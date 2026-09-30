Range Rover Sport Electric লঞ্চ হবে ভারতে, প্রকাশ্যে এল আড়াই কোটি টাকা দামের গাড়ির ছবি
ডুয়েল ইলেকট্রিক মোটর 542.4bhp পর্যন্ত পাওয়ার জেনারেট করতে পারে । এবং এছাড়াও 850Nm টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম ।
Published : September 30, 2026 at 8:38 PM IST
হায়দরাবাদ : Jaguar এবং Land Rover প্রকাশ্যে আনল Range Rover Sport Electric । ইতিমধ্যে এই গাড়িটির বুকিং শুরু হয়েছে ভারতে । Range Rover Sports লাইনআপে এর এটাই সর্বপ্রথম ইলেকট্রিক গাড়ি । এর আগে Range Rover Electric লঞ্চ করা হয়েছে ।
নতুন এই ইলেকট্রিক SUV গাড়িটিতে রয়েছে ডুয়েল মোটর সেটআপ এবং অল-হুইল ড্রাইভ দেওয়া হয়েছে । JLR এর তরফে জানানো হয়েছে Range Rover Sport V8 এর মতো একই পাওয়ার জেনারেট করতে পারবে Range Rover Sport Electric ।
Range Rover Sport Electric: India launch and pricing
Range Rover Sports Electric গাড়িটি ২০২৭ সালের মার্চ মাসে বারতে লঞ্চ করা হতে পারে । এবং পুরোপুরি বিল্ট-ইন ইমপোর্ট হিসেবে ভারতে বিক্রি করার সম্ভাবনা রয়েছে । তবে India-UK Free Trade Agreement (FTA) এর ক্ষেত্রে কোনও ট্যারিফ কনসেশন থেকে কোনও সুবিধা পাওয়া যাবে না । এর দাম এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি । তবে অনুমাণ করা হচ্ছে গাড়িটির দাম আড়াই কোটি টাকার আশপাশে হবে ।
Range Rover Sport Electric: Powertrain
Range Rover Sport Electric গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে JLR-এর 800-volt MLA ফ্লেক্স প্ল্যাটফর্মের উপর । এই একই প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে Range Rover Electric গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে । দেওয়া হয়েছে 118.5kWh ব্যাটারি প্যাক । সংস্থার দাবি সিঙ্গল চার্জে 609km পর্যন্ত যেতে পারবে । যা Range Rover Electric এর থেকে 9 কিলোমিটার বেশি । আট বছর অথবা 1.6 লাখ কিলোমিটারের ব্যাটারি ওয়ারেন্টি দেওয়া হয়েছে ।
ডুয়েল ইলেকট্রিক মোটর 542.4bhp পর্যন্ত পাওয়ার জেনারেট করতে পারে । এবং এছাড়াও 850Nm টর্ক জেনারেট করতে সক্ষম । 350kW DC ফাস্ট চার্জিং সিস্টেম দেওয়া হয়েছে । JLR এর তরফে জানানো হয়েছে 10 শতাংশ থেকে 80 শতাংশ পর্যন্ত চার্জ হতে 22 মিনিট সময় লাগবে । এবং 10 মিনিটের মধ্যে 220 কিমি যাওয়ার জন্য ব্যাটারি চার্জ করা সম্ভব ।
Range Rover Sport Electric: Exterior and interior design
পেট্রল পাওয়ার্ড-এরম মতোই range Rover Sports Electric এর ইন্টেরিওর রাখা হয়েছে । সরু হেডলাইন ডিজাইন করা হয়েছে । ব্ল্যাক গ্রিল রয়েছে । 22 ইঞ্চির অ্যালয় হুইল দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও Flush Fitting ডোর হ্যান্ডেল, রুফ ও উইং মিরর রয়েছে ।