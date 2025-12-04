15k -র মধ্যে স্মার্টফোন খুঁজছেন ? Realme P4x 5G হতে পারে বেস্ট অপশন
Realme P4x 5G Specification : Realme P4x 5G -র দাম 15 হাজার 499 টাকা ৷ এই প্রাইসে 6GBRAM + 128GB স্টোরেজের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷
Published : December 4, 2025 at 1:38 PM IST
হায়দরাবাদ : Realme P4x 5G স্মার্টফোন লঞ্চ হল ভারতে ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 7000 mAh ব্য়াটারি, 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট দেওয়া হয়েছে ৷ প্রসেসিং ইউনিটে রয়েছে MediaTek Dimensity 7400 Ultra চিপসেট ৷ এছাড়াও 8GB RAM, 256 GB অনবোর্ড স্টোরেজ, 6.72 ইঞ্চি ডিসপ্লে, ডিয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ এবং IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷
Realme P4x 5G Price in India, Availability
Realme P4x 5G -র দাম রাখা হয়েছে 15 হাজার 499 টাকা ৷ এই প্রাইসে 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ কনফিগারেশনের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও আরও দুটি কনফিগারেশনের মডেল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে, 8GB+128GB এবং 8GB+256GB কনফিগারেশনের দুটি মডেল ৷ যাদের দাম যথাক্রমে 16 হাজার 999 টাকা এবং 17 হাজার 999 টাকা ৷ যে তিনটি কালারে ফোনটি পাওয়া যাবে সেগুলি হল ম্যাট সিলভার, এলিগেন্ট পিঙ্ক এবং লেক গ্রিন ৷
লঞ্চ অফারে বেস মডেলটিতে 2000 টাকা ছাড় পাবেন ক্রেতারা ৷ ওই মডেলটি 15 হাজার 999 টাকা লিস্টিং প্রাইস রাখা হলেও মডেলটি কিনতে পারবেন 13499 টাকায় ৷ 12 ডিসেম্বর থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম এবং রিয়েলমি অনলাইন স্টোরে ফোনটি বিক্রি হবে ৷
Realme P4x 5G Specifications, Features
ডুয়েল সিম (Nano) Realme P4x 5G মডেলটি Realme UI 6.0 -তে রান করবে ৷ ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 6.72 ইঞ্চির একটি ফুল HD LCD স্ক্রিন, যার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷ 1000 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ডিসপ্লেতে ৷
Realme P4x 5G মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 6nm octa core MediaTek Dimensity 7400 Ultra চিপসেট ৷ যেখানে রয়েছে 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ ৷ 18GB-র ভার্চুয়াল ব়্য়ামও দেওয়া হয়েছে ৷ এবং মাইক্রো SD কার্ড ব্যবহার করে স্টোরেজ 2TB পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব ৷
ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ রয়েছে ফোনটিতে ৷ যারমধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের এবং সেকেন্ডারি ক্যামেরা 2 মেগাপিক্সেলের ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো চ্যাটের জন্য 8MP ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ IP64 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে জল ও ধুলো প্রতিরোধী এই ফোন ৷ 5300mm এর একটি ভেপার কুলিং চেম্বার দেওয়া হয়েছে ৷
Bluetooth, 5G, 4G LTE, GPS, USB Type-C এবং WiFi এর সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ 7000mAh ব্যাটারি ও 45W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷
Conclusion: