Realme Narzo 90 সিরিজ লঞ্চ ভারতে, এই প্রথম 6 বছর পর্যন্ত ওয়ারিন্টর সুবিধা

Realme Narzo 90 সিরিজ লঞ্চ ভারতে, এই প্রথম 6 বছর পর্যন্ত ওয়ারিন্টর সুবিধা
Realme Narzo 90 Specifications : Realme Narzo 90 5G স্মার্টফোনে দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ কত দাম রয়েছে ? জানুন প্রতিবেদনে ৷
Published : December 16, 2025 at 2:25 PM IST
হায়দরাবাদ : Realme ভারতে লঞ্চ করল Narzo 90 সিরিজ ৷ এই লাইনআপের মধ্যে রয়েছে দুটি স্মার্টফোন ৷ তারমধ্যে একটি Narzo 90 5G এবং অন্যটি Narzo 90x 5G ৷ দুটি হ্য়ান্ডসেটেই দেওয়া হয়েছে, 7000mAh Titan ব্যাটারি, 60W অয়ার্ড চার্জিং সাপোর্ট ৷ পাশাপাশি দুটি হ্যান্ডসেটের ব্যাটারির ক্ষেত্রে 6 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছে সংস্থাটি ৷
Realme Narzo 90 5G ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 120Hz AMOLED স্ক্রিন, MediaTek Dimensity 6400 Max চিপসেট, 8GB পর্যন্ত RAM, 128GB স্টোরেজ, এবং একটি 50MP রিয়ার AI ক্যামেরা সেটআপ ৷ অন্যদিকে Realme Narzo 90x 5G স্মার্টফোনে দেওয়া হয়েছে 144Hz LCD display, একটি MediaTek Dimensity 6300 চিপসেট, up to 8GB RAM, 128GB স্টোরেজ, এবং একটি 50MP Sony AI রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ UI 6.0 অপারেটিং সিস্টেমে দুটি হ্যান্ডসেটই রান করবে ৷
Realme Narzo 90 Series: Price, availability, offers
Realme Narzo 90 5G স্মার্টফোনে দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে এবং অন্যটি 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে ৷ দুটি মডেলের দাম যথাক্রমে 16,999 টাকা এবং 18 হাজার 499 টাকা ৷ ভিক্টোরি গোল্ড এবং কার্বন ব্ল্য়াক কালার অপশনে মডেল দুটি কিনতে পারবেন ক্রেতারা ৷
Realme Narzo 90x 5G মডেলটিও দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে ৷ যার দাম 13,999 টাকা ৷ এবং অন্য একটি মডেল রয়েছে 8GB RAM + 128GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে ৷ যার দাম রয়েছে 15 হাজার 499 টাকা ৷ এই মডেলটি ফ্ল্য়াশ ব্লু এবং নাইট্রো ব্লু ভ্যারিয়েন্টে লঞ্চ করা হয়েছে ৷
এর পাশাপাশি লঞ্চ অফারে Narzo 90 5G এবং Narzo 90x 5G দুটি মডেলে 6GB কনফিগারেশনের মডেলগুলিতে যথাক্রমে 1000 এবং 2000 টাকা ছাড় দেওয়ার ঘোষণা করেছে ৷ ফলে এই দুটি মডেলের দাম কমে হয়েছে যথাক্রমে 15,999 টাকা এবং 11,999 টাকা ৷
24 ডিসেম্বর থেকে ইকমার্স প্ল্য়াটফর্ম Amazon এবং Realme -র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ফোনগুলি অর্ডার দিতে পারবেন ৷
|Specifications
Realme Narzo 90 5G
Realme Narzo 90x 5G
|Display
|6.57-inch
|6.80-inch
|Processor
|MediaTek Dimensity 6400 Max
|MediaTek Dimensity 6300
|Front Camera
|50-megapixel
|8-megapixel
|Rear Camera
|50-megapixel + 2-megapixel
|50-megapixel
|RAM
|6GB
|6GB
|Storage
|128GB
|128GB
|Battery Capacity
|7,000mAh
|7,000mAh
|OS
|Android 15
|Android 15
|Resolution
|1,080x2,372 pixels
|720x1,570 pixels