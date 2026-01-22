ETV Bharat / technology

ভারতে কবে লঞ্চ হচ্ছে Redmi Note 15 Pro ? দাম ও স্পেসিফিকেশন প্রকাশ্যে

Redmi Note 15 Pro : এই মডেলটি চারটি কালার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে ব্ল্যাক, গ্লাসিওর ব্লু, টাইটেনিয়াম কালার এবং মিস্ট পার্পল ৷

Redmi Note 15 Pro will launch on 29th December
এই মডেলটি চারটি কালার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হবে (ছবি - mi.com)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 5:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হবে Redmi Note 15 Pro ৷ চলতি মাসের পঞ্চম সপ্তাহে এই মডেলটি লঞ্চ হবে ৷ বৃহস্পতিবার Xiaomi র তরফে এই খবর জানানো হয়েছে ৷ এই মডেলটির জন্য একটি ডেডিকেটেড মাইক্রোসাইট দেওয়া হয়েছে ৷ সেখানে নতুন এই মডেলটি সম্পর্কে ফিচার, স্পেসিফিকেশন জানানো হয়েছে ৷ Redmi Note 15 Pro মডেলে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 7 সিরিজের চিপসেট, 200 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা সহ ডুয়েল ক্যামেরা রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷

Redmi Note 15 Pro 5G Will Launch in India on January 29

চলতি মাসের অর্থাৎ 2026 সালের জানুয়ারি মাসের 29 তারিখ এই স্মার্টফোনটি ভারতে লঞ্চ করা হবে ৷ যে মাইক্রোসাইটটি তৈরি করা হয়েছে সেখানে জানানো হয়েছে এই মডেলটি চারটি কালার ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হবে ৷ তারমধ্যে রয়েছে ব্ল্যাক, গ্লাসিওর ব্লু, টাইটেনিয়াম কালার এবং মিস্ট পার্পল ৷

Redmi Note 15 Pro 5G Specifications

এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity 7400-Ultra4nm SoC ৷ যার CPU এ রয়েছে অক্টাকোর প্রসেসর এবং 2.6GHz প্রসেসিং স্পিড এবং GPU - Mali-G615 ৷ মোট চারটি কনফিগারেশনে ফোনটি লঞ্চ করা হচ্ছে ভারতে ৷ সেগুলি হল - 8GB+256GB, 8GB+512GB, 12GB+256GB এবং 12GB+512GB ৷ 6.83" AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz, টাচ স্যাম্পেলিং রেট 480Hz, 3200 নিটস পিক ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি Sunlight Display-র সুবিধা রয়েছে ৷ IP66, IP68, IP69, IP69K রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷

ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেট-আপ সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 200MP, ফোকাল লেন্থ f/1.7 ৷ এছাড়াও 8MP আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফোকাল লেন্থ f/2.2 ৷ 30fps-এ 4K ভিডিও রেকর্ডিং সাপোর্ট করবে এই মডেলটি ৷ সেলফিক জন্য একটি 20MP ফ্রন্ট ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ ফ্রন্ট ক্যামেরায় 1080p ভিডিও রেকর্ডিং সাপোর্ট করবে ৷

6580mAh-এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ 45W turbo চার্জিং সাপোর্ট করবে এই মডেলটি ৷ AI Erase Pro, AI Remove Reflection, AI Image Expansion, AI Sky, AI Bokeh, AI Cutouts, AI Image Enhancement, AI Beautify, AI Film, Circle to Search with Google, Google Gemini এর মতো AI টুলস দেওয়া হয়েছে ৷

ProcessorMediaTek Dimensity 7400-Ultra4nm manufacturing process technology
Storage & RAM8GB+256GB | 8GB+512GB | 12GB+256GB | 12GB+512GB
Rear camera200MP + 8MP
Front camera20MP
Battery and charging6580mAh(typ) battery
AI featuresAI Erase Pro, AI Remove Reflection, AI Image Expansion, AI Sky, AI Bokeh, AI Cutouts, AI Image Enhancement, AI Beautify, AI Film, Circle to Search with Google, Google Gemini
SecurityIn-screen fingerprint sensor, AI face unlock
Network and ConnectivityDual SIM (nano SIM + nano SIM or nano SIM + eSIM), 3G, 4G, 2.4GHz Wi-Fi, 5GHz Wi-Fi, Wi-Fi 6
Audio Dual speakers
Operating SystemXiaomi HyperOS 2
Read More - AI Powered Pin লঞ্চ করবে Apple ? ভাবনা-চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া, সব কাজই এখন চোখের পলকে

TAGGED:

REDMI NOTE 15 PRO
REDMI NOTE 15 PRO SPECIFICATIONS
REDMI NOTE 15 PRO DETAIL
REDMI NOTE 15 PRO LAUNCH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.