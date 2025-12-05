Realme Watch 5 লঞ্চ করল ভারতে, হেল্থ ট্র্য়াকিং সহ অ্য়াডভান্স ফিচার ! দাম কত ?

Realme Watch 5 লঞ্চ করল ভারতে, হেল্থ ট্র্য়াকিং সহ অ্য়াডভান্স ফিচার ! দাম কত ?
Realme Watch 5 Specification : 10 ডিসেম্বর বেলা 12টা থেকে রিয়েলমি ইন্ডিয়া অনলাইন স্টোর এবং বিভিন্ন ইকামার্স প্ল্য়াটফর্মে এই ডিভাইসটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷
Published : December 5, 2025 at 11:14 AM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল Realme Watch 5 ৷ এই স্মার্টওয়াচে দেওয়া হয়েছে তুলনামূলক বড় AMOLED ডিসপ্লে, নিজস্ব GPS সিস্টেম এবং হেল্থ ও ফিটনেস ফিচার ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ভারতে Optiemus Electronics এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই ডিভাইস তৈরি করা হয়েছে ৷ এটা Realme -র AloT লাইনআপের মধ্যেই রয়েছে ৷ সংস্থার লক্ষ্য আগামী কয়েকবছরের মধ্যে স্থানীয় এলাকা থেকেই AloT -র প্রডাকশন চালাবে তারা ৷
Realme Watch 5 Price in India, Availability
ভারতে সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া Realme Watch 5 এর দাম রাখা হয়েছে 4499 টাকা ৷ কিন্তু লঞ্চ অফারে 3999 টাকায় কিনতে পারবেন এই স্মার্টওয়াচটি ৷ অর্থাৎ লঞ্চ অফারে 500 টাকার ডিসকাউন্ট পাবেন ক্রেতারা ৷
10 ডিসেম্বর বেলা 12টা থেকে রিয়েলমি ইন্ডিয়া অনলাইন স্টোর এবং বিভিন্ন ইকামার্স প্ল্য়াটফর্মে এই ডিভাইসটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷ টিটেনিয়াম ব্ল্য়াক, টিটেনিয়াম সিলভার, মিন্ট ব্লু এবং ভাইব্রেন্ট অরেঞ্জ কালার ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাবে এই ডিভাইসটি ৷
Realme Watch 5 Features, Specifications
Realme Watch 5 এ দেওয়া হয়েছে 1.97 ইঞ্চির AMOLED ডিসপ্লে ৷ রেজলিউশন 390 x 450, রিফ্রেশ রেট 60Hz, এবং ব্রাইটনেস 600 nits ৷ 2D ফ্ল্য়াট গ্লাস কভার এবং অ্য়ালুমিনিয়াম অ্য়ালয় ফাংশানাল ক্রাউন রয়েছে ৷ Realme Link App এর সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করা আছে এই স্মার্টওয়াচটি ৷
একাধিক হেল্থ মনিটারিং ফিচার দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে,হার্ট রেট ট্র্যাকিং, SpO2 মেজারমেন্ট, স্লিপ মনিটারিং, স্ট্রেস ট্র্য়াকিং এবং মেন্সট্রুয়েশন ম্যানেজমেন্ট ৷ এছাড়াও এই স্মার্টওয়াচে রয়েছে তিনটি ব্রেথ ট্রেনিং মোড ৷ অন্য ফিচারগুলির মধ্যে রয়েছে, মিউজিক কন্ট্রোল,কম্পাস এবং একটি পার্সোনাল কোচ ৷
জেনারেল ফিচার্সের মধ্যে রয়েছে, NFC, 300 কাস্টমাইজেবল ওয়াচ ফেস, GPS, 108 স্পোর্ট মোড, স্ট্রেচিং টুল ইত্যাদি ৷ সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সিঙ্গল চার্জে এটা 16 দিন পর্যন্ত ব্যাকআপ দিতে পারবে ৷ এবং লাইট মোডে ব্যবহার করলে 20 দিন পর্যন্ত ব্যবহার করা যাবে ৷ IP68 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে জল ও ধুলো প্রতিরোধী এই ডিভাইসটি ৷