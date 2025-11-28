সিঙ্গল চার্জে 22 ঘণ্টা একটানা ভিডিও দেখার সুবিধা, লঞ্চ হল Realme C85 5G
Realme C85 5G : ভারতে Realme C85 5G -র দাম শুরু হচ্ছে 14,999 টাকা থেকে ৷
Published : November 28, 2025 at 3:51 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল Realme C85 ৷ এই মডেলটিতে দেওয়া হয়েছে 7000 mAh ব্যাটারি যার মাধ্যমে 22 ঘণ্টা একটানা ভিডিও দেখা সম্ভব ৷ কলিং টাইম 50 ঘণ্টা এবং 145 ঘণ্টা মিউজিক প্লেব্যাক সম্ভব ৷ MediaTek Dimensity 6300 চিপসেট দেওয়া হয়েছে এই ফোনটিতে ৷ ডিসেম্বরের শুরু থেকে ইকমার্স প্ল্যাটফর্ম ফ্লিপকার্ট ও রিয়েলমির নিজস্ব ওয়েবসাইটে ফোনটি বিক্রি শুরু হবে ৷
Realme C85 5G Price in India, Availability
ভারতে Realme C85 5G -র দাম শুরু হচ্ছে 14,999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে 4GB RAM এবং 128 GB স্টোরেজ কনফিগারেশনের মডেলটি পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও 6GB RAM + 128GB স্টোরেজের টপলাইন মডেলটির দাম রাখা হয়েছে 16,499 টাকায় ৷ 1 ডিসেম্বর থেকে ফোনটির বিক্রি শুরু হবে ৷
Realme C85 5G Specifications, Features
The Realme C85 5G sports মডেলে দেওয়া হয়েছে 6.8 ইঞ্চি LCD স্ক্রিন ৷ যেখানে রয়েছে 720 x 1570 পিক্সেল রেজলিউশন ৷ রিফ্রেশ রেট 144Hz এবং 1200 নিটস অফ পিক ব্রাইটনেস ৷ টাচ স্য়াম্পেলিং রেট 180Hz ৷ ডিসপ্লেতে রয়েছে কর্নিং গ্লাস প্রোটেকশন ৷
MediaTek Dimensity 6300 চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে এই ফোনটিতে ৷ মোট দুটি কনফিগারেশনে লঞ্চ করা হয়েছে এই ডিভাইসটি ৷ তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 128 GB স্টোরেজ এবং অন্যটি 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ কনফিগারেশনের ৷ রিয়েলমির তরফে দাবি করা হয়েছে একসঙ্গে 17টা অ্য়াপ ব্যবহার করলেও ফোনে কোনওরকম ল্যাগ হবে না ৷
50-megapixel Sony IMX852 লেন্সের রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৷ যা 30fps এ 1080 রেজলিউশনে ভিডিও শ্য়ুট করতে সক্ষম ৷ এছাড়াও 8MP ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার মাধ্যমেও 1080 পিক্সেলে 30fps এ ভিডিও রেকর্ডিং সম্ভব ৷
7000mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ রিয়েলমির দাবি, এর মাধ্যমে একটানা 22 ঘণ্টা ভিডিয়ো দেখা, 50 ঘণ্টা কলিং এবং 145 ঘণ্টা গান শোনা সম্ভব ৷ 5G, 4G LTE, USB Type-C port, dual band Wi-Fi, Bluetooth 5.3, Beidou, GPS, GLONASS ফিচার রয়েছে এই ফোনটিতে ৷