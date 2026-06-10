বড় ঘোষণা Meta-র, এই রাজ্যেই তৈরি হচ্ছে ডাটা সেন্টার
168 MW (মেগাওয়াট)-এর ওই ডাটা সেন্টার তৈরি করা হবে জামনগরে ৷ ভারতের AI পরিকাঠামো আরও উন্নতির লক্ষ্যে দুই সংস্থার তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷
Published : June 10, 2026 at 1:33 PM IST
হায়দরাবাদ : গুজরাতে ডাটা সেন্টার তৈরি করতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম প্রযুক্তি সংস্থা Meta ৷ রিলায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে গুজরাতের জামনগরে এই ডাটা সেন্টার তৈরি করা হবে ৷ আগামী 2 বছরের মধ্যে তা পুরোপুরি কার্যকরী হবে বলে জানানো হয়েছে ৷ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এটাই হবে Meta-র সর্বপ্রথম ডাটা সেন্টার যা পুরোপুরিভাবে ভারতে তৈরি ৷
দুই সংস্থার তরফে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর একটি প্রেস বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সেখানে জানানো হয়েছে, 168 MW (মেগাওয়াট)-এর ওই ডাটা সেন্টার তৈরি করা হবে জামনগরে ৷ ভারতের AI পরিকাঠামো আরও উন্নতির লক্ষ্যে দুই সংস্থার তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ৷ এই ডাটা সেন্টার তৈরি হলে Meta-র গ্লোবাল বিজনেসে আরও সুবিধা হবে ৷
দুই সংস্থার মধ্যে যে চুক্তি হয়েছে সেখানে উল্লেখ রয়েছে রিলায়েন্স ডাটা সেন্টারের জন্য এন্ড-টু-এন্ড সার্ভিস দেবে ৷ অর্থাৎ ডাটা সেন্টারের ডিজাইন,তৈরি, বিদ্যুৎ সরবরাহ, নেটওয়ার্ক কানেক্টিভিটি-র দায়িত্ব রিলায়েন্সের ৷ এই প্রজেক্টের জন্য RIL (Reliance India Limited) সিঙ্গল উইন্ডো সলিউশন সরবরাহ করবে ৷
এই বিষয়ে মুকেশ আম্বানি বলেন, "বিশ্বব্যাপী AI বিপ্লবের ক্ষেত্রে Meta-র সঙ্গে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ এর ফলে ভারতের ডিজিট্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যাপক উন্নতি লাভ করবে ৷ জামনগর AI কম্পিউটিংয়ের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে ৷"
এই ডাটা সেন্টারটি সম্পূর্ণ পুনর্ব্যবহারযোগ্য শক্তির মাধ্যমে পরিচালিত হবে ৷ এছাড়াও সমুদ্রের জল ব্যবহার করেই ঠান্ডা রাখার কাজ করা হবে ৷
কেন এই পরিকল্পনার জন্য জামনগরই বেছে নেওয়া হল ?
লার্জ স্কেল ডাটা সেন্টারের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ৷ এছাড়াও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রয়োজন ৷ যা সমুদ্রের তলদেশের কেবেলের মাধ্যমে সরবরাহ হয় ৷ এছাড়াও কুলিংয়ের জন্য প্রয়োজন প্রচুর জল ৷ এই সবকিছুই জামনগরে সহজেই পাওয়া সম্ভব ৷ সেই কারণে Meta-র ডাটা সেন্টারের জন্য জামনগর বেছে নেওয়া হয়েছে ৷
Meta -র প্রধান মার্ক জাকারবার্গ জানিয়েছেন, রিয়ায়েন্স গোষ্ঠীর সঙ্গে কাজ করতে পেরে তাঁরা খুবই আনন্দিত ৷ জামনগরে যে ডাটা সেন্টার তৈরি হচ্ছে তা বিশ্বমানের হবে বলেই দাবি তাঁর ৷