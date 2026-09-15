Redmi লঞ্চ করল Note 17 Pro এবং Pro Max, রয়েছে 1.5K AMOLED ডিসপ্লে 50MP Dual Rear Camera

Redmi লঞ্চ করল Note 17 Pro এবং Pro Max, রয়েছে 1.5K AMOLED ডিসপ্লে 50MP Dual Rear Camera
Redmi Note 17 Pro-র ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 36,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷
Published : September 15, 2026 at 7:51 PM IST
হায়দরাবাদ : Redmi Note 17 Pro সিরিজ লঞ্চ হল ভারতে ৷ এই লাইনআপে রয়েছে Redmi Note 17 Pro Max এবং Redmi Note 17 Pro ৷ Redmi Note 17 Pro Max এ দেওয়া হয়েছে 10,000mAh ব্যাটারি, এবং Note 17 Pro-তে রয়েছে 9,000mAh ব্যাটারি ৷ Pro Max মডেলে রয়েছে octa-core Snapdragon 6 series চিপসেট ৷ Redmi Note 17 Pro-তে দেওয়া হয়েছে Snapdragon 6s সিরিজের SoC ৷ দুটি ফোনেই রয়েছে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট ৷
Redmi Note 17 Pro, Note 17 Pro Max Price in India, Availability
Redmi Note 17 Pro-র ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 36,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ হায়ার এন্ড ভ্যারিয়েন্টটি রয়েছে 8GB + 256GB RAM এবং স্টোরেজ কনফিগারেশনের ৷ এর দাম 39,999 টাকা ৷ Redmi Note 17 Pro Max এর দাম শুরু হচ্ছে 49,999 টাকা থেকে ৷ এর মধ্যে 8GB + 256GB মডেলটি পাওয়া যাবে ৷
top-of-the-line এ রয়েছে 12GB + 256GB অপশন ৷ Redmi Note 17 Pro Max এর এই মডেলটির দাম রয়েছে 55,999 টাকা ৷ যে সব ব্যবহারকারীর SBI, Axis Bank, এবং IDFC First Bank-এর কার্ড রয়েছে তাঁরা 5000 টাকা পর্যন্ত ছাড় পাবেন ৷
Power that goes on and on! Meet the #REDMINote17Pro, a true #mAhsterOfStrength.— Redmi India (@RedmiIndia) September 15, 2026
✅ 9000mAh Battery | 3.5+ days backup
✅ Snapdragon® 6s Gen 4 Processor
✅ 50MP AI Camera System
Sale starts 17th September at ₹33,999*.
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17 সেপ্টম্বর 2016 থেকে নতুন Redmi Note 17 Pro মডেলটি বিক্রি শুরু হবে ৷ এবং Note 17 Pro Max মডেলটি 23 September থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷ Amazon-এ এই দুটি মডেলই পাওয়া যাবে ৷ Redmi Note 17 Pro Max Matcha Green, Secret Sunrise, এবং Stealth Black কালার অপশনে বিক্রি হবে ৷ অন্যদিকে Redmi Note 17 Pro Cloud Blue, Purple Vibe, এবং Stealth Black কালারে লঞ্চ হয়েছে ৷
|Model
|RAM + Storage
|Price
|Note 17 Pro Max 5G
|8GB + 256GB
|Rs 49,999
|12GB + 256GB
|Rs 55,999
|Note 17 Pro 5G
|8GB + 128GB
|Rs 36,999
|8GB + 256GB
|Rs 39,999
Redmi Note 17 Pro Max Specifications, Features
Redmi Note 17 Pro Max একটি ডুয়েল সিম Android 16-নির্ভর HyperOS 3 দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে চার বছরের OS আপগ্রেড এবং ছ বছরের সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হবে ৷ ফোনটিতে রয়েছে 6.83-ইঞ্চির 1.5K (1,280 x 2,772 pixels) AMOLED ডিসপ্লে এবং 120Hz পর্যন্ত রিফ্রেস রেট দেওয়া হয়েছে ৷ 12-bit কালার ডেপ্ত, 3,500 nits peak brightness, 3,200Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট দেওয়া হয়েছে ৷ Dolby Vision, 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামোট Wet Touch 2.0 দেওয়া হয়েছে ৷
Power, performance, & perfection. Meet the #REDMINote17ProMax, the ultimate #mAhsterOfStrength.— Redmi India (@RedmiIndia) September 15, 2026
✅ 10000mAh Battery
✅ 50MP AI Camera System
✅ Next-gen Snapdragon® 6 Gen 5 Processor
Sale starts 23rd September 2026. Starting at ₹44,999*.
Know More: https://t.co/iChlviBYxR pic.twitter.com/YkWcRDfpNh
Redmi Note 17 Pro Max এ দেওয়া হয়েছে Qualcomm-এর 4nm octa-core Snapdragon 6 Gen 5 চিপসেট ৷ যার পিক ক্লোক স্পিড 2.6GHz ৷ 12GB LPDDR5x RAM, Adreno GPU, এবং 256GB UFS 4.1 অনবোর্ড স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ IP66 + IP68 + IP69K-রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ যা ডাস্ট ও জল প্রতিরোধী ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.83-inch 1.5K Super Sunlight AMOLED
|Processor
|Snapdragon 6 Gen 5
|Rear camera
|50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
|Front camera
|32MP
|Battery
|10,000mAh
|Charging capacity
|100W (wired) | 27W (wired Reverse)
|IP rating
|IP66/IP68/IP69/IP69K
|Operating System (OS)
|HyperOS 3 based on Android 16
Redmi Note 17 Pro Max এ দেওয়া হয়েছে dual rear camera ইউনিট ৷ যা 50-megapixel (f/1.5) প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা, অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলেশন এবং 8-megapixel আলট্রাওয়াইড ক্যামেরা ৷ Pro Max মডেলে রয়েছে একটি 32-megapixel (f/2.2) এর ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা ৷ যেখানে সেলফি ও ভিডিয়ো কলিং আরও উন্নতমানের হবে বলে দাবি সংস্থার ৷
Redmi Note 17 Pro Max-এ দেওয়া হয়েছে 10,000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ 100W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং ফেসিলিটি, 27W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং এর সুবিধাও রয়েছে ৷ এই স্মার্টফোনে 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth 6.0, এবং একটি USB Type-C port রয়েছে ৷
Redmi Note 17 Pro Specifications, Features
Redmi Note 17 Pro-তেও একই OS, software support, display, এবং ingress protection দেওয়া হয়েছে ৷ এউ ফোনে রয়েছে octa-core Snapdragon 6s Gen 4 SoC ৷ 9,000mAh-এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.83-inch 1.5K Super Sunlight AMOLED
|Processor
|Snapdragon 6 Gen 5
|Rear camera
|50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
|Front camera
|16MP
|Battery
|9,000mAh
|Charging capacity
|67W (wired) | 22.5W (wired Reverse)
|IP rating
|IP66/IP68/IP69/IP69K
|Operating System (OS)
|HyperOS 3 based on Android 16