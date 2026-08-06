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Redmi Note 17 Series-এর প্রথম স্মার্টফোন লঞ্চ হল ভারতে, কোন ভ্যারিয়েন্টের দাম কত ?

ফোনটি Arctic Blue, Dark Night এবং Starlight Purple—এই তিনটি রঙে পাওয়া যাবে।

Redmi Note 17 5G With 8000mAh Battery 120Hz AMOLED Display
Redmi Note 17 5G (ছবি - Xiaomi India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 6:08 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে Redmi Note 17 Series-এর প্রথম স্মার্টফোন হিসেবে Redmi Note 17 5G লঞ্চ করল Xiaomi-র সাব-ব্র্যান্ড Redmi। কয়েক সপ্তাহ আগে চিনে আত্মপ্রকাশ করার পর এবার ভারতীয় বাজারে এল নতুন এই হ্যান্ডসেট। ফোনটিতে রয়েছে 120Hz AMOLED ডিসপ্লে, Snapdragon 4 Gen 4 প্রসেসর, 50 মেগাপিক্সেলের ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা, 8,000mAh ব্যাটারি এবং 45W ফাস্ট চার্জিং। এছাড়া এটি Android 16-ভিত্তিক HyperOS 3 অপারেটিং সিস্টেমে চলবে।

Redmi Note 17 5G: Price, availability, offers

Redmi Note 17 5G দুটি RAM ও স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে এসেছে। 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ মডেলের দাম 27,999 টাকা। অন্যদিকে 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম 30,999 টাকা।

ফোনটি Arctic Blue, Dark Night এবং Starlight Purple—এই তিনটি রঙে পাওয়া যাবে।

আগামী 12 অগস্ট 2026 থেকে Xiaomi-র অফিসিয়াল ভারতীয় ওয়েবসাইট এবং Amazon-এর মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে।

লঞ্চ অফারের অংশ হিসেবে SBI, Axis Bank এবং Kotak Bank-এর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীরা 3,000 টাকার তাৎক্ষণিক ছাড় পাবেন।

Redmi Note 17 5G: Specifications

Redmi Note 17 5G-তে রয়েছে 6.9 ইঞ্চির Full-HD+ (1080 x 2396 পিক্সেল) AMOLED ডিসপ্লে। ডিসপ্লেটি 120Hz রিফ্রেশ রেট, 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামাট, 1800 নিটস পিক ব্রাইটনেস এবং 240Hz টাচ স্যাম্পলিং রেট সাপোর্ট করে। স্ক্রিন সুরক্ষার জন্য রয়েছে Corning Gorilla Glass 7i।

ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 4nm অক্টা-কোর Snapdragon 4 Gen 4 চিপসেট। এর সঙ্গে রয়েছে LPDDR4x RAM এবং UFS 2.2 স্টোরেজ। স্টোরেজ মাইক্রোSD কার্ডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ 2TB পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ফোনে ভেপার চেম্বার কুলিং সিস্টেম এবং 10,416 sq mm গ্রাফাইট হিট ডিসিপেশন এরিয়া দেওয়া হয়েছে।

ক্যামেরা

ফোনটির পিছনে রয়েছে ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ। এর মধ্যে প্রধান ক্যামেরাটি 50 মেগাপিক্সেলের, যার অ্যাপারচার f/1.8 এবং 2X ডিজিটাল জুম সমর্থন করে। এর সঙ্গে একটি দ্বিতীয় ক্যামেরা এবং LED ফ্ল্যাশ রয়েছে।

সামনে রয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের সেলফি ক্যামেরা, যার অ্যাপারচার f/2.0। সামনের ও পিছনের—দুই ক্যামেরাতেই 1080p/30fps পর্যন্ত ভিডিও রেকর্ড করা যাবে।

ব্যাটারি ও সফ্টওয়্যার

Redmi Note 17 5G-তে রয়েছে 8,000mAh ব্যাটারি, যা 45W ওয়্যার্ড ফাস্ট চার্জিং এবং 22.5W ওয়্যার্ড রিভার্স চার্জিং সমর্থন করে।

সংস্থার দাবি, একবার সম্পূর্ণ চার্জে ফোনটি প্রায় আড়াই দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে। এছাড়া এক চার্জে 28.29 ঘণ্টা YouTube ভিডিও দেখা, 24.14 ঘণ্টা WhatsApp ব্যবহার, 10.58 ঘণ্টা Google Maps-এ GPS নেভিগেশন অথবা 13.89 ঘণ্টা BGMI গেম খেলা সম্ভব।

অন্যান্য ফিচার

ফোনটিতে IP65 রেটিং রয়েছে, যা ধুলো ও জল ছিটে যাওয়ার বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়।

Redmi Note 17 5G Android 16-ভিত্তিক HyperOS 3-এ চলবে। Xiaomi জানিয়েছে, এই ফোনে চার বছরের OS আপগ্রেড এবং ছয় বছরের সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হবে।

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.9-inch FHD+
ProcessorSnapdragon 4 Gen 4
RAM + storage6GB + 128GB
8GB + 128GB
Rear camera50MP (main) + Unspecified (secondary)
Front camera8MP
Battery8,000mAh
Charing capacity45W (wired)
Operating system (OS)HyperOS 3 based on Android 16
OS upgrade and security patches

OS upgrade: 4 years

Security patches: 6 years

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