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Ramoji Animation Excellence Awards 2026: চালু হল অ্যানিমেশন দুনিয়ার শিল্পীদের সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

এই সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের প্রথম বছরে ‘Young Animator of the Year 2026’ পুরস্কার পেলেন অ্যানিমেটর Unnikrishnan V ৷

ramoji animation excellence awards 2026
শিল্পীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে (ছবি - ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 29, 2026 at 6:13 PM IST

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হায়দরাবাদ : ভারতের অ্যানিমেশন দুনিয়ার সঙ্গে যে সংস্থা বা যাঁরা জড়িয়ে রয়েছেন তাঁদের সম্মান জানাতে চালু হল Ramoji Animation Excellence Awards (RAEA)। এই সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের প্রথম বছরে ‘Young Animator of the Year 2026’ পুরস্কার পেলেন অ্যানিমেটর Unnikrishnan V । পাশাপাশি ‘Best Indie Studio of the Year 2026’ পুরস্কার জিতে নিয়েছে Entangled Studio ।

শুক্রবার মুম্বইয়ের Nesco Exhibition Centre-এ এই সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানের আসর বসেছিল । দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অ্যানিমেশন ক্রিয়েটর, স্টুডিয়ো, পড়ুয়া এবং এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত নামী ব্যক্তিত্বরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অ্যানিমেশন ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা, নতুন ভাবনা এবং অসাধারণ কাজকে সম্মান জানাতেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ।

ওই অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপকদের সম্মান তুলে দেন Eenadu Television Private Limited-এর ডিরেক্টর Purna Sujay Cherukuri। RAEA-র পুরস্কার কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, অ্যানিমেশন ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যতিক্রমী সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী ভাবনা এবং শিল্পীসত্তাকে স্বীকৃতি দেওয়াই এই সম্মান প্রদানর মূল উদ্দেশ্য।

ওই কমিটির বক্তব্য অনুযায়ী, এই উদ্যোগের পিছনে রয়েছে Ramoji Film City-র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত Ramoji Rao-এর দূরদর্শী ভাবনা ও ঐতিহ্য। নতুন প্রজন্মের প্রতিভাবান শিল্পীদের উৎসাহ দেওয়ার পাশাপাশি ভারতের অ্যানিমেশন জগতের ভবিষ্যৎ তৈরি করছেন এমন স্বাধীন ক্রিয়েটরদের অবদানকেও স্বীকৃতি দিতে চায় RAEA।

এই পুরস্কার অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছে AnimationXpress। এই সংস্থার অষ্টম Animation & More (AM) Summit এবং ANN Awards 2026-এর অংশ হিসেবেই মুম্বইয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ইন্ডাস্ট্রি পার্টনার সহযোগী ছিল ETV Bal Bharat ।

AnimationXpress-এর বক্তব্য অনুযায়ী, ANN Awards-এর মাধ্যমে এতদিন অ্যানিমেশন, VFX, গেমিং, কমিক্স এবং XR ইন্ডাস্ট্রির প্রতিভা ও উদ্ভাবনকে সম্মান জানানো হয়েছে। এবার Ramoji Animation Excellence Awards-এর সঙ্গে সংযোজন হওয়ায় সেই উদ্দেশ্যকে আরও বড় মাত্রা দিল।

RAEA-র তরফে যাঁদের সম্মান প্রদান করা হয়েছে তাঁদের প্রত্যেক বিজয়ীকে দেওয়া হয়েছে 1 লাখ টাকা নগদ পুরস্কার। এর সঙ্গে ছিল বিশেষভাবে তৈরি Ramoji Animation Excellence Awards ট্রফি, ETV Bal Bharat-এর কাস্টমাইজড স্কার্ফ ও ব্রোচ। এছাড়াও বিজয়ী এবং তাঁর সঙ্গে একজন অতিথির জন্য Ramoji Film City ভ্রমণের টিকিট দেওয়া হয়েছে ।

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RAMOJI ANIMATION EXCELLENCE 2026
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