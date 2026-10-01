Redmi 17c 5g লঞ্চ হল ভারতে, মাত্র 21 হাজারের এই ফোনে রয়েছে গুচ্ছের ফিচার

Redmi 17c 5g লঞ্চ হল ভারতে, মাত্র 21 হাজারের এই ফোনে রয়েছে গুচ্ছের ফিচার
Redmi 17C 5G-র ভারতে দাম রাখা হয়েছে 20,999 টাকা । বেস ভ্যারিয়েন্টের এই মডেলটিতে রয়েছে 4GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ।
Published : October 1, 2026 at 2:07 PM IST
হায়দরাবাদ : Redmi 17C 5G লঞ্চ হল ভারতে । Xiaomi-র সাব ব্র্যান্ড Redmi-র এটি একটি বাজেট সেগমেন্টের স্মার্টফোন । খুব শীঘ্রই এই স্মার্টফোনটি বিক্রি শুরু হবে । মোট তিনটি কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে । অগস্ট মাসে ফোনটির গ্লোবাল লঞ্চ হয়েছিল । এই ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 6000 সিরিজের চিপসেট । থাকছে 6,000mAh ব্যাটারি । Redmi 17C 5G-তে দেওয়া হয়েছে 6.9-inch টাচস্ক্রিন, যার রিফ্রেস রেট সর্বোচ্চ 120Hz । সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ।
Redmi 17C 5G Price in India, Availability
Redmi 17C 5G-র ভারতে দাম রাখা হয়েছে 20,999 টাকা । বেস ভ্যারিয়েন্টের এই মডেলটিতে রয়েছে 4GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ । অন্যদিকে হায়ার স্পেসিফিকেশনের মডেলটি হল 6GB + 128GB-র । এই মডেলটির দাম রয়েছে 22,999 টাকা । ভারতে 7 অক্টোবর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে । অনলাইন ই-কমার্স প্লাটফর্ম Amazon এবং Xiaomi-র অনলাইন স্টোরে ফোনটি বিক্রি হবে । Redmi 17C 5G ফোনটি Coffee Brew, Dark Night, এবং Purple Dawn colourways কালারে লঞ্চ করা হয়েছে ।
|Variants
|Price
|4GB RAM + 128GB স্টোরেজ
|20,999 টাকা
|6GB RAM + 128GB স্টোরেজ
|22,999 টাকা
Redmi 17C 5G Specifications, Features
Redmi 17C 5G একটি dual-SIM হ্যান্ডসেট । Xiaomi-র HyperOS 3 দেওয়া হয়েছে । যা Android 16 এর উপর পরিচালিত হয় । ফোনটিতে রয়েছে 6.9-inch HD+ (720 x 1,600 pixels) LCD টাচস্ক্রিন , যার রিফ্রেস রেট 120Hz, 810 nits ব্রাইটনেস, 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 16.7 মিলিয়ন কালার, এবং 83 শতাংশ NTSC কভারেজ । Redmi 17C 5G-তে IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে । ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ।
Redmi 17C 5G-তে দেওয়া হয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 6300 চিপসেট, যার পিক ক্লোক স্পিড 2.4GHz । Mali-G57 MC2 GPU, 6GB পর্যন্ত LPDDR4x RAM, এবং 128GB পর্যন্ত UFS 2.2 অনবোর্ড স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে । এরসঙ্গে 6GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধির সুবিধা দেওয়া হয়েছে । এবং 1TB পর্যন্ত microSD কার্ডের মাধ্যমে স্টোরেজও বৃদ্ধি করতে পারবেন ক্রেতারা । ফোনের সাইডে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া হয়েছে ।
Redmi 17C 5G-তে সিঙ্গল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । 50-megapixel-এর ক্যামেরা রয়েছে ব্যাক সাইডে । যার অ্যাপার্চার f/1.8, এই ক্যামেরাটি 1080p/ 30 fps-এ ভিডিয়ো রেকর্ড করতে পারবে । ফ্রন্টে 8-megapixel ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে । ফলে ভিডিয়ো কলিং ও সেলফি নিতেও সুবিধা হবে । ফোনে রয়েছে HDR mode, Soft-light ring, Portrait mode, Time-lapse mode, এবং Night mode ।
Redmi 17C 5G তে দেওয়া হয়েছে 6,000mAh ব্যাটারি, যা 33W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে । কানেক্টিভিটির ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে 5G, 4G LTE, ডুয়েল ব্যান্ড Wi-Fi, Bluetooth 5.4, একটি USB Type-C port, GPS, GLONASS, Galileo, এবং BeiDou ।
|Display
|6.9" display
1600 × 720
Up to 120Hz
|Rear Camera
|50MP main camera
|Front camera
|8MP front camera
|Processor
|MediaTek Dimensity 6300
|Storage & RAM
| 4GB + 64GB
4GB + 128GB
|Battery
|6000mAh
|Splash, Water and Dust Resistant
|IP64
|Operating system
|Xiaomi HyperOS 3
|Sensors
|Virtual proximity sensor
Ambient light sensor
Accelerometer
Electronic compass
|Security
|Side fingerprint sensorAI face unlock