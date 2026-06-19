ভারতে লঞ্চ হল Porsche 911 GT3, দাম কত কোটি জানেন ?
গাড়িটির গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিমি তুলতে 3.4 সেকেন্ড সময় লাগবে ৷ এর আনরেস্ট্রিকটেড সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতিঘণ্টায় 312 কিমি ৷
Published : June 19, 2026 at 1:30 PM IST
হায়দরাবাদ : ভারতের বাজারে পোর্শা লঞ্চ করল তাদের লেটেস্ট জেনারেশনের 911 GT3 ৷ যাঁরা নিজেদের গ্যারাজে লাক্সারি স্পোর্টস গাড়ি রাখতে চান তাঁদের জন্য Porsche 911 GT3 গাড়িটি হতে পারে বেস্ট অপশন ৷ কাস্টমাইজেশনের অপশনও দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ক্রেতারা নিজেদের ইচ্ছে মতো গাড়িটি কাস্টমাইজেশন করতে পারবেন ৷
এই গাড়িটি ভারতীয় ক্রেতা ও চালকদের কথা মাথায় রেখেই লঞ্চ করা হয়েছে ৷ প্রিমিয়াম লাক্সারি গাড়িটির এক্স শো-রুম প্রাইস রাখা হয়েছে 3.32 কোটি টাকা ৷
গোটা দেশ থেকেই এই গাড়িটি বুকিং করতে পারবেন ৷ অনলাইনেই বুকিং সম্ভব ৷ ফলে যে সব এলাকায় পোর্শার শো-রুম নেই তাঁরাও এই গাড়িটি বুক করতে পারবেন ৷ চলতি বছরের শেষ থেকে গাড়িটি ডেলিভারি দেওয়া হবে ৷ তবে যেহেতু এই গাড়িটির ক্ষেত্রে ক্রেতারা কাস্টমাইজ করতে পারবেন সেই কারণে পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর গাড়িটি ডেলিভারি দেওয়া শুরু হবে ৷
4 লিটারের 6 পেট্রল ইঞ্জিন বিশিষ্ট এই গাড়িটি 502bhp পাওয়ার ও 450Nm টর্ক জেনারেট করে ৷ এই গাড়িটির গ্লোবাল লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সেক্ষেত্রে গাড়িতে দেওয়া হয়েছে চিরাচরিত ম্যানুয়াল ট্রান্সমিটার ৷ কিন্তু ভারতে যে মডেলটি লঞ্চ করা হয়েছে সেখানে 7 স্পিড PDK ডুয়েল ক্লাচ অটোমেটিক ট্রান্সমিশন দেওয়া হয়েছে ৷
সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে PDK গিয়ারবক্স দেওয়ার ফলে গাড়িটির গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 0 থেকে 100 কিমি তুলতে 3.4 সেকেন্ড সময় লাগবে ৷ এর আনরেস্ট্রিকটেড সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতিঘণ্টায় 312 কিমি ৷
গাড়টির এক্সেটিরিওর ডিজাইনেও নতুনত্ব আনা হয়েছে ৷ 10 টি ইউনিক কালার ক্যাটালগ শেডের অপশন রাখা হয়েছে ৷ ক্রেতারা নিজেদের পছন্দের কালার ব্য়বহার করে গাড়িটি রং করাতে পারবেন ৷ এর জন্য পার্সোনালাইজেশন প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে ৷ যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট কালারের উপর পছন্দমতো ডিজাইন করতে পারবেন ক্রেতারা ৷
4 ওয়ে অ্যাডজাস্টেবল স্পোর্টস সিট দেওয়া হয়েছে ৷ GT স্পোর্টস স্টিয়ারিং হুইল, 12.6 ইঞ্চির ডিজিট্যাল ক্লাস্টার রয়েছে ৷ এরসঙ্গে 10.9 ইঞ্চিকর টাচস্ক্রিন ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম দেওয়া হয়েছে পোর্শার এই নতুন মডেলটিতে ৷