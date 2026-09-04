Poco X8 Power এবং Poco X8 লঞ্চ হল ভারতে, মিড রেঞ্জের এই স্মার্টফোনগুলির কেমন দাম রাখা হয়েছে ?

Poco X8 Power এবং Poco X8 লঞ্চ হল ভারতে, মিড রেঞ্জের এই স্মার্টফোনগুলির কেমন দাম রাখা হয়েছে ?
Poco X8-এর ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 29,999 টাকা থেকে৷ এটি বেস ভ্যারিয়েন্টের দাম ৷ অন্যদিকে Poco X8 Power-এর ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 35,999 টাকা থেকে৷
Published : September 4, 2026 at 2:39 PM IST
হায়দরাবাদ : Poco X8 Power লঞ্চ হল ভারতে ৷ শুক্রবার লঞ্চ হওয়া এই স্মার্টফোনটি X8 লাইনআপের চতুর্থ মডেল ৷ এটি একটি মিডরেঞ্জ লাইনআপের স্মার্টফোন ৷ এরসঙ্গে Poco X8-ও লঞ্চ করা হয়েছে ৷ সম্প্রতি এই সিরিজের Poco X8 Pro এবং Poco X8 Pro Max ভারতে লঞ্চ হয়েছে ৷ খুব শীগ্রই এই মডেলদুটি ই-কমার্স প্ল্য়াটফর্মের মাধ্যমে বিক্রি শুরু হবে ৷ Poco X8 Power মডেলটি দুটি কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ এবং স্ট্যান্ডার্ড মডেলটি তিনটি কালার অপশনে লঞ্চ করা হয়েছে ৷ Poco X8 Power-এ দেওয়া হয়েছে 10,000mAh ব্যাটারি, যদিও Poco X8 মডেলে রয়েছে 9,000mAh ব্যাটারি সেল ৷ উভয় স্মার্টফোনেই দেওয়া হয়েছে 50-megapixel-এর প্রাইমারি রিয়ার ক্যামেরা, এরসঙ্গে Snapdragon চিপসেট ব্যবহার করা হয়েছে ৷
Poco X8 Power, Poco X8 Price in India, Availability
Poco X8-এর ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 29,999 টাকা থেকে ৷ এটি বেস ভ্যারিয়েন্টের দাম ৷ অন্যদিকে Poco X8 Power-এর ভারতে দাম শুরু হচ্ছে 35,999 টাকা থেকে ৷ তবে সংস্থার তরফে 2,000 টাকার কুপন ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়েছে ৷ এছাড়াও 1,000 টাকার এক্সচেঞ্জ বোনাসও দেওয়া হবে ৷ ফলে ফোনদুটির দাম পড়বে 26,999 টাকা এবং 32,999 টাকা ৷
11 সেপ্টেম্বর থেকে এই মডেলগুলি বিক্রি শুরু হবে ৷ Flipkart-এর মাধ্যমে ফোনটি কিনতে পারবেন ৷ Poco X8 Power ফোনটি Black এবং Yellow কালার অপশনে বিক্রি হবে ৷ তবে Poco X8 ফোনটি Black, Fiery Orange, এবং Frost White শেড-এ কিনতে পারবেন ৷
9,000mAh. 67W. Snapdragon. IP69K.— POCO India (@IndiaPOCO) September 4, 2026
And all of that for just ₹26,999. 🔥
Big battery. Big performance. Built tough.
The POCO X8 doesn’t just bring power.
It brings MAXX power. Sale starts 11th Sept.#POCO #POCOX8 #POCOIndia #PowerMaxxing pic.twitter.com/CKbLnFdosU
Poco X8 Power, Poco X8 Specifications, Features
Poco X8 Power এবং Poco X8 এ রয়েছে dual SIM সাপোর্ট অপশন ৷ Andorid 16 নির্ভর HyperOS 3 দেওয়া হয়েছে ৷ মোট চারটি OS আপগ্রেড এবং ছ-বছরের সিকিউরিটি আপডেট দেওয়া হবে বলে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফে ৷ উভয় স্মার্টফোনেই দেওয়া হয়েছে 6.83-inch 1.5K (1,280 x 2,772 pixels) AMOLED ডিসপ্লে, যার রিফ্রেস রেট 120Hz, HDR10+ সাপোর্ট, ডলবি ভিসন, 3,200Hz পর্যন্ত টাচ স্য়াম্পেলিং রেট, 3,500 নিটস পিক ব্রাইটনেস, 100 শতাংশ DCI-P3 কালার গ্যামোট, TUV ট্রিপল আই প্রটেকশন, Corning Gorilla Victus 2 প্রটেকশন ৷ IP66 + IP68 + IP69 + IP69K রেটিং দেওয়া হয়েছে ৷ ফলে ফোনটি জল ও ধুলো প্রতিরোধী ৷
Poco X8 Power এ দেওয়া হয়েছে Qualcomm এর 4nm অক্টা কোর Snapdragon 6 Gen 5 চিপসেট, যার সর্বোচ্চ ক্লোক স্পিড 2.6GHz পর্যন্ত ৷ অন্যদিকে Poco X8 এ দেওয়া হয়েছে octa-core Snapdragon 6s Gen 4 SoC, যা সর্বোচ্চ ক্লোক স্পিড দিতে পারবে 2.4GHz পর্যন্ত ৷ উভয় ফোনে Adreno GPU দেওয়া হয়েছে ৷
Poco X8 Power এবং Poco X8 এ ডুয়েল রিয়ার ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে ৷ যার প্রাইমারি ক্যামেরা 50-megapixel (f/1.8)-এর এবং optical image stabilisation দেওয়া হয়েছে ৷ Power model এ একটি 8-megapixel আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরাও দেওয়া হয়েছে ৷ Poco X8 এ দেওয়া হয়েছে 2-megapixel ডেপ্ত সেন্সর ৷ Poco X8 Power এ রয়েছে 32-megapixel সেলফি ক্যামেরা ৷ এবং Poco X8 এ 16-megapixel ফ্রন্ট ক্যামেরাও দেওয়া হয়েছে ৷
Poco X8 Power এ রয়েছে 10,000mAh ব্যাটারি ব্যাক-আপ ৷ যেটা 100W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট করে ৷ এছাড়াও 27W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিংও সাপোর্ট করে মডেলটি ৷ Poco X8 এ রয়েছে 8340mAh ব্যাটারি এবং 67W অয়ার্ড ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট রয়েছে ৷ 22.5W অয়ার্ড রিভার্স চার্জিং সুবিধাও দেওয়া হয়েছে ৷ উভয় স্মার্টফোনে ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সর রয়েছে ৷
|Specifications
|Poco X8 Power
|Poco X8
|Display
|6.83 inches (17.35 cm); AMOLED
|6.83" AMOLED display
|Rear camera
|50MP+8MP
|50MP+2MP
|Front camera
|32MP
|16MP
|Battery & Charging
|10000 mAh
|8340mAh(typ) silicon-carbon battery
|Processor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5
|Snapdragon® 6s Gen 4
|RAM & Storage
|8 GB
|6GB+128GB | 8GB+256GB | 12GB+256GB
|Network & Connectivity
|Dual SIM (nano SIM + nano SIM)
|Dual SIM (nano SIM + nano SIM)
|Operating System
|Xiaomi HyperOS 3
|Xiaomi HyperOS 3
|Splash, Water and Dust Resistant
|Splash, Water and Dust Resistant
|Splash, Water and Dust Resistant