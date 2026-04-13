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15 হাজারের কম দামে A7 Pro 5G লঞ্চ করল Redmi, দৈনিক ব্যবহারের জন্য পারফেক্ট

Redmi A7 Pro 5G মডেলটি দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 11499 টাকা ৷

Redmi launched A7 Pro 5G launched in India
Android 16 এর উপর নির্ভরশীল HypeOS 3.0 দেওয়া হয়েছে এই মডেলে (ছবি- Redmi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 13, 2026 at 5:34 PM IST

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হায়দরাবাদ : Redmi ভারতে লঞ্চ করল A7 Pro 5G ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 120Hz HD + ডিসপ্লে, T8300 5G চিপসেট, 4GB RAM এবং 128GB পর্যন্ত স্টোরেজ, 32MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ এবং 6,300mAh ব্যাটারি সঙ্গে 15W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট ৷ Android 16 এর উপর নির্ভরশীল HypeOS 3.0 দেওয়া হয়েছে এই মডেলে ৷ পাশাপাশি রয়েছে IP রেটিং ৷ ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷

Redmi A7 Pro 5G: Price and availability

Redmi A7 Pro 5G মডেলটি দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 4GB RAM এবং 64GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 11499 টাকা ৷ এবং 4GB RAM + 128GB মডেলের দাম রয়েছে 12499 টাকা ৷ Sunset Orange, Mist Blue, এবং Black কালারে লঞ্চ করা হয়েছে মডেলগুলি ৷ ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্ট এবং Xiaomi থেকে এই ফোনটি অর্ডার করতে পারবেন ৷ 15 এপ্রিল থেকে বিক্রি শুরু হবে ৷

ModelPriceAvailability
4GB + 64GBRs 11,499Xiaomi’s online store | Flipkart
4GB + 128GBRs 12,499

Redmi A7 Pro 5G: Specifications

ফোনটি লম্বায় 171.56mm, চওড়া 79.47mm এবং 8.15mm পুরু ৷ এর ওজন 210 গ্রাম ৷ ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.9-inch HD+ LCD water-drop notch ডিসপ্লে, 120Hz রিফ্রেস রেট, 800 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস, Wet Touch 2.0 সাপোর্ট এবং 240Hz টাচ স্যাম্প্লেলিং রেট, 1.07 মিলিন কালার ডেপ্ত, 83 শতাংশ NTSC DCI-P3 সাপোর্ট ৷ লো-ব্লু লাইট সার্টিফিকেশন, ফ্লিকার ফ্রি দেওয়া দেওয়া ৷

Redmi launched A7 Pro 5G launched in India
ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.9-inch HD+ LCD water-drop notch ডিসপ্লে (ছবি- Redmi)

6nm octa-core T8300 5G SoC দেওয়া হয়েছে ৷ যার ক্লোক স্পিড 2.2Ghz ৷ 4GB LPDDR4X RAM এবং 128 GB স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ 32MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে এবং 8MP ফ্রন্ট ক্যামেরা রয়েছে এই মডেলটিতে ৷

Specifications
Display120Hz | 6.9-inch HD+ LCD
ProcessorT8300 5G
RAM + storage4GB + 64GB
4GB + 128GB
Rear camera32MP
Front camera8MP
Battery6,300mAh
Charging capacity15W (wired) | 7.5W (wired reverse)
IP RatingIP52
Operating system (OS)HyperOS 3.0 based on Android 16
OS Updates4 years of OS update | 6 years of security patches
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