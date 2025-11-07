আর দেরি নেই, চিনের পর ভারতেও লঞ্চ করছে Realme GT 8 Pro, ডেট প্রকাশ্য়ে

ETV Bharat / technology

Realme GT 8 Pro : ফোনে দেওয়া হয়েছে 3nm Octa core Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপসেট, 2k রেজলিউশনের চিপসেট এবং 7000 mAh ব্য়াটারি

Realme GT 8 Pro India Launch Date
Realme GT 8 Pro লঞ্চ হবে ভারতে (সৌজন্যে - Realme ওয়েবসাইট)
November 7, 2025

হায়দরাবাদ: 2025 সালের নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ভারতে লঞ্চ হবে Realme GT 8 Pro ৷ ইতিমধ্যে অক্টোবরের 21 তারিখ ফোনটি লঞ্চ হয়েছে চিনে ৷ তার প্রায় একমাস পর ভারতে ফোনটি লঞ্চ হতে চলেছে ৷ ফোনে দেওয়া হয়েছে 3nm Octa core Snapdragon 8 Elite Gen 5 চিপসেট, 2k রেজলিউশনের চিপসেট এবং 7000 mAh ব্য়াটারি ৷

ভারতে লঞ্চের জন্য এই ফোনটির জন্য একটি বিশেষভাবে ওয়েবপেজ তৈরি করা হয়েছে ৷ সেখানেই ফোনটির লঞ্চ ডেট জানানো হয়েছে ৷ এই স্মার্টফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 7000 mAh ব্য়াটারি ৷ সংস্থার দাবি, এই ফোনটিতে একটানা 7 ঘণ্টারও বেশি সময় একটানা BGMI গেমটি খেলতে পারবেন ব্যবহারকারীরা ৷ এবং 21 ঘণ্টারও বেশি সময় একটানা Youtube প্লেব্য়াক সম্ভব ৷ স্ট্য়ান্ডবাই টাইম 523 ঘণ্টারও বেশি ৷

ফোনটিতে দেওয়া হচ্ছে Android 16, যার মধ্যে থাকছে Realme UI 7.0 ৷ দেওয়া হয়েছে ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ ৷ 2K রেজলিউশনের স্ক্রিন যার ব্রাইটনেস 7000 নিটস অফ পিক ৷ রিফ্রেস রেট 144Hz ৷

Realme GT 8 Pro ফোনটিতে দেওয়া হয়েছে IP 69 রেটিং ৷ ফলে এই স্মার্টফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷

Realme GT 8 Pro Specification

এই ফোনটিতে রয়েছে Snapdragon 8 Elite Gen 5+ Hyper Vision + AI চিপসেট ৷ দীর্ঘসময় ধরে পাওয়ার স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার জন্য ফোনে রয়েছে 7000 mAh Titan ব্য়াটারি ৷ এবং ফাস্ট চার্জিংয়েক জন্য রয়েছে 120W আলট্রা চার্জার ৷ সংস্থার দাবি, 15 মিনিটেই 0 থেকে 100 শতাংশ চার্জ করা সম্ভব ৷ এবং সিঙ্গেল চার্জে সারাদিন ব্য়বহার করা যাবে এই ফোনটি ৷

দুটি কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনটি লঞ্চ করবে ৷ তারমধ্যে একটি ডায়েরি হোয়াইট এবং অন্যটি আর্বান ব্লু ৷

একনজরে দেখে নিন ফোনটির স্পেসিফিকেশন

স্পেসিফিকেশন
চিপসেট3nm octa core Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC
ব্য়টারি7,000mAh
চার্জার120W
রেজলিউশন1,440x3,136 pixels
চার্জিং টাইম (0-100%)15 mins
কালার ভ্য়ারিয়েন্ট2 (ডায়েরি হোয়াইট এবং আর্বান ব্লু)
RAM12GB
OS Android
স্টোরেজ256GB
রিয়ার ক্যামেরা50-megapixel + 50-megapixel + 200-megapixel
ফ্রন্ট ক্যামেরা32-megapixel
ডিসপ্লে6.79-inch

ফোনটির দামের বিষয়ে এখনও সংস্থার তরফে কিছু জানানো হয়নি ৷

