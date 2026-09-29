আরব সাগরে 'নজর এড়ানো' স্তন্যপায়ী নিয়ে বড় গবেষণা, মিলল গুরুত্বপূর্ণ জেনেটিক তথ্য

আরব সাগরে 'নজর এড়ানো' স্তন্যপায়ী নিয়ে বড় গবেষণা, মিলল গুরুত্বপূর্ণ জেনেটিক তথ্য
ZSI Research on Rare Marine Mammal: আরব সাগরে বিরল ফিনলেস পোরপয়েজের রহস্য উন্মোচন ৷ কোঝিকোড়ে আটকে পড়া প্রাণীর কঙ্কাল ঘিরে ZSI–দক্ষিণ কোরিয়ার যুগান্তকারী গবেষণা ৷
Published : September 29, 2026 at 9:05 AM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: আরব সাগরের উপকূলে বিরল সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণী ওয়াইড-রিডজড ইন্দো-প্যাসিফিক ফিনলেস পোরপয়েজ (Neophocaena Phocaenoides) নিয়ে গবেষণায় নতুন তথ্য সামনে আনলেন ভারত ও দক্ষিণ কোরিয়ার বিজ্ঞানীরা । ভারতের জুলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (ZSI) এবং দক্ষিণ কোরিয়ার পুকিয়ং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির যৌথ গবেষণায় উঠে এসেছে প্রাণীটির জিনগত বৈশিষ্ট্য, শারীরিক গঠন এবং সম্ভাব্য বাসস্থানের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ।
গবেষণার সূত্রপাত, কেরলের কোঝিকোড় সমুদ্র সৈকতে একটি ফিনলেস পোরপয়েজের স্বাভাবিকভাবে ভেসে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে । যেটা নিয়ে বিরল বৈজ্ঞানিক সুযোগ হিসেবে দেখেন ZSI-এর গবেষকরা । প্রাণীটির দেহ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় । প্রাকৃতিকভাবে পচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর কঙ্কালটি মাটি থেকে তুলে পরিষ্কার করে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে জোড়া লাগানো হয় ।
বর্তমানে সেই সম্পূর্ণ সংযুক্ত কঙ্কালটি ZSI-এর পশ্চিমঘাট আঞ্চলিক কেন্দ্রে সংরক্ষিত আছে । গবেষকদের মতে, ভবিষ্যতে সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর শারীরবৃত্তীয়, বিবর্তন, শ্রেণিবিন্যাস এবং শিক্ষামূলক গবেষণায় এই নমুনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে ।
Ecology and Evolution জার্নালে প্রকাশিত গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে, মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম সিকোয়েন্সিং এবং Ecological Niche Modeling। আরব সাগর থেকে পাওয়া নমুনার সম্পূর্ণ মাইটোকন্ড্রিয়াল জিনোম তৈরি করে গবেষকরা তা অন্যান্য জনসংখ্যার সঙ্গে তুলনা করেন । তাতে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ফিনলেস পোরপয়েজের তুলনায় উল্লেখযোগ্য জিনগত পার্থক্যের ইঙ্গিত মিলেছে ।
গবেষকদের মতে, ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই প্রাণীর পৃথক উপ-জনসংখ্যা রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত করতে আরও বিস্তৃত জেনেটিক গবেষণা প্রয়োজন । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, এই প্রাণীর সম্ভাব্য উপকূলীয় বাসস্থান বিস্তৃত হলেও তার মাত্র 23.4 শতাংশ এলাকা বর্তমানে Marine Protected Areas (MPAs) অথবা Important Marine Mammal Areas (IMMAs)-এর আওতায় রয়েছে । ফলে, উপকূলীয় শিল্পায়ন, মাছ ধরার জালে অনিচ্ছাকৃতভাবে আটকে পড়া বা bycatch, জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং সমুদ্রদূষণ—এই প্রাণীর জন্য ক্রমশ বড় হুমকি হয়ে উঠছে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে ।
ZSI-এর বিজ্ঞানী ড. মনোকারণ কমলাকান্নানের নেতৃত্বে নমুনাটি উদ্ধার ও নথিভুক্ত করা হয় । তাঁর মতে, কোঝিকোড়ে ভেসে আসা প্রাণীটি গবেষকদের সামনে আরব সাগরে এই প্রজাতিকে বোঝার একটি বিরল সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে । সম্পূর্ণ কঙ্কালটি ভবিষ্যৎ গবেষণা ও শিক্ষার জন্য দীর্ঘমেয়াদি সম্পদ হয়ে থাকবে ।
অন্যদিকে পুকিয়ং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সহযোগী অধ্যাপক ড. শান্তনু কুন্ডু জানান, ভারতীয় গবেষকদের ফিল্ড ট্যাক্সোনমি ও নমুনা সংগ্রহের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার জিনোমিক্স ও পরিবেশগত মডেলিংয়ের দক্ষতা যুক্ত হওয়ায় এই প্রজাতি সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তৈরি হয়েছে ।
ZSI-এর ডিরেক্টর ড. ধৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, একটি আটকে পড়া সামুদ্রিক প্রাণীকে উচ্চমূল্যের গবেষণা-নমুনায় পরিণত করার এই উদ্যোগ ভারতের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য বোঝার ক্ষেত্রে জাতীয় সংগ্রহশালার গুরুত্বও তুলে ধরে ।
জেডএসআই পশ্চিমঘাট আঞ্চলিক কেন্দ্রের বিজ্ঞানী এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিশ্বনাথ ডি হেগড়ে জানান, এই সংযুক্ত কঙ্কালটি ছাত্র, গবেষক এবং দর্শনার্থীদের সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর অঙ্গসংস্থানবিদ্যা অধ্যয়নের সুযোগ দেবে এবং উপকূলীয় সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে ।
গবেষকরা বিপন্ন উপকূলীয় তিমিজাতীয় প্রাণীদের সংরক্ষণ জোরদার করার জন্য ভারত মহাসাগরজুড়ে আরও নিয়মিত সামুদ্রিক সমীক্ষা, জিনগত নজরদারি এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডরকে আরও সুরক্ষিত করার পক্ষে মত দিয়েছেন । তাঁদের মতে, উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের চাপ বাড়তে থাকায় ফিনলেস পোরপয়েজের মতো অপেক্ষাকৃত কম-অধ্যয়ন করা সামুদ্রিক প্রাণীদের সংরক্ষণে আঞ্চলিক সহযোগিতা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে ।