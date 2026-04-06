Realme 16 5G -র বিক্রি শুরু ভারতে, কত টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন ? জানুন
Published : April 6, 2026 at 1:49 PM IST
হায়দরাবাদ : Realme 16 লাইনআপের তৃতীয় মডেল Realme 16 5G 2 এপ্রিল লঞ্চ হয়েছে ভারতে ৷ আজ থেকে অর্থাৎ 6 এপ্রিল থেকে ফোনটি বিক্রি শুরু হয়েছে ৷ বিভিন্ন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম এবং সংস্থার অনলাইন স্টোর থেকে মডেলটি কিনতে পারবেন ৷ মোট দুটি কালার অপশনে ফোনটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এবং রয়েছে তিনটি স্টোরেজ কনফিগারেশন ৷ MediaTek Dimensity 6000 চিপসেট, 7,000mAh ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও থাকছে 60W ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট ৷ Realme 16 5G মডেলে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা ইউনিট ৷
Realme 16 5G Price in India, Offers, Availability
Realme 16 5G-র দাম শুরু হচ্ছে 31 হাজার 999 টাকা থেকে ৷ এই দামের মধ্যে পাওয়া যাবে 8GB RAM এবং 128GB স্টোরেজ ৷ এর হায়ার এডিশনটি রয়েছে 8GB RAM + 256GB স্টোরেজ ৷ যার দাম রয়েছে 33,999 টাকা ৷ এছাড়াও 12GB + 256GB ভ্যারিয়েন্টের দাম রাখা হয়েছে 36,999 টাকা ৷
লঞ্চ অফার হিসেবে 3000 টাকা পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিচ্ছে সংস্থাটি ৷ তবে এই ছাড় শুধুমাত্র কয়েকটি ক্রেডিট কার্ডের EMI অপশনে পাওয়া যাবে ৷ এছাড়াও 2000 টাকার UPI ডিসকাউন্টও পাবেন ক্রেতারা ৷ 12 মাস পর্যন্ত EMI অপশন রয়েছে ৷ এবং 1000 টাকার এক্সচেঞ্জ বোনাসও রাখা হয়েছে ৷
Realme 16 5G Specifications, Features
Realme 16 5G মডেলে দেওয়া হয়েছে ডুয়েল সিম সাপোর্ট, Android 16 ভিত্তিক Realme UI 7.0 ৷ তিন বছর পর্যন্ত OS আপগ্রেডেশন এবং চার বছর পর্যন্ত সিকিউরিটি আপগ্রেড করার সুযোগ রয়েছে ৷ 6.57-ইঞ্চি ফুল-HD+ (1,080x2,372 pixels) AMOLED ডিসপ্লে, 120Hz রিফ্রেস রেট, 240Hz টাচ স্যাম্পেলিং রেট, 1.07 বিলিয়ন কালার, 397ppi পিক্সেল ডেন্সিটি, 4200 নিটস পিক ব্রাইটনেস, DT Star D+ কভার গ্লাস প্রটেকশন দেওয়া হবে ৷
অক্টাকোর MediaTek Dimensity 6400 Turbo চিপসেট দেওয়া হয়েছে Realme 16 5G মডেলে ৷ 12GB LPDDR4x RAM, 256GB ঙইএ 2.2 অনবোর্ড স্টোরেজ, G57, MC2 দেওয়া হয়েছে ৷ ভেপার চার্জিং কুলিং সিস্টেম, 6,050 sq mm হিট ডিসিপেশন এরিয়া রয়েছে ৷ IP69 রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি ধুলো ও জল প্রতিরোধী ৷
ডুয়ের রিয়ার ক্যামেরা রয়েছে এই মডেলটিতে ৷ প্রাইমারি ক্যামেরা 50 মেগাপিক্সেলের ৷ যার অ্যাপার্চার f/1.8 এবং 2 মেগাপিক্সেলের মনোক্রোম সেন্সর রয়েছে ৷ ফ্রন্ট সেলফির জন্যও 50 মেগাপিক্সেলের একটি ক্যামেরা রয়েছে ৷ 1080p/60 fps এ ভিডিও রেকর্ড করতে সক্ষম এই মডেলটি ৷ 7000mAh ব্যাটারি, 60W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং রয়েছে ৷