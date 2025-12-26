ভারতে শীঘ্রই লঞ্চ হবে Realme 16 Pro Series 5G Pad 3 5G, দিন ঘোষণা
Published : December 26, 2025 at 5:27 PM IST
হায়দরাবাদ : Realme 16 Pro Series 5G, Pad 3 5G, এবং Buds Air8 এর ভারতে লঞ্চের দিন ঘোষণা হল ৷ জানুয়ারির 6 তারিখে এই ডিভাইসগুলি লঞ্চ হবে ৷ লঞ্চের আগে ফোনটির যাবতীয় স্পেসিফিকেশন প্রকাশ করেছে Realme ৷ ফোনটির কালার, ক্যামেরা এবং অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দিয়েছে ফোনটি ৷ এছাড়াও Pad 3G র জন্য AI, ডিসপ্লে এবং ব্যাটারি ক্যাপাসিটি প্রকাশ্যে জানানো হয়েছে ৷ এরসঙ্গে Air8 ইয়ারবাডও লঞ্চ করা হবে ৷
Realme 16 Pro Series 5G
Realme র তরফে জানানো হয়েছে 200 মেগাপিক্সেল মেন ক্যামেরা এবং 50MP পেরিস্কোপিক ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ এক্সটেন্ডেড ফোকাল লেন্থের জন্য এটি দেওয়া হয়েছে ৷ All new LumaColor অ্য়ালগরিদম দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও রয়েছে 3D Photon Matrix, ব্রাইটনেস ব্য়ালান্সড কালার প্রসেসিং, 16 বিট RAW ডোমেন কম্পিউট ৷
Zoom into the smiles that make the celebration.— realme (@realmeIndia) December 26, 2025
From wide group portraits to fine details,
the 200MP Portrait Master on the #realme16ProSeries keeps celebrations sharp and true to the moment!
Launching on 6th Jan, 12 PM.
Know More:https://t.co/Vk3a5ORmvH… pic.twitter.com/4NkaLOSQcS
Realme 16 Pro Series 5G স্মার্টফোনে Snapdragon চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷ অন্যদিকে 16 Pro 5G তে দেওয়া হয়েছে MediaTek Dimensity SoC ৷ Realme UI 7.0 দেওয়া হয়েছে যা Android 16 এর উপর কাজ করবে ৷ 3 বছরের OS আপডেট, এবং চার বছরের Android Security প্যাচ দেওয়া হবে ৷
যদিও এই মডেলটির ডিসপ্লে কী দেওয়া হবে সেই বিষয়ে জানানো হয়েনি ৷ এছাড়াও ব্যাটারি, চার্জিং ক্যাপাসিটি নিয়েও কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷
Realme 16 Pro+ 5G মডেলটি Master Gold, Master Grey, এবং Camellia Pink রঙে কিনতে পারবেন ৷ অন্যদিকে Realme 16 Pro 5G মডেলটি Pebble Grey এবং Orchid Purple রঙে কিনতে পারবেন ৷
One screen. Many ways to learn.— realme (@realmeIndia) December 24, 2025
Whether it’s notes, lectures, or quick revisions, the #realmePad3 keeps learning simple and uninterrupted.
Launching 6th Jan | 12 PM
Know More:https://t.co/dEXPLxTh5ihttps://t.co/EfYjjmKrLt pic.twitter.com/T6VNQtmAD1
Realme Pad 3 5G
এই প্য়াডটিতে দেওয়া হবে 12,200 mAh টাইটান ব্যাটারি ৷ বুক-ভিড ডিসপ্লে রয়েছে ৷ ছোট্ট একটি বেজেল দেওয়া হয়েছে ৷ রেজলিউশন 2.8K থাকছে ৷ এরসঙ্গে 5G সাপোর্টও থাকবে এই প্যাডটিতে ৷ ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট দেওয়া হয়েছে ৷ তারসঙ্গে রয়েছে একটি LED স্ক্রিন ৷ ব্যাক প্য়ানেলের একদম মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে কোম্পানির ব্র্য়ান্ডিং ৷