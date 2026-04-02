20 হাজারের কম দামে লঞ্চ হল Redmi Note 15 SE 5G, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?

20 হাজারের কম দামে লঞ্চ হল Redmi Note 15 SE 5G, কী কী ফিচার্স রয়েছে ?
Published : April 2, 2026 at 1:46 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Redmi Note 15 SE 5G ৷ সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া Redmi Note 15 5G সিরিজের স্পেশাল এডিশন হিসেবে নতুন এই মডেলটি লঞ্চ করেছে চিনা স্মার্টফোন প্রস্তুতকারী সংস্থা ৷ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং Xiaomi Online Store থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ মোট তিনটি কালার স্কিমে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এবং রয়েছে তিনটি কনফিগারেশন রয়েছে ৷ octa core Snapdragon 6 Gen 3 চিপসেট রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ সর্বোচ্চ 8 GB RAM এবং 256 GB কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট রয়েছে ফোনটিতে ৷
Redmi Note 15 SE 5G-র সর্বনিম্ন দাম রাখা হয়েছে 19,999 টাকা ৷ এই দামে 6GB RAM ও 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ এবং 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম যথাক্রমে 21,999 এবং 23,999 টাকা ৷ এরসঙ্গে 2000 টাকার ডিসকাউন্টও দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে ৷
7 এপ্রিল থেকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে বিক্রি শুরু হবে ফোনটি ৷ Carbon Black, Crimson Reserve (Red), এবং Frosted White কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
Redmi Note 15 SE 5G Specifications, Features
Redmi Note 15 SE 5G ডুয়েল সিম মডেলে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Android 15 ভিত্তিক HyperOS 2-তে চলবে ফোনটি ৷ ফোনটিতে রয়েছে 6.77-inch (1,080x2,392 pixels) কার্ভড AMOLED ডিসপ্লে, 120Hz রিফ্রেস রেট, 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 3,200 nits peak ব্রাইটনেস ৷ IP65 + IP66 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে, সর্বোচ্চ ক্লোক স্পিড 2.4GHz 8GB পর্যন্ত LPDDR4x RAM, এবং 256GB পর্যন্ত UFS 2.2 স্টোরেজ রয়েছে ৷ আন্ডার ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর রয়েছে ৷ এছাড়াও AI ফেস আনলক ফিচারও রয়েছে ৷
Redmi Note 15 SE 5G তে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট রয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ এছাড়াও 2 মেগাপিক্সেলের একটি ডেপ্থ সেন্সারও রয়েছে ৷ সেলফির জন্য দেওয়া হয়েছে 20-megapixel ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷ যা 4K ভিডিও রেকর্ড করতে পারবে ৷
5,800mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে রয়েছে 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 5.1, a USB Type-C port, GPS, GLONASS এবং BDS দেওয়া হয়েছে ৷