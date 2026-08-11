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একই দিনে চার মহাজাগতিক ঘটনা, কী কী হতে চলেছে আকাশে ?

এই প্রতিটি মহাজাগতিক ঘটনা যে এই প্রথম হতে চলেছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ এর আগে একাধিকবার এই ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন বিশ্ববাসী ৷

Rare Cosmic Quadruple Planet Parade Solar Eclipse And Meteor Shower To Align On August 12
প্রতীকী ছবি (ছবি - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 11, 2026 at 1:44 PM IST

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হায়দরাবাদ : 24 ঘণ্টার মধ্যে চারটি মহাজাগতিক বিষয়ের সাক্ষী হতে চলেছেন বিশ্ববাসী ৷ 12 অগস্ট এই ঘটনাগুলি ঘটতে চলেছে ৷ এই চারটি মহাজাগতিক ঘটনার মধ্যে রয়েছে, একটি প্ল্যানেট প্যারাড, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ, নিউ মুন (New Moon) এবং সমগ্র আকাশজুড়ে প্যারাসাইট উল্কাবৃষ্টির সর্বোচ্চ সক্রিয়তার একটি মুহূর্ত তৈরি হতে চলেছে ৷

এই প্রতিটি মহাজাগতিক ঘটনা যে এই প্রথম হতে চলেছে এমনটা কিন্তু নয় ৷ এর আগে একাধিকবার এই ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন বিশ্ববাসী ৷ কিন্তু একই দিনে এই সবকটি ঘটনা এই প্রথম ঘটতে চলেছে ৷

First Event: Planetary parade

12 অগস্ট সূর্য ওঠার আগে ছটি গ্রহ একই সরলরেখায় অবস্থান করবে ৷ ওই ছটি গ্রহর মধ্যে থাকবে বৃহস্পতি, বুধ, মঙ্গল, শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন ৷ পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশে যথাক্রমে তারা সমান্তরালভাবে অবস্থান করবে ৷ এই গ্রহগুলির মধ্যে মঙ্গল এবং শনি খালো চোখে দেখা সম্ভব ৷ তবে দূরের গ্রহ যেমন ইউরেনাস, নেপচুনের অবস্থান বোঝার জন্য বাইনোকুলার বা দূরবীন প্রয়োজন ৷

এই বিষয়ে Astronomers Without Borders এর কমিউনিকেশন ম্যানেজার অ্যান্ড্রু ফাজ়াকাস জানিয়েছেন, প্ল্যানেট প্যারেড কোনও অফিসিয়াল টার্ম নয় ৷ তবে সাধারণভাবে বোঝার জন্য এই টার্মটি ব্যবহার করা হচ্ছে ৷

Second Event: Total solar eclipse

12 অগস্ট পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সাক্ষী থাকবে বিশ্ববাসী ৷ গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, স্পেনের কিছু অংশ, পর্তুগালের কিছু অংশ, এবং রাশিয়ার উত্তরঅংশ থেকে খুব ভালোভাবে বোঝা সম্ভব ৷ অন্যদিকে সূর্যগ্রহণের কিছু অংশ দেখা যাবে ইউরোপ, আফ্রিকা এবং উত্তর আমেরিকা থেকে ৷ ভারত থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা যাবে না ৷ কারণ ভারতীয় সময় অনুযায়ী 11 অগস্ট রাত 9টা 45 মিনিট থেকে 12 অগস্ট ভোর 2টো 15 মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হবে এই গ্রহণ ৷

Third Event: A new moon

সূর্যগ্রহণ শুধুমাত্র তখনই হতে পারে, যখন চাঁদ New Moon পর্যায়ে থাকে। এই সময়ে পৃথিবীর দিকে থাকা চাঁদের অংশটি পুরোপুরি অন্ধকার থাকে। ফলে আকাশে চাঁদের আলো প্রায় থাকে না বললেই চলে। এর কারণে রাতের আকাশ স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি অন্ধকার হয়ে যায় এবং আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং সমস্ত বিষয় পরিলক্ষিত হয়।

Fourth Event: Perseid meteor shower

এই অন্ধকার আকাশেই এবার বছরের অন্যতম আকর্ষণীয় প্যারাসাইট উল্কাবৃষ্টির চূড়ান্ত পর্যায় দেখা যাবে। চাঁদের আলো না থাকায় উল্কাবৃষ্টির দৃশ্য অনেক বেশি স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে প্রতি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ প্রায় 100টি উল্কা দেখা যেতে পারে। এর মধ্যে উজ্জ্বল আগুনের গোলার মতো ফায়ারবল যেমন থাকবে, তেমনই আকাশে ক্ষণিকের জন্য ছুটে যাওয়া তুলনামূলক ম্লান আলোর রেখাও দেখা যাবে।

BBC Sky at Night ম্যাগাজিনের তথ্য অনুযায়ী, পারসিড উল্কাবৃষ্টি দেখার সবচেয়ে ভালো সময় হবে 12, 13 এবং 14 অগস্ট ভোর হওয়ার আগের সময়। অর্থাৎ রাত পেরিয়ে ভোরের দিকে আকাশের দিকে চোখ রাখলে এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

তবে এবারের পারসিড উল্কাবৃষ্টির আরও একটি বিশেষত্ব রয়েছে। অমাবস্যার রাতে পারসিড উল্কাবৃষ্টির সর্বোচ্চ পর্যায় আবার এমনভাবে দেখা যাওয়ার সুযোগ আসবে প্রায় 19 বছর পরে, অর্থাৎ 2045 সালে। ফলে চলতি বছরের এই মহাজাগতিক দৃশ্যকে বেশ বিরল এবং বিশেষ বলেই মনে করছেন আকাশপ্রেমীরা।

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TAGGED:

RARE COSMIC QUADRUPLE
PERSEID METEOR SHOWER 2026
NEW MOON ECLIPSE 2026
RARE COSMIC ALIGNMENT 2026
TOTAL SOLAR ECLIPSE ON AUGUST 2026

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