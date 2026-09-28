মধ্যবিত্তদের কেনাকাটায় পকেটে টান , 1 অক্টোবর থেকেই বাড়ছে TV, AC সহ বৈদ্যুতিন সামগ্রীর দাম

মধ্যবিত্তদের কেনাকাটায় পকেটে টান , 1 অক্টোবর থেকেই বাড়ছে TV, AC সহ বৈদ্যুতিন সামগ্রীর দাম
দাম বৃদ্ধির অন্য়তম প্রধান কারণ, এই সব সরঞ্জামগুলি তৈরি করতে যে সব কাঁচামাল প্রয়োজন হয়, সেগুলির দাম বৃদ্ধি ।
Published : September 28, 2026 at 2:40 PM IST
হায়দরাবাদ : আগেই স্মার্টফোনের দাম বেড়েছে । প্রায় প্রতিটি সংস্থাই কয়েক হাজার টাকা দাম বৃদ্ধি করেছে । সম্প্রতি লঞ্চ হওয়া Apple এর iPhone 18 সিরিজ ও iPhone Duo-র ক্ষেত্রে দাম লাখ টাকা ছাড়িয়েছে । এবার হোম অ্য়াপ্ল্যায়েন্সের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে ।
দীপাবলির আগে অনেকেই নিজের বাড়ি বা উপহার দেওয়ার জন্য বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম কেনেন । যার মধ্যে রয়েছে রেফ্রিজারেটর, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র, টিভি ইত্যাদি । এই ধরনের প্রতিটি অ্যাপ্ল্যায়েন্সের দাম অনেকটাই বাড়তে পারে ।
জানা গিয়েছে 2026 সালের 1 অক্টোবর থেকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের দাম 5 থেকে 8 শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে । আর টেলিভিশন ও ওয়াশিং মেশিনের দাম 3 থেকে 4 শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ।
কেন দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা ?
শো-রুম কর্তৃপক্ষ দাম বৃদ্ধি করছে, এমনটা কিন্তু পুরোপুরি সঠিক নয় । দাম বৃদ্ধির অন্য়তম প্রধান কারণ, এই সব সরঞ্জামগুলি তৈরি করতে যে সব কাঁচামাল প্রয়োজন হয়, সেগুলির দাম বৃদ্ধি ।
কোনও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র তৈরি করতে হলে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ কপার এবং অ্য়ালুমিনিয়াম । এছাড়াও বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামগ্রী তৈরি করতে হলে স্টিলও ব্যবহার করা হয় । এই খনিজ পদার্থগুলির সাপ্লাই চেইনে সমস্যা তৈরি হয়েছে । ফল স্বরূপ জোগানে ঘাটতি । যার কারণে দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা ।
বিভিন্ন দেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে । যার ফলে খনিজ পদার্থ এক দেশ থেকে অন্য দেশে পরিবহনে সমস্যা তৈরি হয়েছে । সেই কারণে বিভিন্ন খনিজ পদার্থ পেতে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি । অনেক বেশি দাম দিতে হচ্ছে তাদের । আর সেই কারণে অ্যাপ্ল্যায়েন্সেস প্রস্তুত করার জন্য খরচ অত্যাধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে ।
এই সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় । সেখানে জানানো হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরি করে খনিজ পদার্থগুলি প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির কাছে পৌঁছচ্ছে । কিছু ক্ষেত্রে তা 20 থেকে 30 দিন দেরি হচ্ছে । এর ফলে প্রডাকশন শিডিউলেও অতিরিক্ত সময় লাগছে । যেকারণে সাপ্লাই-চেইন-এ ঘাটতি তৈরি হচ্ছে ।
NDTV-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে Optima Technology-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিজয় শর্মা জানিয়েছেন, বিভিন্ন ডিসপ্লের চাহিদা থাকলেও সাপ্লাই নেই । তাঁর বক্তব্য, "বিশ্বব্যাপী যে অশান্তি চলছে সেই কারণে বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইনে প্রভাব ফেলেছে । মূলত সেমিকন্ডাক্টার, চিপ ও বিভিন্ন কাঁচামাল পেতে সমস্যা হচ্ছে ।"
সবথেকে বেশি প্রভাব পড়বে AC ক্রেতাদের উপর
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের দাম সবথেকে বেশি বৃদ্ধি হতে পারে । প্রতিটি AC-র দাম 5 থেকে 8 শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে । Blue Star ইতিমধ্যে তাদের তৈরি করা AC-র দাম 8 শতাংশ বৃদ্ধি করেছে । অন্য সংস্থাগুলিও এই একই পথে হাঁটার পরিকল্পনা করছে ।
এই হিসেবে, যদি কোনও AC-র দাম ৫০ হাজার টাকা হয় তাহলে 8 শতাংশ বৃদ্ধিতে 4000 টাকা দাম বৃদ্ধির সম্ভাবনা । অন্যদিকে টিভি ও রেফ্রিজারেটরের দাম বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে । সেক্ষেত্রে 3 থেকে 4 শতাংশ দাম বাড়তে পারে ।