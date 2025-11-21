ETV Bharat / technology

ভারতে লঞ্চ হল Porsche Cayenne Electric, দাম শুনে আঁতকে উঠবেন

Porsche Cayenne Electric: ইলেকট্রিক এবং টার্বো ইলেকট্রিক ট্রিমে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 2026 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে গাড়িটির ডেলিভারি দেওয়া শুরু হবে ৷

Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric (ছবি- Porsche)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 5:30 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 5:43 PM IST

হায়দরাবাদ : লাক্সারি ফোর হুয়িলর ব্র্য়ান্ড Porsche ভারতে লঞ্চ করল তাদের Cayenne Electric মডেলটি ৷ যার এক্স শোরুম দাম শুরু হচ্ছে 1 কোটি 76 লাখ টাকা ৷ ইলেকট্রিক এবং টার্বো ইলেকট্রিক ট্রিমে এই গাড়িটি লঞ্চ করা হয়েছে ৷ 2026 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে গাড়িটির ডেলিভারি দেওয়া শুরু হবে ৷

Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric (ছবি- Porsche)

ব্র্য়ান্ড নিউ এই দুটি গাড়ির ক্ষেত্রে 113kWh ব্যাটারি প্য়াক দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও ডুয়েল মোটর AWD সেটআপ থাকছে ৷ ডুয়েল ইলেকট্রিক মোটর এর সঙ্গে 0 থেকে 100 কিলোমিটার স্পিড মাত্র 2.5 সেকেন্ডে তুলতে সক্ষম এই গাড়িটি ৷ এবং প্রতিঘণ্টায় সর্বাধিক 260 কিলোমিটার স্পিড তুলতে সক্ষম Porsche-এর এই দুটি মডেল ৷

টার্বো ইলেকট্রিক ট্রিম ফিচারের এই গাড়ির ইঞ্জিনটি 1156hp এবং 1150Nm পাওয়ার জেনারেট করতে সক্ষম ৷ তবে স্ট্য়ান্ডার্ড মডেলটি 4.8hp এবং 835 Nm জেনারেট করতে সক্ষম ৷ এই মডেলটি প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিলোমিটার স্পিড তুলতে পারে মাত্র 4.8 সেকেন্ডে ৷ এবং প্রতিঘণ্টায় সর্বাধিক স্পিড 230 কিলোমিটার ৷

Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric (ছবি- Porsche)

এই দুটি মডেলের ক্ষেত্রে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দুটি গাড়িতেই অপশনাল 11kW এর ওয়ারলেস চার্জিং এর সুবিধা দেওয়া হয়েছে ৷

গাড়িটির ফিচার্সের ক্ষেত্রে আলোচনা করতে হলে বলতেই হয়, কোনও অংশেই কম্প্রোমাইজ করেনি এই লাক্সারি গাড়ি ব্র্য়ান্ডটি ৷ দুটি ভ্যারিয়েন্টেই এয়ার সাসপেনশন দেওয়া হয়েছে ৷ এরসহ্গে রিয়ার অ্য়াক্সেল স্টিয়ারিংয়ে অপশনাল ফিটমেন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ যার ফলে রিয়ার হুইলটি 5 ডিগ্রি পর্যন্ত ঘোরানো সম্ভব ৷

Porsche Cayenne Electric
Porsche Cayenne Electric (ছবি- Porsche)

গাড়িটির ব্য়াটারি সিস্টেম এবং বাকি যন্ত্রাংশগুলি ঠান্ডা রাখার জন্য বাম্পারের উভয় দিকেই একটি করে ভেন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ টার্বো ভার্সনে এই ভেন্টগুলি আরও ভালোভাবে বোঝা সম্ভব ৷ এছাড়াও 20 থেকে 22 ইঞ্চির অ্য়ালয় হুইল দেওয়া হয়েছে ৷

রিয়ার ফুল LED ব্যাক লাইট দেওয়া হয়েছে ৷ এরসঙ্গে বাম্পারের কিছু অংশে হরাইজনট্যাল ব্ল্য়াক এলিমেন্টস ব্যবহার করা হয়েছে ৷ যার ফলে গাড়িটিতে ক্লাসিক লুক এসেছে ৷

ইন্টেরিয়রের বিষয়ে এককথায় বলা যায় পুরোপুরি টেক লোডেড কেবিন দেওয়া হয়েছে ৷ রয়েছে একটি থ্রি স্পোক স্টিয়ারিং হুইল, 14.5 ইঞ্চির কার্ভড টাচ স্ক্রিন থাকছে ৷ অপশনাল 14.9 ইঞ্চির প্যাসেঞ্জার ডিসপ্লেও দেওয়া হয়েছে ৷ এবং একটি হেডসআপ ডিসপ্লেও রয়েছে ৷ তবে তারজন্য অতিরিক্ত টাকা খরচ করতে হবে ৷ ফোর জোন অটো AC, ভেন্টিলেটেড ফ্রন্ট সিট, প্যানোরমিক সান রুফ ও দেওয়া হয়েছে ৷

