সিঙ্গেল চার্জে চলবে 39 দিন, ভারতে লঞ্চ হল Realme P4 Power 5G
Realme P4 Power 5G Specifications : 5 ফেব্রুয়ারি থেকে ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এবং সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে অর্ডার দেওয়া সম্ভব হবে ৷
Published : January 29, 2026 at 3:39 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে লঞ্চ করল Realme P4 power 5G ৷ বিভিন্ন ইকামার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারবেন ক্রেতারা ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ দেওয়া হয়েছে 10,001mAh সিলিকন কার্বন টাইটান ব্যাটারি ৷ সংস্থার দাবি এই ব্যাটারিতে সিঙ্গেল চার্জে একটানা 39 দিন স্ট্যান্ডবাই চার্জ থাকবে ৷ ডুয়াল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট রয়েছে ৷ 1.5K রেজলিউশন 4K কার্ভড+ হাইপারগ্লো ডিসপ্লে সঙ্গে 144Hz রিফ্রেস রেট দেওয়া হয়েছে ৷
Realme P4 Power 5G Price in India, Availability
Realme P4 Power 5G-র দাম রাখা হয়েছে 25 হাজার 999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 8GB + 128GB স্টোরেজ কনফিগারেশনের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও 8GB + 256GB এবং 12GB+256GB মডেলদুটির দাম রাখা হয়েছে যথাক্রমে 27, 999 টাকা এবং 30, 999 টাকা ৷ তবে প্রতিটি মডেলেই 2000 টাকা করে ব্যাঙ্ক ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে ৷
5 ফেব্রুয়ারি থেকে ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম Flipkart এবং সংস্থার নিজস্ব ওয়েবসাইটে অর্ডার দেওয়া সম্ভব হবে ৷ মোট তিনটি কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে ৷ সেগুলি হল - TransSilver, TransOrange, এবং TransBlue ৷
Realme P4 Power 5G Specifications, Features
Realme P4 Power 5G ডুয়েল সিম স্মার্টফোন ৷ Android 16 এর সঙ্গে Realme UI 7.0 র যৌথ ভাবে ফোনটি রান করবে ৷ তিন বছর পর্যন্ত OS আপগ্রেডের সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷ ফোনে রয়েছে, 6.8 ইঞ্চ 1.5K 4D কার্ভড+ হাইপারগ্লো ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz ৷ 6500 নিটস পিক ব্রাইটনেস দেওয়া হয়েছে ৷ IP66 + IP68 + IP69 রেটিং দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷
MediaTek Dimensity 7400 Ultra চিপসেট দেওয়া হয়েছে ফোনটিতে ৷ এছাড়াও থাকছে HyperVision+ AI চিপসেট ৷ 4,613 sq mm এয়ার ফ্লো ভেপার চেম্বার দেওয়া হয়েছে ৷
রিয়ার ডুয়েল ক্যামেরা সেটআপ দেওয়া হয়েছে ৷ তারমধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ এর ফোকাল লেন্থ f/1.8 ৷ Sony IMX882 সেন্সর দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকছে অপটিক্যাল ইমেজ স্টেবিলাইজেশন ৷ এর পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে 8 মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা ৷
10001 mAh ব্যাটারতে থাকছে Silicon-Carbon অ্যানোড, ডুয়েল লেয়ার কোটিং প্রসেস এবং C-Pack প্রোটেকশন বোর্ড ডিজাইন ৷ এখানে রয়েছে TUV Rheinland 5-star battery certification ৷ পাশাপাশি মিলিটারি গ্রেড শক টেস্ট অতিক্রম করেছে ৷ অতি ক্ষমতাশালী ব্যাটারি দেওয়ার পরও এই স্মার্টফোনটির ওজন মাত্র 219 গ্রাম যা iPhone 17 Pro Max এর থেকেও কম ৷