সিঙ্গল চার্জে চলবে 38 দিন ! Realme P4 5G লঞ্চ ডেট ঘোষণা, কবে হাতে পাবেন ?

Realme P4 5G Specification : এই ফোনটির মূল বিশেষত হল ফোনটির ব্যাটারি ব্যাটারি ব্যাকআপ ৷ 10001mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷

Realme P4 Power 5G Leaked Specifications
10001mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে (ছবি - Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 8:57 PM IST

হায়দরাবাদ : ফোনের চার্জ যেন শেষ-ই হবে না ৷ এমনই ভাবনাচিন্তা নিয়ে একটি স্মার্টফোনের পরিকল্পনা নিয়েছিল চিনা মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থা Realme ৷ এবার সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ নিতে চলেছে ৷ লঞ্চ করতে চলেছে 10000 mAh ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাটারি ব্যাকআপ সহ 5G স্মার্টফোন ৷ মডেলটির নাম দেওয়া হয়েছে Realme P4 5G ৷ 29 জানুয়ারি দুপুর 12টায় স্মার্টফোনটি লঞ্চ করা হবে ৷ ফ্লিপকার্ট এবং Realme India ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ফোনটি বিক্রি করা হবে ৷

এই ফোনটির মূল বিশেষত হল ফোনটির ব্যাটারি ব্যাটারি ব্যাকআপ ৷ 10001 mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যা একটি রেগুলার পাওয়ার ব্যাঙ্কের সমান ৷ এই ব্যাটারিটি সাপোর্ট করবে 80W Fast Charging ৷ অর্থাৎ মার্ত 5 মিনিটের চার্জে অর্ধেক দিন ফোনটি ব্যবহার করা সম্ভব ৷ এছাড়াও 27W রিভার্স চার্জিং সাপোর্টও দেওয়া হয়েছে ৷

10001 mAh ব্যাটারতে থাকছে Silicon-Carbon অ্যানোড, ডুয়েল লেয়ার কোটিং প্রসেস এবং C-Pack প্রোটেকশন বোর্ড ডিজাইন ৷ এখানে রয়েছে TUV Rheinland 5-star battery certification ৷ পাশাপাশি মিলিটারি গ্রেড শক টেস্ট অতিক্রম করেছে ৷ অতি ক্ষমতাশালী ব্যাটারি দেওয়ার পরও এই স্মার্টফোনটির ওজন মাত্র 219 গ্রাম যা iPhone 17 Pro Max এর থেকেও কম ৷

Realme P4 5G ব্যাটারির কয়েকটি ফিচার্স -

  • 932.6 ঘণ্টা স্ট্যান্ডবাই টাইম
  • 185.7 ঘণ্টা মিউজিক প্লেব্যাক টাইম
  • 72.3 ঘণ্টা কলিং টাইম
  • 32.5 ঘণ্টা ভিডিও প্লেব্যাক টাইম
  • 21.3 ঘণ্টা নেভিগেশন টাইম
  • 11.67 ঘণ্টা গেমিং টাইম (Battlegrounds Mobile India)

এই ফোনটি Bypass Charging সাপোর্ট করবে ৷ এর অর্থ, এক্সটারন্যাল পাওয়ারে এই ফোনটি চালু থাকবে ৷ ধরে নিন, আপনি কোনও গেম খেলছেন ৷ সেই সময় ফোনটি চার্জিং পাওয়ার সকেটের সঙ্গে কানেক্ট করলেন ৷ তাহলে আপনার ফোনের ব্যাটারি খরচ হবে না ৷ কারণ সেই সময় চার্জিং সকেট থেকেই পাওয়ার নেবে ফোনটি ৷

Realme P4 Power 5G Leaked Specifications
এই ফোনটি Bypass Charging সাপোর্ট করবে (ছবি - Realme)

Realme P4 Power 5G Leaked Specifications and Prices

ফোনের স্পেসিফিকেশন অফিসিয়াল কনফার্মেশন এখন বাকি ৷ তবে তার আগেই টিপস্টার Sanju Choudhary এই ফোনের বেশ কিছু স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেছেন ৷ তিনি জানিয়েছেন, ফোনটিতে থাকতে পারে 6.78 ইঞ্চি 4D কার্ভড + AMOLED ডিসপ্লে, রিফ্রেস রেট 144 Hz ৷ MediaTek Dimensity 7400 Ultra processor ইউনিট এবং 50MP primary ক্যামেরা থাকতে পারে ৷ ফোনটির দাম হতে পারে 37,999 টাকা ৷

