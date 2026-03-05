সিঙ্গল চার্জে একটানা 31 ঘণ্টা Youtube ভিডিও দেখা সম্ভব, 10000mAh ব্যাটারির সঙ্গে লঞ্চ হল Realme Narzo Power 5G
Published : March 5, 2026 at 5:26 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ হল Realme Narzo Power 5G ৷ এই মডেলটিতে রয়েছে 10001 mAh ব্যাটারি ৷ দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে এবং MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G চিপসেট দিয়ে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 6.78 ইঞ্চি ডিসপ্লে এবং 144Hz রিফ্রেস রেট দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও 6500 নিটস পিক ব্রাইটনেস রয়েছে ৷ ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে ৷
Realme Narzo Power 5G Price in India
Realme Narzo Power 5G র ভারতে দাম রাখা হয়েছে 27999 টাকা ৷ এই দামের মধ্যে 8GB RAM এবং 128 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে ৷ অন্যদিকে 8GB RAM এবং 256 GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে29, 999 টাকা ৷ টাইটান সিলভার এবং টাইটান ব্লু কালারে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তবে লঞ্চ অফারে দুটি ফোন বিক্রি করা হবে যথাক্রমে 23999 টাকা এবং 25999 টাকা দামে ৷ এর মধ্যে 3000 টাকা ব্যাঙ্ক অফার এবং 1000 টাকা অ্যাডিশনাল ডিসকাউন্ট রাখা হয়েছে ৷ অন্যদিকে অতিরিক্ত টাকা খরচ করে 4 বছর পর্যন্ত ব্যাটারির ওয়ারেন্টি বাড়াতে পারবেন ক্রেতারা ৷ তারজন্য অতিরিক্ত 2999 টাকা খরচ করতে হবে ৷
Realme Narzo Power 5G Specifications
Dual Sim এর এই স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে Narzo Power 5G চিপ ৷ ফোনটি Android 16 এর উপর Realme UI 7.0 এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ৷ 6.8 ইঞ্চির (1,280x2,800 pixels) AMOLED ডিসপ্লে, 144Hz রিফ্রেস রেট, এবং 240Hz টাচ স্যাম্পেলং রেট ৷ এবং 94 শতাংশ স্ক্রিন টু বডি রেশিও দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে থাকছে 6500 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷
octa core MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ 4nm প্রসেসরের প্রযুক্তি দেওয়া হয়েছে এই চিপসেটে ৷ যেখানে রয়েছে Arm Mail-G615 GPU, 8GB পর্যন্ত LPDDR4x RAM এবং 256GB UFS3.1 স্টোরেজ ৷
|Variant
|Original Price
|Discounted Price
|Availability
|8GB + 128GB
|Rs 27,999
|Rs 23,999
|Realme online store | Amazon
|8GB + 256GB
|Rs 29,999
|Rs 25,999
ডুয়েল ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৷ যার মধ্যে প্রাইমারি ক্যামেরায় 50 মেগা পিক্সেলের Sony IMX882 লেন্স ব্যবহার করা হয়েছে ৷ এবং একটি 8 মেগাপিক্সেলের সেকেন্ডারি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ 5G কানেক্টিভিটি ছাড়াও এই স্মার্টফোনে রয়েছে Wi-Fi 5, Bluetooth, 5G, BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, এবং QZSS ৷
|Features
|Details
|Display
|144Hz | 6.8-inch 1.5K HyperGlow 4D Curve+ AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G
|RAM + storage
|8GB + 128GB
|8GB + 256GB
|Rear camera
|50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
|Front camera
|16MP
|Battery
|10,001mAh
|Charging capacity
|80W
|Operating system (OS)
|Realme UI based on Android 16
|OS update
|3 years OS update | 4 years security patches
|IP rating
|IP69+IP68+IP66
10,001mAh lithium-ion polymer ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সংস্থার দাবি ফুল চার্জে একটানা 31.2 ঘণ্টা ইউটিউবে ভিডিও দেখা যাবে ৷ এছাড়াও নেভিগেশন টাইম 21.4 ঘণ্টা এবং একটানা 185.7 ঘণ্টা স্পটিফাই মিউজিক শোনা সম্ভব ৷ 5 শতাংশ চার্জ থাকলেও তা 218 মিনিট কল এবং 46.8 ঘণ্টা স্ট্যান্ডবাই ব্যাকআপ দেবে ৷