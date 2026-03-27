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বাজেট প্রাইসে ভারতে লঞ্চ হল Redmi 15A 5G, স্পেসিফিকেশন কী কী ?

Realme 15 সিরিজে লেটেস্ট সংযোজন 15A 5G৷ এই সিরিজে বাকি মডেলগুলি হল Redmi 15 5G এবং 15C 5G ৷ এই দুটি মডেলই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে৷

Redmi 15A 5G launched in India
32MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে (ছবি- Xiaomi)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 9:06 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতে 15A 5G লঞ্চ করল Redmi ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, Unisoc T8300 5G চিপসেট, 6GB পর্যন্ত RAM, 128GB স্টোরেজ এবং 32MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ 6300mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যার সঙ্গে থাকছে 15W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ Android 15 ভিত্তিক HyperOS 3 তে পরিচালিত হবে এই স্মার্টফোনটি ৷ জল ও ধুলো প্রতিরোধের জন্য দেওয়া হয়েছে IP রেটিং ৷

Realme 15 সিরিজে লেটেস্ট সংযোজন 15A 5G ৷ এই সিরিজে বাকি মডেলগুলি হল Redmi 15 5G এবং 15C 5G ৷ এই দুটি মডেলই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে ৷

Redmi 15A: Price, availability, offers

মোট তিনটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Redmi 15A সিরিজ ৷ যার মধ্যে 4GB RAM ও 64GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 12999 টাকা ৷ 4GB RAM ও 128GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 14499 টাকা এবং 6GB RAM ও 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 16499 টাকা ৷ Awesome Blue, Amaze Purple, এবং Ace Black কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

Redmi 15A 5G launched in India
Awesome Blue, Amaze Purple, এবং Ace Black কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে (ছবি- Xiaomi)

3 এপ্রিল থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ Xiaomi অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এ এই মডেলটি অর্ডার করতে পারবেন ক্রেতারা ৷ এছাড়াও রিটেল স্টোর থেকেও কিনতে পারবেন ৷

VariantsPriceSale Starts OnAvailability
4GB + 64GBRs 12,999April 3, 2026Xiaomi’s official website | Flipkart| all partnered retail stores
4GB + 128GBRs 14,499
6GB + 128GBRs 16,499

Redmi 15A: Specifications

নতুন এই মডেলটি লম্বায় 171.56mm, চওড়া 79.47mm এবং 8.15mm পুরু ৷ এর ওজন 210 গ্রাম ৷ ওয়াটার ড্রপ নচ স্টাইলের HD+ LCD স্ক্রিন রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz এবং 800 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস ৷ ফ্লিকার ফ্রি এবং সারকাডিয়ান ফ্রেন্ডলি সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে octa-core 6nm Unisoc T8300 5G চিপসেট ৷ G57 950 MHx GPU দেওয়া হয়েছে ৷ CPU তে রয়েছে 6GB LPDDR4x RAM এবং 128GB পর্যন্ত UFS 2.2 স্টোরেজ ৷ মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে তা 2TB পর্যন্ত করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷

32MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.0 ৷ ফ্রন্ট ক্যামেরা 8 মেগা পিক্সেলের ৷ একনজরে দেখে নিন এই মডেলের বিস্তারিত তথ্য-

FeaturesDetails
Display120Hz | 6.9-inch Water Drop notch style HD+ LCD
ProcessorUnisoc T8300 5G
RAM + storage4GB + 64GB
4GB + 128GB
6GB + 128GB
Rear camera32MP (main) with an f/2.0 aperture
Battery6,300mAh
Charging capacity15W (wired) | 7.5W (wired Reverse charging)
IP ratingIP52
Operating System (OS)HyperOS 3.0 based on Android 16,
OS upgrade and security updates4 years (OS upgrades)| 6 years (security patches)
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