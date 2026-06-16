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লঞ্চ হল Redmi Turbo 5, মিড রেঞ্জের এই স্মার্টফোনে কী কী ফিচার রয়েছে ?

ফোনটি একাধিক RAM এবং স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে এসেছে। প্রাথমিক ভ্যারিয়েন্টের দাম মধ্য-প্রিমিয়াম সেগমেন্টকে লক্ষ্য করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

Redmi Turbo 5 With 120Hz AMOLED Display Dimensity 8500 Ultra SoC 7540mAh Battery Launched In India
লঞ্চ হল Redmi Turbo 5 (ছবি - Redmi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 5:29 PM IST

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হায়দরাবাদ : স্মার্টফোন বাজারে নতুন ফোন নিয়ে হাজির হয়েছে Redmi। সংস্থার নতুন Redmi Turbo 5 এবার লঞ্চ করল ভারতে। বড় ব্যাটারি, শক্তিশালী প্রসেসর এবং প্রিমিয়াম ডিজাইন নিয়ে আসা এই ফোনটি মূলত পারফরম্যান্স-কেন্দ্রিক ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে।

Redmi Turbo 5-এ রয়েছে 6.6 ইঞ্চির 1.5K রেজোলিউশনের LTPS ফ্ল্যাট ডিসপ্লে, যা উচ্চ রিফ্রেশ রেট এবং উন্নত ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ডিসপ্লের চারপাশে পাতলা বেজ়েল ব্যবহার করায় ফোনটি আরও আধুনিক ও প্রিমিয়াম লুকস দিয়েছে ।

পারফরম্যান্সের জন্য ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে MediaTek Dimensity 8500 Ultra চিপসেট। নতুন এই প্রসেসর AI-ভিত্তিক কাজ, মাল্টিটাস্কিং এবং গেমিং পারফরম্যান্স উন্নত করতে পারে। সংস্থার দাবি, আগের জেনারেশনের তুলনায় নতুন জেনারেশনে শক্তি দক্ষতাও আরও ভালো।

VariantPriceColoursFirst Sale OnAvailability
8GB + 256GBRs 35,999Asphalt Black | Nitro Blue | Turbo WhiteJune 19, 2026, at 12 PM ISTmi.com | Amazon | Xiaomi's authorised retail outlets
12GB + 256GBRs 38,999

সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে ফোনটির ব্যাটারি। Redmi Turbo 5-এ দেওয়া হয়েছে 7000mAh ব্যাটারি, যার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করতে পারবেন। পাশাপাশি দ্রুত চার্জিং সুবিধাও রয়েছে, ফলে কম সময়ে ফোন চার্জ করা সম্ভব হবে।

ফটোগ্রাফির জন্য ফোনটিতে রিয়ার ডুয়াল ক্যামেরা সেটআপ রাখা হয়েছে। যদিও সংস্থা ক্যামেরা পারফরম্যান্সের থেকে এই সিরিজে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে পারফরম্যান্স, ব্যাটারি এবং ব্যবহারকারীর দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপর।

ফোনটি একাধিক RAM এবং স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে এসেছে। প্রাথমিক ভ্যারিয়েন্টের দাম মধ্য-প্রিমিয়াম সেগমেন্টকে লক্ষ্য করে নির্ধারণ করা হয়েছে। লঞ্চ অফারের অংশ হিসেবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যাংক ছাড় এবং এক্সচেঞ্জ সুবিধাও পাওয়া যেতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ মানের ব্যাটারি, নতুন প্রজন্মের প্রসেসর এবং অ্যাগ্রেসিভ প্রাইসিংয়ের জন্য Redmi Turbo 5 বাজারে POCO, iQOO এবং Realme-এর মতো ব্র্যান্ডগুলির সঙ্গে সরাসরি প্রতিযোগিতায় নামতে পারে।

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.59-inch AMOLED
ProcessorMediaTek Dimensity 8500 Ultra
RAM + storage8GB + 256GB
12GB + 256GB
Rear camera50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
Front camera20MP
Battery7,540mAh
Charging capacity100W (wired) | 27W (wired reverse)
IP RatingIP66/68/69/69K
Operating system (OS)HyperOS 3.0 based on Android 16
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