ডিজিট্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টার দেওয়া হতে পারে ৷ এছাড়াও Android Auto এবং Apple Car play থাকবে ৷ থাকবে অটোমেটিক কার কন্ট্রোল এবং Arkamys এর সাউন্ড সিস্টেম ৷

Read More - পুরনো গাড়ি বদলে BS-VI গাড়ি কিনবেন ভাবছেন ? বিরাট সুযোগ দিচ্ছে কেন্দ্র

TAGGED:

RENAULT DUSTER 2026
RENAULT DUSTER 2026 SPECIFICATIONS
RENAULT DUSTER 2026 PRICE
RENAULT DUSTER 2026 FEATURE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.