Realme P4s 5G লঞ্চ হল ভারতে, মিড বাজেট রেঞ্জের এই স্মার্টফোনে কী কী থাকছে ?
3 সেপ্টেম্বর দুপুর 12টা থেকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ Electric Cyan এবং Titanium Grey কালার অপশনে কিনতে পারবেন ফোনটি ৷
Published : August 26, 2026 at 4:57 PM IST
হায়দরাবাদ : Realme P4s 5G লঞ্চ হল ভারতে ৷ সংস্থার P4 লাইনআপে এটি অষ্টম স্মার্টফোন ৷ বুধবার লঞ্চ হওয়া এই স্মার্টফোনটি কয়েকদিন পর থেকে ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং রিটেল স্টোরের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে ৷ মোট দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Realme P4s 5G-তে রয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 7000 সিরিজের চিপসেট ৷ এছাড়াও থাকছে 8,000mAh ব্যাটারি, 80W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ ডুয়েল ক্যামেরা সাপোর্ট রয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি সেন্সর 50 মেগাপিক্সেলের ৷ Realme P4s 5G-তে রয়েছে একটি ভেপার কুলিং চেম্বার ৷
Realme P4s 5G Price in India, Availability
Realme P4s 5G ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 34,999 টাকা থেকে ৷ এই দামে 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ 8GB + 256GB RAM এবং স্টোরেজ কনফিগারেশনের দাম 37,999 টাকা ৷ এবং টপ মডেলে রয়েছে 12GB RAM এবং 256GB স্টোরেজ ৷ এর দাম 41,999 টাকা ৷ সংস্থার তরফে লঞ্চ অফার হিসেবে 3,000 টাকার ছাড় দেওয়া হবে ৷ তবে সেক্ষেত্রে ক্রেতাদের কাছে HDFC, ICICI, এবং SBI কার্ড থাকতে হবে ৷
|Configarations
|Price
|Discount
|8GB RAM +128GB
|34,999 টাকা
|HDFC, ICICI, এবং SBI কার্ড হোল্ডারদের 3000 টাকা ছাড়
|8GB + 256GB
|37,999 টাকা
|12GB RAM +256GB
|41,999 টাকা
3 সেপ্টেম্বর দুপুর 12টা থেকে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্টে এই ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷ Electric Cyan এবং Titanium Grey কালার অপশনে কিনতে পারবেন ফোনটি ৷
Realme P4s 5G Specifications, Features
Realme P4s 5G ফোনটিতে ডুয়েল সিম রয়েছে ৷ Android 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার তরফে তিন বছরের iOS আপডেট এবং চার বছরের সিকিউরিটি আপডেটের সুবিধা দেওয়া হবে ৷ 6.78-ইঞ্চির 1.5K (1,272 x 2,772 pixels) Samsung M14 AMOLED ডিসপ্লে দেওয়া হয়েছে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz, পিক্সেল ডেনসিটি 450 ppi,HDR10+, এবং 6,500 নিটস অফ ব্রাইটনেস রয়েছে ৷ IP66 + IP68 + IP69 রেটিং রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷
Realme P4s 5G-তে রয়েছে octa-core MediaTek Dimensity 7400 Ultra চিপসেট ৷ যার পিক ক্লক স্পিড 2.6GHz ৷ Hyper Vision+ AI chip দেওয়া হয়েছে ৷ যা গেমিংয়ের জন্য আদর্শ ৷ 12GB পর্যন্ত LPDDR4x RAM দেওয়া হয়েছে ৷ এটি 14GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল ৷ এছাড়াও 256GB পর্যন্ত UFS 3.1 অনবোর্ড স্টোরেজ রয়েছে ৷ থার্মাল ম্য়ানেজমেন্ট সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷ যেখানে রয়েছে 7,000 sq mm AirFlow vapour chamber cooling solution ৷
Realme P4s 5G-তে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা সিস্টেম ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50-megapixel (f/1.8)-এর ৷ এবং রয়েছে একটি 8-megapixel (f/2.2) আলট্রা ওয়াইড 112-degree field of view ক্যামেরা ৷ সেলফি ও ভিডিয়ো কলিংয়ের জন্য রয়েছে 16-megapixel (f/2.4) এর ফ্রন্ট ক্যামেরা ৷