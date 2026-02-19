AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঠনে 10 লাখ কোটির বিনিয়োগ রিলায়েন্সের, আদানি তৈরি করবে ডেটা সেন্টার

AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার গঠনে 10 লাখ কোটির বিনিয়োগ রিলায়েন্সের, আদানি তৈরি করবে ডেটা সেন্টার
AI Impact Summit :দুটি খাতে আগামী 7 বছরে 10 লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স ৷ তারমধ্যে রয়েছে AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি এবং এজ কম্পিউটিং ৷
Published : February 19, 2026 at 5:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে ভারতে 10 লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স গোষ্ঠী ৷ দিল্লির প্রগতি ময়দানে চলতে থাকা AI Impact Summit 2026 এ এই ঘোষণা করলেন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (RIL) এর চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি ৷
মুকেশ আম্বানি বৃহস্পতিবাব বক্তব্য রাখেন ৷ সেখানে তিনি বলেন "আমি ঘোষণা করতে চাই ভারতের AI পরিকাঠামো তৈরিতে তুলনামূলক আরও বড় ভূমিকা পালন করবে রিলায়েন্স জিও ৷" তিনি আরও বলেন, "এটা কোনও জল্পনা নয় ৷ কোনও নির্দিষ্ট আর্থিক লাভবান (Valuation) এর জন্য নয় ৷ এটা একটা এমন পরিকল্পনা যা আগামী 6 দশকের জন্য অর্থনৈতিক মূল্য ও কৌশলগত স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য তৈরি করা হবে ৷
কোন কোন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স ?
মোট দুটি খাতে আগামী 7 বছরে 10 লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স ৷ তারমধ্যে রয়েছে AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি এবং এজ কম্পিউটিং ৷
রিলায়েন্স কর্তার কথায়, ইতিমধ্যে জামনগরে তারা একটি মাল্টি গিগাওয়াটের ডেটা সেন্টার তৈরি করেছে ৷ যা মূলত AI প্রযুক্তি নির্ভর ৷ যা বিভিন্ন মডেলকে ট্রেনিং দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে ৷ এছাড়াও রিলায়েন্স জিও নেটওয়ার্কে এজ কম্পিউট লেয়ার ব্যবহার করা হবে বলে জানিয়েছেন মুকেশ আম্বানি ৷ এর ফলে ইন্টেলিজেন্ট রেসপনসিভ, লো-ল্যাটেন্সি এবং আরও সহজলভ্য হবে ইন্টারনেট ৷
অন্যদিকে আজকের ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন আদানি গ্রুপের ডিরেক্টর জিৎ আদানি ৷ তাঁর বক্তব্য, অন্য কোনও দেশের উপর নির্ভরশীল না থেকে ভারতের উচিত নিজেদের AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা ৷ তিনি ভারতের "ইন্টেলিজেন্স সেঞ্চুরির" (Intelligence Century)-র একটি রূপরেখা প্রকাশ করেন ৷ যেখানে জিৎ দাবি করেছেন, ভারতের AI ইনফ্রাস্ট্রাকচার কৌশল বা পরিকল্পনায় তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া দরকার ৷ সেগুলি হল প্রথমত, এনার্জি ৷ দ্বিতীয়ত কম্পিউট এবং ক্লাউড এবং তৃতীয়ত সার্ভিস ৷
এই তিনটি বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "AI এর জন্য বিভিন্ন কোড লিখতে হয় ৷ কিন্তু এটা কিন্তু পরিচালিত হয় বিদ্যুতের সহযোগিতায় ৷...ক্ষমতার (পড়ুন বিদ্যুৎ) নিশ্চয়তা কিন্তু সবথেকে প্রয়োজনীয় নিশ্চয়তা ৷ এবং আগামী দিনে সাস্টেনেবল এনার্জি প্রতিযোগিতামূলক বিষয় হয়ে উঠবে ৷"
এর পাশাপাশি ক্লাউড কম্পিউটিং এবং এজ কম্পিউটিং নিয়েও মন্তব্য করেন ৷ যেখানে তিনি বলেন, "ক্লাউডে সার্বভৌমত্ব নিয়ে আসার অর্থ যে পুরোপুরি আইসোলেশন হয়ে যাওয়া এমনটা কিন্তু নয় ৷ এটার অর্থ নিজস্বতা ৷ ভারতের উচিত ঘরোয়া ভাবে ক্রিটিক্যাল AI ওয়ার্কলোড তৈরি করা ৷ এর ফলে স্টার্টআপ, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা এবং প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি সুবিধাজনক অবস্থায় থাকবে ৷"
অন্যদিকে জিৎ আদানীর লক্ষ্য রয়েছে 2035 সালের মধ্যে ভারতে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর ডেটা সেন্টার তৈরি করা ৷ তারজন্য প্রায় সাড়ে 8 লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে আদানি গ্রুপের ৷