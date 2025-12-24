নতুন বছরের শুরুতেই লঞ্চ Realme Pad 3 5G, স্পেসিফিকেশন প্রকাশ্যে
Realme Pad 3 5G : Realme Pad 3 5G মডেলটি 6 তারিখ দুপুর 12টায় ভারতে লঞ্চ হবে ৷
Published : December 24, 2025 at 5:17 PM IST
হায়দরাবাদ : নতুন বছরের শুরুতেই ভারতে লঞ্চ হবে Realme Pad 3 5G ৷ এর সঙ্গেই লঞ্চ হবে Realme 16 Pro Series ৷ ট্যাবলেটটি ইতিমধ্যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে লিস্টিং করা হয়েছে ৷ সেখানে কী-স্পেসিফিকেশন, ফিচার, ডিসপ্লে, ব্যাটারি ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে ৷ Realme Pad 2 এর সাকসেসর হিসেবে নতুন এই মডেলটি লঞ্চ করা হবে ৷ 2023 সালে Pad 2 লঞ্চ করা হয়েছিল ৷ Realme Pad 3 তুলনামূলক বড়, রেজলিউশনও বেশি ৷ নতুন বছরের শুরুতেই অর্থাৎ 2026 সালের 6 জানুয়ারি ওই প্য়াডটি লঞ্চ করা হবে ৷
Realme 16 Pro series এর কোম্পানির ডেডিকেটেড মাইক্রোসাইটটি ইতিমধ্যে আপডেট করা হয়েছে ৷ ওই ওয়েবসাইটেই জানানো হয়েছে Realme Pad 3 5G মডেলটিও লঞ্চ করা হবে ৷ 6 তারিখ দুপুর 12টায় ভারতে লঞ্চ হবে সেটি ৷
এই প্য়াডটিতে দেওয়া হবে 12,200 mAh টাইটান ব্যাটারি ৷ বুক-ভিড ডিসপ্লে রয়েছে ৷ ছোট্ট একটি বেজেল দেওয়া হয়েছে ৷ রেজলিউশন 2.8K থাকছে ৷ এরসঙ্গে 5G সাপোর্টও থাকবে এই প্যাডটিতে ৷ ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৷ তারসঙ্গে রয়েছে একটি LED স্ক্রিন ৷ ব্যাক প্য়ানেলের একদম মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে কোম্পানির ব্র্য়ান্ডিং ৷
নিজের X হ্য়ান্ডেলে টিপস্টার মুকুল শর্মা কয়েকটি স্ক্রিনশট শেয়ার করেছেন ৷ এরসঙ্গে ট্যাবলেটের চিপসেট ও OS এর বিষয়েও জানিয়েছেন তিনি ৷ MediaTek Dimensity 7300-Max চিপসেট ব্যবহার করা হতে পারে ৷ Android 16 এর উপর Realme UI 7.0 তে পরিচালিত হবে এটা ৷ 6.6mm মোটা এই প্যাডটি ৷ 120Hz রিফ্রেস রেট এবং 296 ppi pixel ডেনসিটি রয়েছে ৷ যদিও ইটিভি ভারতের তরফে এই তথ্য ভেরিফাই করা হয়নি ৷
এর আগের মডেলটি অর্থাৎ Realme Pad 2 লঞ্চ হয়েছিল 2023 সালের জুলাই মাসে ৷ ওই ট্য়াবে দেওয়া হয়েছিল 11.5 ইঞ্চি 2K ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 120Hz ৷ 450 নিটস অফ পিক ডিসপ্লে রয়েছে ৷ MediaTek Helio G99 চিপসেট দেওয়া ছিল ৷ 8GB RAM ও 256 GB স্টোরেজ ছিল ৷ 8,360mAh ব্য়াটারি ও 33W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছিল ৷