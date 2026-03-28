ভোটের আগে চওড়া হাসি ! ব্যাপক কমতে পারে রিচার্জ প্ল্যানের খরচ ?
Published : March 28, 2026 at 1:04 PM IST
হায়দরাবাদ : 28 দিনের বদলে এবার বেসরকারি মোবাইল পরিষেবা প্রদাণকারী সংস্থাগুলি 30 প্রিপেড প্ল্যান চালু করতে পারে ৷ এখনও এই বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু না জানা গেলেও এই বিষয়ে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ৷
30 দিনের প্ল্যান চালু হলে কী সুবিধা হবে ?
বর্তমানে 30 দিনের কোনও প্ল্যান নেই Airtel, Jio এবং Vi এর ৷ এর ফলে ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হয় ৷ কারণ 28 দিন করে 12 মাসে মোট দিন সংখ্যা দাঁড়ায় (28x12) 336 দিন ৷ সেক্ষেত্রে বছরে দিনসংখ্যা অতিরিক্ত থাকে (365-336) 29 দিন ৷ এই 29 দিনের জন্য ফের রিচার্জ করতে হয় ৷ অর্থাৎ বর্তমানে প্রিপেড ব্যবহারকারীদের একবছরে 12 বার রিচার্জের বদলে 13 বার রিচার্জ করতে হচ্ছে ৷ ফলে তাঁদের অতিরিক্ত টাকা খরচ হয় ৷ অথচ মোবাইল সার্ভিস প্রদাণকারী সংস্থাগুলির তরফে এই প্ল্যানগুলিকেই মাসিক প্ল্যান হিসেবে বিক্রি করা হয় ৷
কিন্তু একমাসের রিচার্জ প্ল্যান হলে 30 বা 31 দিনের বৈধতা রাখতে হবে ৷ সেক্ষেত্রে ব্যবহারকারীদের অতিরিক্ত একমাসের রিচার্জ করার প্রয়োজন নেই ৷ ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হবেন ব্যবহারকারীরা ৷
সম্প্রতি প্রিপেড মোবাইল ব্যবহারকারীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে এই বিষয়ে সংসদে আওয়াজ তুলেছিলেন আম আদমি পার্টির সাংসদ রাঘব চাড্ডা ৷ তারপরই এই বিষয়টি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে ৷ এই বিষয়ে টেলি কমিউনিকেশন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, টেলিকম সংস্থাগুলিকে 30 দিনের প্ল্যান আরও বেশি করে প্রচার করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে ৷
যদিও 2022 সাল থেকে প্রিপেড ক্যাটাগরিতে কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি ৷ তবে গত বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে ডাটা ছাড়া একটি করে রিচার্জ প্ল্যান করেছিল ৷ সেই প্ল্যান এখনও চলছে ৷ ওই প্ল্যানে শুধুমাত্র আনলিমিটেড কলিং এবং SMS এর সুবিধা রয়েছে ৷ কোনও ডাটা প্ল্যান দেওয়া হয়নি ৷ মূলত যাঁরা স্মার্টফোন ব্যবহার করেন না তাঁদের কথা ভেবেই এই রিচার্জ প্ল্যান চালু করা হয়েছে ৷
নতুন 30 দিনের প্ল্যান লঞ্চ হলে সাধারণ মানুষের অনেকটাই সুবিধা হবে বলে মনে করছেন মোবাইল ব্যবহারকারীরা ৷