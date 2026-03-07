ETV Bharat / technology

কম দামের ফোন খুঁজছেন ? 15 হাজারেরও কমে লঞ্চ হল Realme C83 5G

Realme C83 5G Specifications : মোট তিনটি ভিন্ন ভিন্ন RAM ও ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

Realme C83 5G With MediaTek Dimensity 6300 SoC launched in india
মোট তিনটি ভিন্ন ভিন্ন RAM ও ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে (ছবি - Realme)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 7, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ : ভারতে লঞ্চ করল Realme C83 5G স্মার্টফোন ৷ ব্র্যান্ড নিউ এই মডেলে দেওয়া হয়েছে 144Hz LCD প্যানেল, MediaTek Dimensity 6300 চিপসেট, 6GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ৷ এছাড়াও 13 মেগাপিক্সেলের AI ক্যামেরা ও 7000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ ভারতে Realme-র C সিরিজের মধ্যে লেটেস্ট সংযোজন এই মডেলটি ৷ এছাড়াও এই সিরিজে বাকি মডেলগুলি হল C85 5G, C71 এবং C73 5G ৷

Realme C83 5G: Price, availability, offers

মোট তিনটি ভিন্ন ভিন্ন RAM ও ইন্টারন্যাল স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে এই মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ বেস মডেলটিতে রয়েছে 4GB RAM এবং 64 GB স্টোরেজ ৷ যার দাম 13,499 টাকা ৷ দ্বিতীয় ভ্যারিয়েন্টটি হল 4GB + 128GB-র ৷ এই ভ্যারিয়েন্টের দাম 14,499 টাকা এবং টপ ভ্যারিয়েন্টটিতে রয়েছে 6GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ স্পেস ৷ এর দাম 17,499 টাকা ৷ ব্লুমিং পার্পেল এবং স্প্রাউটিং গ্রিন কালারে এই মডেলগুলি লঞ্চ করা হয়েছে ৷

Realme C83 5G With MediaTek Dimensity 6300 SoC launched in india
লঞ্চ অফারে 2000 টাকার এক্সচেঞ্জ বোনাস রেখেছে চিনা এই মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাটি (ছবি - Realme)

আজ অর্থাৎ 7 মার্চ থেকেই এই মডেলটি বিক্রি শুরু হবে ৷ ফ্লিপকার্ট, এবং রিয়েলমির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে এই স্মার্টফোনটি অর্ডার করতে পারবেন ৷

লঞ্চ অফারে 2000 টাকার এক্সচেঞ্জ বোনাস রেখেছে চিনা এই মোবাইল প্রস্তুতকারী সংস্থাটি ৷ এরসঙ্গে রিয়েলমি ব্যবহারকারীরা অতিরিক্ত 500 টাকার এক্সচেঞ্জ বোনাস পাবেন ৷

VariantPriceOffersAvailability
4GB + 64GBRs 13,499Rs 2,000 exchange bonus | Additional Rs 500 exchange bonus for Realme usersRealme's official website | Flipkart
4GB + 128GBRs 14,499
6GB + 128GBRs 17,499

Realme C83 5G: Specifications

ফোনটি 166.3mm লম্বা, 71.1mm চওড়া এবং 8.4mm পুরু (মোটা) ৷ ওজন 212 গ্রাম ৷ ফোনে দেওয়া হয়েছে 6.8 ইঞ্চি (1570 x 720 resolution) LCD ডিসপ্লে, 144Hz রিফ্রেস রেট এবং 900 নিটস পিক ব্রাইটনেস ৷ 180Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট এবং 16.7 মিলিয়ন কালার্স রয়েছে স্ক্রিনে ৷

Realme C83 5G With MediaTek Dimensity 6300 SoC launched in india
ব্লুমিং পার্পেল এবং স্প্রাউটিং গ্রিন কালারে এই মডেলগুলি লঞ্চ করা হয়েছে (ছবি - Realme)

ফোনে দেওয়া হয়েছে 6nm octa-core MediaTek Dimensity 6300 প্রসেসর, যার মধ্যে রয়েছে Mali G57 MC2 GPU ৷ CPU তে রয়েছে 6GB র LPDDR4X RAM এবং সর্বাধিক 128GB -র স্টোরেজ ৷ ভার্চুয়ালি 18GB পর্যন্ত RAM বৃদ্ধি করা সম্ভব ৷

13MP -র AI রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্য়াপার্চার f/2.2 এবং 77 ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ ৷ সেলফির জন্য রয়েছে 5 মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা ৷ 7000mAh টাইটান ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ সঙ্গে 15W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্টও রয়েছে ৷

FeaturesDetails
Display144Hz | 6.8-inch HD+ LCD
ProcessorMediaTek Dimensity 6300
RAM + storage4GB + 64GB
4GB + 128GB
6GB + 128GB
Rear camera13MP (main) AI camera
Front camera5MP
Battery7,000mAh
Charging capacity15W (wired)
Operating system (OS)Realme UI 7.0 based on Android 16
IP ratingIP64
