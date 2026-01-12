'অণ্বেষা' কে নিয়ে মহাকাশে উড়ে গেল PSLV-C62; ট্র্য়াকিংয়ে সমস্যা, জানাল ISRO

'অণ্বেষা' কে নিয়ে মহাকাশে উড়ে গেল PSLV-C62; ট্র্য়াকিংয়ে সমস্যা, জানাল ISRO
Published : January 12, 2026 at 10:33 AM IST
হায়দরাবাদ : নতুন বছরে মহাকাশ অভিযান শুরু করল ISRO ৷ সোমবার সকাল 10টা 18 মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উড়ে গেল PSLV-C62 মিশন (PSLV-C62 mission) ৷ এর মধ্যে রয়েছে ISRO-র পৃথিবী পর্যবেক্ষেণ স্যাটেলাইট এবং 14 টি কো প্যাসেঞ্জার স্যাটেলাইট ৷
রবিবার দুপুর 12টা 48 মিনিট থেকে এই উৎক্ষেপনের জন্য কাউন্টডাউন শুরু হয় ৷ এর মোট ওজন 260 টন ৷ 2025 সালে এই উৎক্ষেপনটি হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে এই মিশনটি বাতিল হয় ৷ এবং চলতি বছরের শুরুতেই এই মিশনটি করা হয় ৷ সেই কারণে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, অন্য মিশনগুলির তুলনায় এই মিশনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ৷
এই মিশনের মূল পে-লোডটি হল EOS-N1 ৷ যার অন্য নাম অণ্বেষা ৷ এটি সান সিঙ্ক্রোনাস (সূর্য-সমলয়) মেরু কক্ষপথে অবস্থান করবে ৷ পৃথিবী থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে রয়েছে এই কক্ষপথ ৷ এছাড়াও দেশি বিদেশি মিলিয়ে 14টি ছোটো স্যাটেলাইটও কক্ষপথে ছাড়া হবে ৷ মূল উৎক্ষেপণের 17 মিনিটের মধ্যেই এই কাজ সম্পন্ন হবে ৷
কী কী সুবিধা হবে ?
একটি স্পেনের স্টার্টআপের রি-এন্ট্রি ক্যাপশুলের ক্ষেত্রে ইন-অর্বিট ডেমনেস্ট্রেশনের জন্য এই মিশনটি গুরুত্বপূর্ণ ৷ পাশাপাশি আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট প্রতিস্থাপনও হবে এই মিশনের মাধ্যমে ৷
লঞ্চের দু-ঘণ্টা পর বিজ্ঞানীরা রকেটের চতুর্থ স্টেজ শুরু করবে ৷ যেখানে Kestrel Initial Technology Demonstrator capsule ডি-বুস্ট এবং রি-এন্ট্রি হবে ৷ যার ওজন প্রায় 25 কেজি ৷ তারপর PS4 স্টেজ এবং ক্যাপসুল ভারতের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করবে ৷ এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে নামবে ৷
এই লঞ্চের ফলে ভারতের স্পেস লঞ্চ প্রোগ্রামের 64 তম মিশন সম্পন্ন হল ৷ এই বিষয়ে জওহরলাল নেহেরু প্ল্য়ানেটরিয়ামের ডিরেক্টর বি আর গুরুপ্রসাদ সংবাদসংস্থা ANI কে জানান, এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মিশন ৷ PSLV-C62 এর মাধ্যমে চন্দ্রযান 1, মঙ্গলযান এবং আদিত্য-L1 এর মতো গুরুত্বপূর্ণ মিশনগুলি সম্পন্ন হয়েছিল ৷