Redmi 17 5G লঞ্চ হল ভারতে, মিড রেঞ্জের এই স্মার্টফোনে কী চমক রয়েছে ?

Redmi 17 5G লঞ্চ হল ভারতে, মিড রেঞ্জের এই স্মার্টফোনে কী চমক রয়েছে ?
Redmi 17 5G Specifications : Xiaomi online store এবং ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon এর মাধ্যমে এই ফোনটি অর্ডার করতে পারবেন 10 সেপ্টেম্বর থেকে ৷
Published : September 3, 2026 at 1:43 PM IST
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হায়দরাবাদ : Redmi 17 5G লঞ্চ হল ভারতে ৷ Xiaomi-র সাবব্র্যান্ডের তরফে মঙ্গলবার এই ফোনটি লঞ্চ করা হয় ৷ চলতি মাস থেকেই বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ মোট তিনটি কালার অপশনে এই ফোনটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ গতমাসেই ফোনটি গ্লোবাল লঞ্চ হয়েছিল ৷ Redmi 17 5G তে রয়েছে 7,900mAh ব্যাটারি ৷ octa-core Snapdragon 4 সিরিজের চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ 50-megapixel এর একটি মেইন ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷
Redmi 17 5G Price in India, Availability
Redmi 17 5G-র দাম শুরু হচ্ছে 39,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে বেস ভ্যারিয়েন্ট অর্থাৎ 6GB RAM ও 128GB স্টোরেজের মডেলটি কিনতে পারবেন ৷ এছাড়াও 8GB + 128GB RAM এবং স্টোরেজ কনফিগারেশনের মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 41,999 টাকা ৷
Xiaomi online store এবং ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Amazon এর মাধ্যমে এই ফোনটি অর্ডার করতে পারবেন 10 সেপ্টেম্বর থেকে ৷ এছাড়াও রিটেল স্টোরেও ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷ Redmi 17 5G তে মোট তিনটি কালার রয়েছে ৷ সেগুলি হল Absolute Black, Endless Blue, এবং Eternal Orange ৷
Unstoppable performance wrapped in show-stopping design. Introducing the #REDMI17 5G:— Redmi India (@RedmiIndia) September 3, 2026
✅Massive 7900mAhximum Battery
✅Snapdragon® 4 Gen 5 5G Processor
✅Sleek & Stylish Dynamic RGB Light
Starting at ₹23,999. Sale Starts On 10th September.
Know More: https://t.co/R2xgqxGirX pic.twitter.com/wPNrV8ym3o
Redmi 17 5G Specifications, Features
Redmi 17 5G- স্মার্টফোনে dual-SIM ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ Android 16 ভিত্তিক Xiaomi লেটেস্ট HyperOS 3 দেওয়া হয়েছে ৷ ফোনে রয়েছে 6.9-inch HD+ (720 x 1,600 pixels) ডিসপ্লে, 120Hz পর্যন্ত রিফ্রেস রেট, 825 নিটস পিক ব্রাইটনেস, 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 16.7 মিলিয়ন কালার্স, 83 শতাংশ NTSC কভারেজ, কর্নিং গরিলা গ্লাস 7i প্রটেকশন ৷
Qualcomm octa-core Snapdragon 4 Gen 5 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে রয়েছে 4nm প্রসেস ৷ 2.4GHz পিক ক্লোক স্পিড দেওয়া হয়েছে ৷ Adreno GPU, 8GB পর্যন্ত LPDDR4x RAM, এবং 256GB পর্যন্ত UFS 2.2 অনবোর্ড স্টোরেজ দেওয়া হয়েছে ৷ যা মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে 2TB পর্যন্ত স্টোরেজ বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷ IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷
Redmi 17 5G-তে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সিস্টেম, যার মধ্যে 50-megapixel প্রাইমারি শ্য়ুটার ৷ f/1.8 অ্যাপার্চার ৷ এছাড়াও একটি ক্যামেরা দেওয়া হলেও তার নির্দিষ্ট করে কোনও তথ্যা প্রকাশ করা হয়নি ৷ ভিডিয়ো কল ও সেলফির জন্য রয়েছে একটি 8-megapixel ক্যামেরা ৷
|Display
|6.90-inch
|Processor
|Snapdragon 4 Gen 5
|Front Camera
|8-megapixel
|Rear Camera
|50-megapixel
|Configurations
|4GB + 128GB
4GB + 256GB
6GB + 128GB
6GB + 256GB
|Battery Capacity
|7,900mAh
|OS
|Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)
|Resolution
|720x1600 pixels
|Sensor
|Virtual proximity sensor
Ambient light sensor
Accelerometer
Electronic compass
|Network and Connectivity
|5G
4G LTE
dual-band Wi-Fi
Bluetooth
NFC
USB Type-C port
3.5mm audio jack
Redmi 17 5G তে রয়েছে 7,900mAh ব্যাটারি ৷ যা 45W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ এছাড়াও 22.5W রিভার্স চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ কানেক্টিভিটির জন্য রয়েছে 5G, 4G LTE, dual-band Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB Type-C port, 3.5mm audio jack, এবং GPS ৷