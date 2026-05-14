গান শোনার খরচ কমল, নতুন প্ল্যান লঞ্চ করল Spotify
Published : May 14, 2026 at 11:35 AM IST
হায়দরাবাদ : গান শোনার জন্য স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের প্রথম পছন্দ কোনও মিউজিক স্ট্রিমিং অ্যাপ ৷ কারণ এর মাধ্যমে লেটেস্ট গান, পডকাস্ট যেমন দ্রুত শোনা সম্ভব তেমনই অফলাইনে গান ডাউনলোড করে রাখার ঝামেলা থেকে মুক্তি মেলে ৷ আর মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলির আলোচনা হলে সেই তালিকার শুরুর দিকেই থাকে Spotify ৷
সুইডেনের এই মিউজিক স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটির রেকমেন্ডেশন পলিসি এতটাই মজবুত যে মুড অনুযায়ী গান রেকমেন্ড করতে পারে অ্যাপটি ৷ অন্যদিকে পডকাস্ট, অডিও সিরিজের বিপুল ভাণ্ডার রয়েছে ৷
এই অ্য়াপটি যেমন ফ্রি ব্যবহারযোগ্য তেমন প্রিমিয়াম প্ল্যানও রয়েছে ৷ ফ্রি ব্যবহারকারীরা গানের মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপন শোনেন, প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবারদের কোনও বিজ্ঞাপন শুনতে হয়না ৷ অন্যদিকে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবারদের হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটির অডিও আউটপুট হয় ৷
ভারতে দীর্ঘদিন ধরেই প্রিমিয়াম প্ল্যান চালু রয়েছে Spotify-এর ৷ বুধবার ওই প্ল্যানের দামের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে ৷ জেনে নিন বিস্তারিত...
আগে প্রিমিয়াম স্ট্যান্ডার্ড প্ল্যানের দাম ছিল 199 টাকা ৷ বুধবার নতুন দাম অনুযায়ী তা কমিয়ে করা হয়েছে 139 টাকা ৷ অন্যদিকে স্টুডেন্ট প্ল্যানের দাম ছিল 99 টাকা ৷ বর্তমানে তা কমে হয়েছে 69 টাকা ৷ অন্যদিকে 2025 সালের নভেম্বর মাসে প্রিমিয়াম লাইট প্ল্যান লঞ্চ করেছিল Spotify ৷ কিন্তু 6 মাস পরই ওই প্ল্যানটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যদিকে Spotify Platinum প্ল্যানের দাম রাখা হয়েছে প্রতিমাসে 299 টাকা ৷
স্টুডেন্ট প্ল্যানটি ব্যবহার করার জন্য ব্যবহারকারীকে কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া হতে হবে ৷ কোনও শর্ট টার্ম কোর্সের পড়ুয়ারা এই সুবিধা পাবেন না ৷ এবং এরজন্য পড়ুয়াদের ভর্তির কাগজ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ডোমেনে ইমেল অ্যাকাউন্ট অথবা পরিচয় পত্র থাকতে হবে ৷ ভেরিফিকেশনের পর তবেই স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের সুবিধা দেওয়া হবে ৷
স্টুডেন্ট প্ল্যানে 320kbps এ মিউজিক স্ট্রিম করতে পারবেন শ্রোতারা ৷ এক্ষেত্রেও কোনও বিজ্ঞাপন শোনানো হবে না ৷ খরচ কমানোর কারণ নিয়ে Spotify বিস্তারিতভাবে না জানালেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, Youtube Music এর সঙ্গে লড়াইয়ে টিকে থাকতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷