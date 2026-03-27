বাজেট প্রাইসে ভারতে লঞ্চ হল Redmi 15A 5G, স্পেসিফিকেশন কী কী ?
Realme 15 সিরিজে লেটেস্ট সংযোজন 15A 5G৷ এই সিরিজে বাকি মডেলগুলি হল Redmi 15 5G এবং 15C 5G ৷ এই দুটি মডেলই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে৷
Published : March 27, 2026 at 9:06 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে 15A 5G লঞ্চ করল Redmi ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 120Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, Unisoc T8300 5G চিপসেট, 6GB পর্যন্ত RAM, 128GB স্টোরেজ এবং 32MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ 6300mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যার সঙ্গে থাকছে 15W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ Android 15 ভিত্তিক HyperOS 3 তে পরিচালিত হবে এই স্মার্টফোনটি ৷ জল ও ধুলো প্রতিরোধের জন্য দেওয়া হয়েছে IP রেটিং ৷
Realme 15 সিরিজে লেটেস্ট সংযোজন 15A 5G ৷ এই সিরিজে বাকি মডেলগুলি হল Redmi 15 5G এবং 15C 5G ৷ এই দুটি মডেলই বাজেট সেগমেন্টের মধ্যে ৷
Redmi 15A: Price, availability, offers
মোট তিনটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে Redmi 15A সিরিজ ৷ যার মধ্যে 4GB RAM ও 64GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 12999 টাকা ৷ 4GB RAM ও 128GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 14499 টাকা এবং 6GB RAM ও 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রয়েছে 16499 টাকা ৷ Awesome Blue, Amaze Purple, এবং Ace Black কালারে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷
3 এপ্রিল থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ Xiaomi অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এ এই মডেলটি অর্ডার করতে পারবেন ক্রেতারা ৷ এছাড়াও রিটেল স্টোর থেকেও কিনতে পারবেন ৷
|Variants
|Price
|Sale Starts On
|Availability
|4GB + 64GB
|Rs 12,999
|April 3, 2026
|Xiaomi’s official website | Flipkart| all partnered retail stores
|4GB + 128GB
|Rs 14,499
|6GB + 128GB
|Rs 16,499
Redmi 15A: Specifications
নতুন এই মডেলটি লম্বায় 171.56mm, চওড়া 79.47mm এবং 8.15mm পুরু ৷ এর ওজন 210 গ্রাম ৷ ওয়াটার ড্রপ নচ স্টাইলের HD+ LCD স্ক্রিন রয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz এবং 800 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস ৷ ফ্লিকার ফ্রি এবং সারকাডিয়ান ফ্রেন্ডলি সার্টিফিকেশন দেওয়া হয়েছে ৷ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে octa-core 6nm Unisoc T8300 5G চিপসেট ৷ G57 950 MHx GPU দেওয়া হয়েছে ৷ CPU তে রয়েছে 6GB LPDDR4x RAM এবং 128GB পর্যন্ত UFS 2.2 স্টোরেজ ৷ মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে তা 2TB পর্যন্ত করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷
Introducing the #REDMI15A 5G, #TheRealHero that brings seamless speed and artistic mastery to your palm.— Redmi India (@RedmiIndia) March 27, 2026
✅Long Lasting 6300mAh Battery
✅Powerful Octa-core 5G Processor
✅32MP AI Dual Camera
Sale starts on 3rd April.
Know More: https://t.co/CdBueA9LoB pic.twitter.com/3Lvif4mb8l
32MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্যাপার্চার f/2.0 ৷ ফ্রন্ট ক্যামেরা 8 মেগা পিক্সেলের ৷ একনজরে দেখে নিন এই মডেলের বিস্তারিত তথ্য-
|Features
|Details
|Display
|120Hz | 6.9-inch Water Drop notch style HD+ LCD
|Processor
|Unisoc T8300 5G
|RAM + storage
|4GB + 64GB
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|Rear camera
|32MP (main) with an f/2.0 aperture
|Battery
|6,300mAh
|Charging capacity
|15W (wired) | 7.5W (wired Reverse charging)
|IP rating
|IP52
|Operating System (OS)
|HyperOS 3.0 based on Android 16,
|OS upgrade and security updates
|4 years (OS upgrades)| 6 years (security patches)