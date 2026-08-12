Realme 16x 5G লঞ্চ হল ভারতে ;7,000mAh ব্যাটারি, MediaTek Dimensity 6300 প্রসেসরের এই মডেলটির দাম কত ?
ভারতে ইতিমধ্যে Realme 16 সিরিজ লঞ্চ করা হয়েছে৷ তারমধ্যে রয়েছে Realme 16 5G, Realme 16T 5G, Realme 16 Pro 5G, এবং Realme 16 Pro+ 5G৷
Published : August 12, 2026 at 6:43 PM IST
হায়দরাবাদ : Realme ভারতে লঞ্চ করল Realme 16x 5G ৷ এটি 16 সিরিজের একটি জনপ্রিয় মডেল হবে বলেই আশা করা হচ্ছে ৷ নতুন এই স্মার্টফোনটিতে দেওয়া হয়েছে 144Hz HD+ LCD ডিসপ্লে, MediaTek Dimensity 6300 প্রসেসর, 6GB পর্যন্ত RAM এবং 256GB পর্যন্ত স্টোরেজ, 50MP রিয়ার ক্যামেরা সেটআপ, এবং 7,000mAh ব্য়াটারি যেখানে 45W ফাস্ট অয়ার্ড চার্জিংয়ের সুবিধা রয়েছে ৷
ভারতে ইতিমধ্যে Realme 16 সিরিজ লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে রয়েছে Realme 16 5G, Realme 16T 5G, Realme 16 Pro 5G, এবং Realme 16 Pro+ 5G ৷ এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল Realme 16x 5G ৷
Realme 16x 5G: Price, availability, offers
Realme 16x 5G মোট তিনটি RAM এবং storage অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ তারমধ্যে একটি 4GB RAM + 128GB স্টোরেজ, একটি 6GB RAM + 128GB স্টোরেজ এবং 6GB RAM + 256GB স্টোরেজ ভ্যারিয়েন্টে রয়েছে ৷ এই মডেলগুলির দাম যথাক্রমে 25,999 টাকা, 27,999 টাকা এবং 30,999 টাকা ৷ Glory White এবং Endurance Brown কালারে ফোনগুলি পাওয়া যাবে ৷
|Variant
|Original Price
|Discounted Price
|4GB + 128GB
|Rs 25,999
|Rs 23,999
|6GB + 128GB
|Rs 27,999
|Rs 25,999
|6GB + 256GB
|Rs 30,999
|Rs 28,999
13 অগস্ট থেকে Realme 16x 5G-র বিক্রি শুরু হবে ৷ ভারতীয় সময় দুপুর 12টা থেকে ফোনটি অর্ডার করতে পারবেন ৷ Realme অফিসিয়াল ওয়েবসাইট, Flipkart, এবং অফলাইন রিটেল স্টোরে ফোনটি বিক্রি হবে ৷
এই ফোনটিতে ইনস্ট্যান্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে ৷ লঞ্চ অফারে এই সুবিধা পাওয়া যাবে ৷ ফলে অফার প্রাইসে 4GB + 128GB ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া যাবে 23,999 টাকায় , 6GB + 128GB মডেলটি Rs 25,999 টাকায় এবং 6GB + 256GB মডেলটি 28,999 টাকায় পাওয়া যাবে ৷ বাজাজ ফিনসার্ভের মাধ্যমে নো কস্ট ই এম আই ( No Cost EMI) এর সুবিধা পাবেন ৷
The all-new #realme16x 5G packs everything you need for super smooth performance from a 7000mAh Big Battery to a smooth 144Hz Display and much more, to keep every day effortless.— realme (@realmeIndia) August 12, 2026
Stay Smooth. Stay Unstoppable.
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Sale Starts 13th Aug, 12PM
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Realme 16x 5G: Specifications
Realme 16x 5G স্মার্টফোনটি লম্বায় 166.5mm, চওড়ায় 78.2mm, এবং 8.8mm পুরু ৷ এর ওজন 217 গ্রাম ৷ দেওয়া হয়েছে 6.8-inch HD+ (1570 × 720 resolution) LCD ডিসপ্লে ৷ যার রিফ্রেস রেট 144Hz পর্যন্ত ৷ 1200 nits HBM পিক ব্রাইটনেস, 180Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 16.7 মিলিয়ন কালার্স এবং 254 PPI পিক্সেল ডেনসিটি রয়েছে ৷
octa-core 6nm MediaTek Dimensity 6300 চিপসেট দেওয়া হয়েছে ৷ CPU-তে রয়েছে 6GB LPDDR4X RAM এবং 256GB UFS 2.2 পর্যন্ত স্টোরেজ ৷ থার্মাল ম্যানেজমেন্টের জন্য 5,300mm square+ AirFlow Vapour কুলিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে ৷
Artificial Intelligence (AI)- নির্ভর 50 MP-র একটি ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার অ্য়াপার্চার f/1.8, 75-ডিগ্রি ফিল্ড অফ ভিউ (FOV), 5P লেন্স, এবং অটোফোকাস (AF). 8MP ফ্রন্ট ফেসিং ক্যামেরা যার অ্য়াপার্চার f/2.0 ৷
|Features
|Details
|Display
|144Hz | 6.8-inch AMOLED
|Processor
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM + storage
|4GB + 128GB
|6GB + 128GB
|6GB + 256GB
|Rear camera
|50MP (main) AI camera
|Front camera
|8MP
|Battery
|7,000mAh
|Charing capacity
|45W (wired) | 6.5W (wired reverse)
|Operating system (OS)
|RealmeUI 7.0 based on Android 16
|OS upgrades and security patches
OS upgrades: 2 years
Security patches: 3 years
7,000mAh এর একটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ যা 45W ফাস্ট অয়ার্ড চার্জিং সুবিধা রয়েছে ৷ সিঙ্গল চার্জে 12.3 ঘণ্টা গেমিং, 156.3 ঘণ্টা মিউজিক, 19.1 ঘণ্টা GPS ও ন্যাভিগেশন টুল এবং 29.6 ঘণ্টা ইনস্টাগ্রাম ব্যবহার করা সম্ভব ৷ ছ বছরের ব্যাটারি হেল্থ গ্যারান্টি রয়েছে ৷