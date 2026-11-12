Realme-র ফোন মেরামতের জন্য এবার কোন সার্ভিস সেন্টারে যেতে হবে? বড় ঘোষণা
Realme-র দাবি, 1500-র বেশি প্রশিক্ষিত ও সার্টিফায়েড ইঞ্জিনিয়ারের একটি বড় টেকনিক্যাল টিম তৈরি করা হবে। তারাই মেরামতের কাজ করবে ৷
Published : November 12, 2026 at 7:22 PM IST
হায়দরাবাদ: ভারতে নিজেদের After-sales Service Network আরও সম্প্রসারণের ঘোষণা করল Realme। এবার থেকে দেশের বিভিন্ন শহরে Oppo-র সার্ভিস সেন্টারেও Realme স্মার্টফোনের মেরামতি ও পরিষেবা পাওয়া যাবে। সংস্থার দাবি, এই উদ্যোগের ফলে দেশের 550টিরও বেশি শহরে 670টির বেশি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে গ্রাহকদের পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হবে। আগামী 16 নভেম্বর থেকে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হবে।
চলতি বছরের শুরুতে বিশ্বজুড়ে ব্যবসায়িক কাঠামোয় পরিবর্তন আনে Realme। OnePlus-এর পাশাপাশি Realme-কেও Oppo-র অধীনে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর থেকে দুই সংস্থার একাধিক নতুন ডিভাইসে Oppo-র ColorOS সফটওয়্যার ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। একইসঙ্গে Android 17 আপডেট পাওয়ার যোগ্য Realme ও OnePlus ডিভাইসগুলিকেও এই পরিবর্তনের আওতায় আনা হচ্ছে। সম্প্রতি OnePlus জানিয়েছিল, ভারতে তাদের ডিভাইসগুলির পরিষেবার দায়িত্বও Oppo-র সার্ভিস নেটওয়ার্কের মাধ্যমে দেওয়া হবে ৷
বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে Realme জানিয়েছে, Oppo-র বর্তমানে যে After-sales Service Infrastructure রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করে নিজেদের পরিষেবা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। নতুন ব্যবস্থা চালু হলে ভারতের Oppo সার্ভিস সেন্টারগুলিতেও Realme স্মার্টফোনের মেরামতি ও অন্যান্য পরিষেবা পাওয়া যাবে। সংস্থার নিজস্ব সার্ভিস সেন্টারগুলিও এই নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে কাজ করবে।
Realme-র দাবি, এই সম্প্রসারণের ফলে পরিষেবা দেওয়ার জন্য 1500-র বেশি প্রশিক্ষিত ও সার্টিফায়েড ইঞ্জিনিয়ারের একটি বড় টেকনিক্যাল টিম তৈরি করা হবে। এর মাধ্যমে সার্ভিস নেটওয়ার্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে একই ধরনের মেরামতি পদ্ধতি এবং নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিগত সহায়তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি সংস্থার আশ্বাস, মেরামতির ক্ষেত্রে আগের মতোই 100 শতাংশ অরিজিনাল স্পেয়ার পার্টস ব্যবহার করা হবে।
নতুন পরিষেবা ব্যবস্থার আওতায় Realme ও Oppo—দুই সংস্থার গ্রাহকরাই প্রতি মাসের Service Day-তে একাধিক সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে স্মার্টফোনের স্ক্রিন, ব্যাটারি এবং ব্যাক কভার মেরামতির ক্ষেত্রে ছাড়।
এছাড়াও গ্রাহকদের বিনামূল্যে Screen Protector লাগিয়ে দেওয়া, ফোন পরিষ্কার করা এবং Software Upgrade-এর সুবিধা দেওয়া হবে। মেরামতির ক্ষেত্রে কিছু অংশ সার্ভিস চার্জ মকুবের পাশাপাশি সার্ভিস সেন্টারে গ্রাহকদের জন্য বিনামূল্যে খাবার ও পানীয়ের ব্যবস্থাও থাকবে।
Realme-র মতে, সার্ভিস নেটওয়ার্কের এই সম্প্রসারণের ফলে গ্রাহকদের ফোন মেরামতি বা প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়ার জন্য আরও বেশি বিকল্প তৈরি হবে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় আগে Realme-র নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার ছিল না, সেখানে Oppo-র পরিকাঠামো ব্যবহার করে পরিষেবা পাওয়া সহজ হবে। এতে গ্রাহকদের সার্ভিস সেন্টারে পৌঁছতে যাতায়াতের দূরত্বও কমতে পারে।
সংস্থা জানিয়েছে, বর্তমানে চালু থাকা Realme সার্ভিস সেন্টারগুলিতে ব্র্যান্ডের নিজস্ব পরিচিতি বজায় থাকবে। তবে গ্রাহকদের আরও উন্নত পরিষেবা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো ও পরিবেশকে আরও আধুনিক করে তোলা হবে।
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