Jio ব্য়বহারকারীরা বিনামূল্যে পাবেন Gemini Pro ! কীভাবে অ্যাকটিভ করবেন 35,000 টাকার অফার?

Jio ব্য়বহারকারীরা বিনামূল্যে পাবেন Gemini Pro ! কীভাবে অ্যাকটিভ করবেন 35,000 টাকার অফার?
Jio 5G ব্য়বহারকারীরা জন্য সুখবর ৷ তাঁরা এখন থেকে 18 মাস বিনামূল্যে জেমিনাই-এর এই প্রো ভার্সন ব্যবহার করতে পারবেন।
Published : November 1, 2025 at 4:21 PM IST
হায়দরাবাদ, 1 নভেম্বর: আগেই পারপ্লেক্সসিটির সঙ্গে জোট বেঁধেছিল Airtel। এবার সেই একই রাস্তায় হাঁটল Reliance Jio। তবে তাদের জোটসঙ্গী গুগলের প্রোডাক্ট জেমিনাই। এবার থেকে Jio ব্য়বহারকারীরা বিনামূল্যে জেমিনাই-এর প্রো ভার্সন ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এই সুবিধা কি সবাই পাবেন? জানুন এই প্রতিবেদনে।
সম্প্রতি রিলায়েন্স এবং গুগলের তরফে আলাদা আলাদা বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সেখানে জানানো হয়েছে, Jio-র AI বিভাগের সঙ্গে গুগলের একটি সংযুক্তিকরণ হয়েছে। যার ফলে Jio 5G ব্য়বহারকারীরা 18 মাস বিনামূল্যে জেমিনাই-এর এই প্রো ভার্সনটি ব্যবহার করতে পারবেন। এমনিতে যার খরচ প্রায় 35 হাজার 100 টাকা।
জেমিনাই প্রো ভার্সনের সুবিধা কী কী?
জেমিনাই মূলত জেনেরেটিভ AI। অর্থাৎ এখান থেকে প্রয়োজন মতো কন্টেন্ট জেনারেট করা সম্ভব। প্রধানত ছবি ও ভিডিয়ো জেনারেট করতেই জেমিনাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রো ভার্সনে এই ধরনের আনলিমিটেড কন্টেন্ট জেনারেট করা সম্ভব।
কারা কারা এই সুবিধা পাবেন?
প্রাথমিকভাবে, যে সব জিও ব্য়বহারকারীর বয়স 18 থেকে 25 বছরের মধ্যে তাঁরা বিনামূল্যে জেমিনাই প্রো ব্যবহার করতে পারবেন। তবে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে সমস্ত জিও ব্যবহারকারী এই সুবিধা পাবেন।
কীভাবে এই প্রো ভার্সন অ্য়াক্টিভেট করা সম্ভব?
জিও ব্যবহারকারীরা My Jio অ্য়াপ থেকে প্রো ভার্সন অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন।
জেনে নিন অ্য়কটিভেশনের প্রতিটি ধাপ-
1) প্রথমে জিও অ্যাপ ওপেন করুন
2) সেখানে Gemini Pro অ্যাকটিভেট করার ব্যানার দেখা যাবে
3) ওই ব্যানারের উপর ক্লিক করুন
4) রেজিস্টার ফর্ম ফিল-আপ করতে হবে।
5) সাবমিট অপশনে ট্যাপ করুন।
কী জানিয়েছেন মুকেশ আম্বানি?
এই অফারের বিষয়ে রিলায়েন্স চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি জানিয়েছেন, 1.45 বিলিয়ন ভারতবাসীর মধ্যে AI-এর সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য রিলায়েন্সের। সেই কারণেই Google-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে AI পরিষেবা দেওয়া শুরু করতে চলেছে তারা। যার ফলে প্রতিটি ভারতবাসী এবং একাধিক সংস্থা নিজেদের আরও উন্নতি করতে পারবে।
শুধু AI নয়, গুগল ক্লাউডের সঙ্গে আরও একটি বিষয়ে যৌথভাবে পরিষেবা দেবে রিলায়েন্স জিও। দুটি সংস্থা মিলিয়ে তৈরি করেছে বিশেষ টেনসর প্রসেসিং ইউনিট। যা মূলত বিভিন্ন সংস্থার AI মডেলকে আরও উন্নীতকরণের কাজে সহায়তা করবে।
অন্যদিকে, বিভিন্ন AI মডেলের বাড়বাড়ন্তের ফলে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে Google Chrome। কারণ পারপ্লেক্সসিটির তরফে লঞ্চ করা হয়েছে কমেট ব্রাউজার। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, কমেট ব্রাউজার ব্য়বহার করলে তথ্য থাকবে আরও গোপনীয়।
